Поза нога на ногу

Закинул ногу на ногу на школьном празднике — и будто даже выглядишь взрослее и старше. Да, и такая детская привычка может серьезно навредить здоровью, когда ребенок вырастет.

Поза эта особенно опасна, если вы подолгу сидите за компьютером и в целом ведете малоподвижный образ жизни. Привычка сидеть нога на ногу может «наградить» вас варикозом, целлюлитом, остеохондрозом и искривлением позвоночника.

Для женщин предупреждением может стать факт, что в такой нефизиологической позе происходит пережимание промежности и запросто развиваются гинекологические проблемы. Не стоит расслабляться и мужчинам — привычка сидеть нога на ногу способна нарушить репродуктивную функцию и негативно повлиять на состояние простаты.

Для поддержания позвоночника стопы нужно ставить на поверхность всей подошвой, а колени сгибать под прямым углом.