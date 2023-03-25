«Кувшин здоровья»: голливудский врач изобрел диету для вечной молодости

Эликсир вечной молодости человечество так и не изобрело, однако современная медицина продолжает упорно бороться со старостью, призывая на помощь всевозможные средства. В ход идет все — спорт, операции, психотерапия, диеты…
Свой план питания под названием «Кувшин здоровья» для сохранения молодости разработал известный консультант звезд Голливуда доктор Говард Мурад. Рассказываем, что он собой представляет.
Вода
Воду нужно пить, но не только пить — но и есть. На этом делает акцент Мурад в своей новой диете. Неудивительно — почти в каждой теории старения за неоспоримый тезис принимается то, что клетки человеческого организма со временем теряют влагу. Из-за этого они теряют и способность адекватно противостоять вирусам и бактериям, снижается общий иммунитет.
Что же значит «есть воду»? В рационе должны быть свежие овощи и фрукты — еда, полная структурированной воды. Она позволяет клеткам поддерживать нужный уровень влаги, антиоксидантов, клетчатки и других питательных веществ. Если придерживаться этого принципа, литрами пить воду не понадобится.
Жирные кислоты
В ежедневном рационе должны быть цельнозерновые культуры, которые помогают укреплять волокна коллагена. Имеются в виду жирная рыба, белковые продукты, например творог, сыр, мясо, яйца. Нужны человеку и бобовые культуры.
«Вкусняшки»
Главный принцип диеты заключается в том, что человек на 80% питается правильно, на 20% — тем, что он действительно любит. То есть табу на шоколадки, пирожные, чипсы, алкоголь и сладкую газировку не накладывается.
Объясняет это диетолог просто: человек должен испытывать удовольствие от того, что он ест. Без этого никакой бодрости духа добиться не получится — думая об ограничениях, можно довести себя до расстройства пищевого поведения и стресса. А последний, как известно, лишь ускоряет старение.
Кроме того, человек в итоге все равно сорвется и начнет буквально сметать со стола все что видит, уверен эксперт.
Физические нагрузки
В то же время никакой план питания не сработает, если не заниматься спортом. Да, во время изнурительных силовых тренировок или пробежки человек потеет и теряет столь необходимую клеткам влагу. Однако взамен получает крепкие мышцы, которые на 70% состоят из воды.
Доктор Мурад рекомендует получасовые занятия спортом 3–4 раза в неделю всем, кто желает подольше оставаться молодым и сильным. Причем в качестве спорта можно рассмотреть танцы, пилатес и йогу.
Косметика
Увы, уходовые косметические средства увлажняют лишь 20% эпидермального слоя, за остальные 80% отвечают еда и вода, которые поступают в организм.
Однако это не значит, что о косметике стоит забыть: если кожа достаточно увлажнена, она лучше защищена от внешних воздействий. Например, от пыли, солнца, ветра и мороза.
Доктор советует выбирать кремы с веществами в составе, которые удерживают влагу в клетках: это лецитин, гиалуроновая кислота, растительные экстракты и масла.
Спокойствие и баланс
Наша молодость — это и наши нервы, психика и эмоциональное состояние. Специалист советует держаться следующего принципа: «Будьте несовершенны, живите дольше». Иными словами, не пытайтесь быть идеальными и не бойтесь совершать ошибки.