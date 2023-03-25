«Кувшин здоровья»: голливудский врач изобрел диету для вечной молодости

Физические нагрузки

В то же время никакой план питания не сработает, если не заниматься спортом. Да, во время изнурительных силовых тренировок или пробежки человек потеет и теряет столь необходимую клеткам влагу. Однако взамен получает крепкие мышцы, которые на 70% состоят из воды .

Доктор Мурад рекомендует получасовые занятия спортом 3–4 раза в неделю всем, кто желает подольше оставаться молодым и сильным. Причем в качестве спорта можно рассмотреть танцы, пилатес и йогу.

Косметика

Увы, уходовые косметические средства увлажняют лишь 20% эпидермального слоя, за остальные 80% отвечают еда и вода, которые поступают в организм.

Однако это не значит, что о косметике стоит забыть: если кожа достаточно увлажнена, она лучше защищена от внешних воздействий. Например, от пыли, солнца, ветра и мороза.

Доктор советует выбирать кремы с веществами в составе, которые удерживают влагу в клетках: это лецитин, гиалуроновая кислота, растительные экстракты и масла.

Спокойствие и баланс

Наша молодость — это и наши нервы, психика и эмоциональное состояние. Специалист советует держаться следующего принципа: «Будьте несовершенны, живите дольше». Иными словами, не пытайтесь быть идеальными и не бойтесь совершать ошибки.