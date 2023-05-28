Последствия вплоть до аборта: эти травяные чаи и настои под строгим запретом у беременных

Важно помнить о том, что современная фармакология зародилась именно при изучении целебных свойств растений, их влияния на организм. Постепенно открыли определенные компоненты, которые обладали мощным влиянием на тело, а только затем начали создавать их синтетические аналоги. Поэтому растительные чаи, отвары, настои могут как помочь в укреплении здоровья, так и серьезно навредить, если использовать их без участия врача . И для будущих мам это особенно важно.