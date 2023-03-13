Как в бездонную бочку: 8 причин, почему у вас проснулся зверский аппетит

Когда человек испытывает стресс, надпочечники выделяют кортизол — гормон, повышающий аппетит. И люди, находясь в стрессовом состоянии тянутся к продуктам, содержащим углеводы и сахар. Чтобы не заедать проблемы, нужно понять и устранить причину стресса, а также профилактировать подобные состояния с помощью регулярного отдыха, медитаций, физических упражнений.

Гипертиреоз — это чрезмерная активность щитовидной железы. В этом случае она расходует много энергии, которую человеку хочется восполнить с помощью еды.

Гипогликемия возникает, когда уровень сахара в крови падает настолько низко, что не способен дать организму необходимую энергию. Такое случается, если человек слишком голоден или занимался спортом, не питаясь должным образом.

Другими причинами гипогликемии могут быть:

употребление алкоголя;

метаболические проблемы;

заболевания почек, печени или поджелудочной железы.

Низкий уровень сахара в крови также очень часто встречается у людей, страдающих диабетом. Человек с таким диагнозом может испытывать чрезмерные симптомы голода потому, что организму не хватает глюкозы для получения энергии, необходимой для нормального функционирования.

Некоторые лекарства, такие как антидепрессанты, могут стимулировать аппетит и голод.

Все медицинские причины должны диагностироваться и устраняться под контролем врача.