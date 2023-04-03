Похудеть на траве: что произойдет с организмом, если исключить из рациона всю животную пищу

Веганство — довольно строгое направление в питании. Оно подразумевает полный и безоговорочный отказ от пищи животного происхождения. Данные статистики указывают на то, что около 6% всего населения Земли практикуют подобный тип питания в силу обстоятельств или личных убеждений.

Особенно популярно веганство среди жителей развитых стран. Люди отказываются от животной пищи из-за определенных морально-этических убеждений или потому, что это «модно». Но полезен ли такой стиль питания? Об этом «Доктору Питеру» рассказала врач-гастроэнтеролог Вера Самсонова.