Врач Манило подсказала 8 лайфхаков после 60 лет, которые позволят дожить до глубокой старости

Не забывайте о соблюдении питьевого баланса. В норме человек должен ежедневно выпивать около 30 мл жидкости на килограмм веса. Чувство жажды с возрастом может ослабевать, но это не значит, что организм меньше нуждается в питье. Акцент важно сделать на обычную воду. К ней можно добавить некрепкий чай, несладкие морсы или натуральные соки — если нет противопоказаний со стороны желудочно-кишечного тракта. А вот потребление кофе и крепкого чая после 60 лет лучше ограничить.