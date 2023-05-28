Последствия вплоть до аборта: эти травяные чаи и настои под строгим запретом у беременных

Сегодня в любой аптеке или магазинах для будущих мамочек помимо удобной одежды и обуви предлагаются различные продукты и напитки, которые обещают помочь в поддержании здоровья. Не меньшей популярностью пользуются и различные растительные чаи, настои и отвары, которыми будущие мамы хотят поправить здоровье, избегая приема таблеток.
Какие вещества содержатся в травяных напитках и чем их регулярный прием может быть опасен для матери и ребенка, «Доктору Питеру» рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
Растения — прародители современных лекарств
Важно помнить о том, что современная фармакология зародилась именно при изучении целебных свойств растений, их влияния на организм. Постепенно открыли определенные компоненты, которые обладали мощным влиянием на тело, а только затем начали создавать их синтетические аналоги. Поэтому растительные чаи, отвары, настои могут как помочь в укреплении здоровья, так и серьезно навредить, если использовать их без участия врача. И для будущих мам это особенно важно.
Женщины меняют питание
Во время беременности женщины уделяют особое внимание питанию. Так, из их рациона законно исключаются копчености, кондитерские изделия, сладкие газированные напитки, алкоголь, кофеин и напитки с его содержанием.
Чтобы ограничить кофеин, некоторые женщины полностью отказываются от чая и кофе и переходят на травяные напитки. Считается, что это безобидное и даже полезное дополнение к официальным назначениям врача помогает поддерживать хорошее самочувствие и никак не вредит матери и ребенку.
«Обычно об этом даже не сообщают своему акушеру-гинекологу, однако именно с ним следует посоветоваться перед употреблением любых травяных чаев», — предупреждает Екатерина Кашух.
Иван-чай и беременность
Один из самых популярных напитков у беременных — иван-чай, по-другому — кипрей. Он растет повсеместно в Северном полушарии, в том числе и в России. Его заваренные листья по вкусу очень напоминают черный чай, только с фруктовыми нотками. При этом кипрей совсем не содержит кофеина.
Иван-чай богат многими витаминами: А, В1, В2, В5, В6, В9, C и РР. Также в нем присутствуют флавоноиды, лектины, железо, медь и марганец.
«При этом убедительных научных доказательств, которые подтверждали бы его пользу, пока нет. Про вред иван-чая также ничего не известно, поэтому врачи не рекомендуют беременным увлекаться подобными травяными напитками», — объясняет гастроэнтеролог.
То же касается и других трав, из которых в Интернете советуют готовить «безопасные» отвары: валерианы, ромашки, зверобоя.
Чем опасны чаи с травками
Употребление травяных напитков во время беременности может нанести непоправимый вред матери и ребенку. Дело в том, что в таких чаях содержится множество активных химических веществ, которые могут стимулировать сокращение матки и провоцировать самопроизвольный аборт или действуют подобно женским половым гормонам, что тоже негативно сказывается на течении беременности.
«Еще один нежелательный эффект травяных напитков — повреждение печени, что для беременных особенно опасно», — уточняет врач.
Безопасность зависит от режима приема
Во многом безопасность употребления травяных настоев зависит от частоты приема и количества напитка.
Во-первых, на безопасность влияет количество выпитого травяного чая. Так, если женщина только пригубила напиток или сделала пару глотков, то такая доза вряд ли нанесет серьезный вред.
Во-вторых, немаловажна и кратность употребления. Дело в том, что некоторые ингредиенты в травяных напитках склонны накапливаться в организме и вред от них усиливается при ежедневном употреблении. Поэтому первые пару раз такой чай никак не повлияет на самочувствие, а от следующей чашки может резко стать плохо, говорит Екатерина Кашух.
Среди безопасных для беременных травяных напитков выделяют те, что содержат имбирь, мяту, бруснику и клюкву. Однако и ими злоупотреблять не следует.
Лучше пить воду
Самый безопасный напиток для беременных — чистая негазированная вода. Но если хочется чего-то вкусного, то можно выпить заваренные ягоды брусники или клюквы. В целом беременным необязательно исключать и кофеинсодержащие напитки. Главное — не выпивать более 200 мг кофеина в день, а это две чашки кофе или четыре чашки чая по 150 мл, — объясняет гастроэнтеролог.
Во время беременности стоит отказаться от экспериментов с травяными напитками. А если женщина постоянно пила их до беременности или желание очень сильное, то стоит обсудить с врачом безопасность их употребления, особенно если наряду с этим она принимает лекарства или биодобавки.