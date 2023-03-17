Сомнолог Полуэктов объяснил, почему полезно смотреть сериалы перед сном

Кстати

Ученые также говорят о пользе сериалов — особенно в жанре фэнтези или фантастики. Исследователи из университетов Оксфорда (Великобритания), Орхуса (Дания), Буэнос-Айреса (Аргентина) заинтересовались тем, как наш мозг реагирует на погружение в вымышленные миры. Результаты оказались поразительными, подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.

Впрочем, негативные последствия любви к сериалам для здоровья тоже есть — особенно если вы не знаете чувства меры. Подробнее об этом можно узнать ЗДЕСЬ.

Хороший фильм на вечер может не только помочь вам приятно провести время и получить удовольствие от просмотра, но и решить проблемы с ментальным здоровьем. Конечно, поход к психологу при депрессии или других расстройствах никакое кино не заменит, однако как вспомогательное средство художественные картины отлично работают. О том, что посмотреть, чтобы разобраться в себе, можно прочитать ЗДЕСЬ.