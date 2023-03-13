Как в бездонную бочку: 8 причин, почему у вас проснулся зверский аппетит

Все мы любим вкусно поесть — и ничего плохого в этом нет. Более того, голодать точно не надо, даже если вы хотите похудеть: к устойчивому результату и красивой фигуре можно прийти только здоровыми методами.
Но что если вы вроде бы поели, но хочется еще — и голод никак не хочет уходить? Как быть, если «жор» напал и не отпускает? Разбираемся с врачом-эндокринологом Наталией Кирдянкиной в возможных причинах зверского аппетита.
врач-эндокринолог центра здоровья Verba Mayr
Обычно чувство голода через регулярные промежутки времени в течение дня является признаком работающего метаболизма. Так что, возможно, с вами все в порядке, и просто нужно перекусить.
Но если вы все время хотите есть, значит, организм сигнализирует о каком-то сбое. Постоянное желание перекусить может быть результатом приема некоторых лекарств, симптомом стресса, гипертиреоза, гипогликемии, сахарного диабета 2-го типа.
Теперь разберемся с каждой причиной поподробнее.
Когда человек испытывает стресс, надпочечники выделяют кортизол — гормон, повышающий аппетит. И люди, находясь в стрессовом состоянии тянутся к продуктам, содержащим углеводы и сахар. Чтобы не заедать проблемы, нужно понять и устранить причину стресса, а также профилактировать подобные состояния с помощью регулярного отдыха, медитаций, физических упражнений.
Гипертиреоз — это чрезмерная активность щитовидной железы. В этом случае она расходует много энергии, которую человеку хочется восполнить с помощью еды.
Гипогликемия возникает, когда уровень сахара в крови падает настолько низко, что не способен дать организму необходимую энергию. Такое случается, если человек слишком голоден или занимался спортом, не питаясь должным образом.
Другими причинами гипогликемии могут быть:
употребление алкоголя;
метаболические проблемы;
заболевания почек, печени или поджелудочной железы.
Низкий уровень сахара в крови также очень часто встречается у людей, страдающих диабетом. Человек с таким диагнозом может испытывать чрезмерные симптомы голода потому, что организму не хватает глюкозы для получения энергии, необходимой для нормального функционирования.
Некоторые лекарства, такие как антидепрессанты, могут стимулировать аппетит и голод.
Все медицинские причины должны диагностироваться и устраняться под контролем врача.
Помимо этого есть еще социальная причина чувствовать голод. Например, привычка есть попкорн в кино, чипсы за сериалом или яблочный пирог осенью.
Недостаток сна может привести к снижению уровня гормона лептина, который отвечает за подавление голода, и повышению грелина, гормона, стимулирующего аппетит. Спать необходимо не менее 7–8 часов в сутки.
Повышенное чувство голода могут испытывать женщины в лютеиновой фазе, примерно за неделю до менструации. В этот период женские тела работают на овердрайве и потому имеют более высокую базальную скорость метаболизма.
Врачи рекомендуют научиться прислушиваться к собственному организму и принимать обоснованные решения о еде, следить за регулярными приемами пищи и пить достаточно воды. Можно использовать пищевой журнал или приложения для отслеживания вашего потребления в течение дня. Также необходимо следить за потреблением белка и клетчатки. Исследования показывают, что 20–30 г белка за один прием пищи приводит к повышению сытости и снижению общих калорий. А продукты, богатые клетчаткой, дольше сохраняются в кишечнике и позволяют чувствовать сытость дольше.