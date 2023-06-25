Врач Манило подсказала 8 лайфхаков после 60 лет, которые позволят дожить до глубокой старости

Пока ученые еще только заняты поисками универсального рецепта долголетия, надеяться остается исключительно на самих себя. Каких привычек придерживаться после 60 лет, чтобы прожить долго? Об этом «Доктору Питеру» рассказала терапевт, аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Елена Манило.
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Снижайте калорийность рациона
Обмен веществ у пожилых людей замедляется, а вместе с ним снижаются и энергозатраты. Человек физически не успевает расходовать столько же калорий, сколько он употреблял в молодости. Именно поэтому после 60 лет особенно важно следить за калорийностью рациона. Суточную норму калорий пересматривают раз в 7–10 лет и урезают ее на 5-7%.
Жестких диет придерживаться не стоит, достаточно отказаться от жирного, жареного, сократить количество сахара. Это снизит риски таких опасных заболеваний, как инсульт, ишемическая болезнь сердца, гипертония и сахарный диабет. Еще один продукт, потребление которого важно ограничить, — соль. Переизбыток соли в рационе пожилого человека вызывает гипертоническую болезнь, перегружает почки и способствует образованию отеков.
Не засиживайтесь на диване
Гиподинамия, или дефицит движения, сопутствует целому ряду серьезных заболеваний — от тромбоза до ожирения и от артроза до сердечной недостаточности. Старайтесь всегда сохранять должный уровень физической активности. Чаще гуляйте на свежем воздухе, освойте скандинавскую ходьбу или посещайте бассейн. Приучите себя делать зарядку, даже если ранее вы никогда не увлекались спортом.
Помните, что ваша основная цель — замедлить возрастные изменения, а не подготовиться к марафону или накачать идеальный пресс. Так что достаточно будет комплекса простых упражнений продолжительностью в 15–30 минут. Регулярное выполнение такой зарядки снизит вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, укрепит иммунитет, нормализует работу кишечника и поможет суставам.
Пейте больше воды
Не забывайте о соблюдении питьевого баланса. В норме человек должен ежедневно выпивать около 30 мл жидкости на килограмм веса. Чувство жажды с возрастом может ослабевать, но это не значит, что организм меньше нуждается в питье. Акцент важно сделать на обычную воду. К ней можно добавить некрепкий чай, несладкие морсы или натуральные соки — если нет противопоказаний со стороны желудочно-кишечного тракта. А вот потребление кофе и крепкого чая после 60 лет лучше ограничить.
Поддерживайте уровень социальной активности
Депрессию часто ошибочно воспринимают как сугубо молодежное заболевание или связывают с кризисом среднего возраста. Однако, по статистике, пожилые люди оказываются даже более уязвимы перед депрессивными расстройствами. Развитию таких состояний способствует ухудшение здоровья, трудности с восприятием старения, утрата близких и чувство одиночества.
Между тем депрессия не просто снижает качество жизни, но и вредит физическому здоровью человека. Снизить риски психоэмоциональных расстройств поможет сохранение социальной активности. Важно поддерживать связи с членами семьи и друзьями и по возможности расширять круг знакомств.
Ешьте больше овощей, фруктов и зелени
Свежие овощи, зелень и фрукты должны обязательно присутствовать в рационе пожилого человека. Это основной источник витаминов и антиоксидантов, которые защищают клетки организма от воздействия свободных радикалов, замедляют старение кожи и снижают вероятность развития онкологических заболеваний. Овощи и фрукты также содержат много пищевых волокон. Клетчатка нормализует пищеварение и улучшает работу кишечника. В частности, она поможет решить и проблему запоров, которая после 60 лет для многих становится особенно актуальной.
Регулярно проходите профилактические обследования
Шестьдесят лет — не тот возраст, когда о походе к врачу задумываются только тогда, когда что-то начинает болеть. Забота о здоровье должна работать на предупреждение болезней, и главным помощником в этом деле становятся профилактические обследования.
Помимо анализов крови, мочи и кала это исследования сердечно-сосудистой системы: ЭКГ, УЗИ сосудов ног и сканирование сосудов головного мозга, липидограмма — тест на уровень холестерина в крови. Важно ежегодно посещать офтальмолога. Это позволит вовремя выявить возрастные заболевания органов зрения, например глаукому или катаракту. С такой же периодичностью стоит проходить осмотр и у отоларинголога.
Особое место в профилактике занимают обследования на предупреждение онкологических заболеваний. Сюда относят колоноскопию, гастроскопию, маммографию и PAP-тесты для женщин и тесты на рак предстательной железы для мужчин.
Продолжайте учиться
Важно уделять внимание не только физической, но и умственной активности. Активная мозговая деятельность считается главным инструментом в профилактике деменции и болезни Альцгеймера. Как и тело, мозг нуждается в постоянных тренировках. Для этих целей отлично подойдет разучивание стихов, чтение или разгадывание кроссвордов.
Многочисленными исследованиями доказана и эффективность изучения иностранных языков. В пожилом возрасте вы вряд ли освоите английский с нуля до уровня преподавателей Оксфорда. Но зато при изучении новых слов и грамматических правил в вашем мозге будут вырабатываться новые нейронные связи. Благодаря этому вы сможете дольше сохранять навыки логического мышления, скорость восприятия информации и когнитивные функции.
Ухаживайте за собой
Изменения внешности, появление морщин, изменение овала лица — все это может действовать на пожилых людей угнетающе. Разумеется, повернуть время вспять и вернуть молодость в этом возрасте уже не получится, однако процессы естественного старения кожи вполне можно замедлить.
Здесь главным подспорьем станут косметологические процедуры. Они помогут подтянуть кожу и насытить ее питательными веществами, сократить видимость морщин, сделать лицо более свежим и отдохнувшим. Но главное — вернут уверенность в себе и позволят снова почувствовать себя красивым. А это невероятно важно для хорошего настроения и самочувствия.