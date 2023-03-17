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Сомнолог Полуэктов объяснил, почему полезно смотреть сериалы перед сном

Если вы большой любитель провести вечер за просмотром интересного многосерийного фильма, для вас есть хорошие новости: такое хобби может пойти на пользу сну.

17 марта 20231
Сомнолог Полуэктов объяснил, почему полезно смотреть сериалы перед сном
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iStockphoto

Для многих современных людей лучший вариант отдыха вечером — устроиться перед экраном монитора или телевизора и насладиться парочкой серий хорошего сериала. Конечно, если вы будете проводить ночи напролет, просматривая сезон за сезоном, на пользу вашему здоровью это не пойдет. Однако в разумных количествах сериалы могут оказаться весьма полезны.

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Как отмечает сомнолог — заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Минздрава РФ Михаил Полуэктов, серия любимого сериала может отвлечь от активной дневной деятельности. Когда вы расслабляетесь и следите за интересным сюжетом, ваш организм постепенно переключается на более спокойный режим. Поэтому врачи-сомнологи одобряют такое хобби как один из возможных вариантов успокоиться после активного дня.

Такой ритуал после работы позволяет людям вернуться к чему-то знакомому, предсказуемому и приятному, помогает нашей нервной системе перезагрузиться. Стоит отметить, что не так важен сам сюжет сериала, сколько регулярная привычка. Впрочем, польза есть только от сериалов, которые не содержат возбуждающих нервную систему сцен и которые доставляют человеку удовольствие, пояснил Полуэктов в беседе с РИА Новости.

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Кстати

Ученые также говорят о пользе сериалов — особенно в жанре фэнтези или фантастики. Исследователи из университетов Оксфорда (Великобритания), Орхуса (Дания), Буэнос-Айреса (Аргентина) заинтересовались тем, как наш мозг реагирует на погружение в вымышленные миры. Результаты оказались поразительными, подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.

Впрочем, негативные последствия любви к сериалам для здоровья тоже есть — особенно если вы не знаете чувства меры. Подробнее об этом можно узнать ЗДЕСЬ.

Хороший фильм на вечер может не только помочь вам приятно провести время и получить удовольствие от просмотра, но и решить проблемы с ментальным здоровьем. Конечно, поход к психологу при депрессии или других расстройствах никакое кино не заменит, однако как вспомогательное средство художественные картины отлично работают. О том, что посмотреть, чтобы разобраться в себе, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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