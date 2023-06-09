К 30 годам примерно у 30% хранящихся в яичниках яйцеклеток есть те или иные хромосомные аномалии. К 44 годам — почти у 90% . Вносит свою лепту и возраст отца: после 45 лет в сперматозоидах уже в 3 раза больше мутаций, чем в 25 лет. Большинство беременностей, возникших из дефектных половых клеток, прерываются, не успев толком начаться. Но иногда даже серьезная генетическая патология не препятствует развитию плода и ребенок рождается больным.