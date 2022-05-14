Настоятельные советы и поучительные фразы-наставления бабушек и родителей, учителей и тренеров, которые ребенок слышит дома, в детском саду и школе вполне способны испортить его здоровье — уже в зрелом возрасте. Не повторяйте этих ошибок со своими детьми и внуками.
Какие действия и мысли навязывать ребенку категорически нельзя, рассказала в разговоре с порталом
Член Российской ассоциации народной медицины, эксперт по естественному омоложению
«Держать» лицо руками
Замечали вы, как сидят дети в школе на занятиях — каждый третий подпирает лицо — то ли, чтобы не уснуть, то ли, не зная, куда деть руки. Привычка эта, между тем, не полезна и может аукнуться в зрелом возрасте.
Задумайтесь — а вы протащили через годы эту привычку? Сидите, подпирая одну щеку рукой, на совещании, в кафе в ожидании ужина или просто во время застолья с родными? Если да, постарайтесь избавиться от нее. Иначе неизбежно появление ранних морщин, кожа станет дряблой и даже может провисать — там где, вы «держите» лицо. Как следствие — формирование асимметрии.
Поза нога на ногу
Закинул ногу на ногу на школьном празднике — и будто даже выглядишь взрослее и старше. Да, и такая детская привычка может серьезно навредить здоровью, когда ребенок вырастет.
Поза эта особенно опасна, если вы подолгу сидите за компьютером и в целом ведете малоподвижный образ жизни. Привычка сидеть нога на ногу может «наградить» вас варикозом, целлюлитом, остеохондрозом и искривлением позвоночника.
Для женщин предупреждением может стать факт, что в такой нефизиологической позе происходит пережимание промежности и запросто развиваются гинекологические проблемы. Не стоит расслабляться и мужчинам — привычка сидеть нога на ногу способна нарушить репродуктивную функцию и негативно повлиять на состояние простаты.
Для поддержания позвоночника стопы нужно ставить на поверхность всей подошвой, а колени сгибать под прямым углом.
Мало двигаться
Современные дети предпочитают сидеть в гаджетах и играть на компьютере, чем бегать по двору с друзьями. Многие родители и не настаивают — пусть ребенок находится рядом, так спокойнее.
Да и девиз «мама, папа, я — спортивная семья» уже давно забыт и вызывает только улыбку. Немногие взрослые готовы сами много двигаться — кататься на велосипедах, лыжах и роликах, бегать, играть в футбол — и приучать к этому своих детей. В итоге ребенок уже в раннем детстве зарабатывает ряд проблем со здоровьем — от близорукости и сколиоза до ожирения.
Да и в зрелом возрасте эта привычка мало двигаться и в целом нехватка физической активности будут сказываться на физическом состоянии — мышцы потеряют тонус, разовьется инсулинорезистентность (предвестник диабета), повысится холестерин.
Неправильная осанка
В детстве не привыкнешь держать спину ровно — станешь взрослым, получишь как минимум регулярные головные боли, «дубовую» спину и проблемы с позвоночником, отмечает эксперт.
Неправильная осанка и привычка принимать «позу креветки» — причина многих серьезных сбоев в организме. Шея в таком положении испытывает нагрузку в четыре раза превышающую обычную. Последствия — боли в шее, в висках и затылке, быстрая утомляемость, защемление нерва, появление брылей на лице, колец Венеры и второго подбородка.
Запрещать себе проявлять эмоции
Установки из детства — фразы, которые вбивают в голову ребенка взрослые — имеют отложенный негативный эффект. Например, такие: «Общественные интересы выше личных», Я — последняя буква в алфавите», «Любить себя — значит быть эгоистом». Ребенок, впитавший их, всю жизнь будет работать на износ, в режиме 24/7, помогать всем, кто попросит, забывая при этом о своих базовых потребностях — отдыхе, расслаблении, правильном режиме дня. Последствие — ранний инфаркт, который в лучшем случае очень серьезно влияет на качество жизни.
Не менее опасны и последствия часто повторяемой ребенку фразы «Держи свои эмоции при себе!». Заработав привычку не проживать эмоцию, а загонять ее вглубь, ребенок вырастает в человека, который продолжает ей следовать. А если негативные эмоции все время заталкивать внутрь, рано или поздно у взрослого случится неконтролируемый сброс негатива — количество переходит в качество. А еще из-за непрожитых негативных эмоций человек начинает пить — «топить» их в алкоголе. А это чревато очень серьезными проблемами со здоровьем — вплоть до поражения нервной системы и цирроза.