Можно ли беременным кататься на велосипеде, объяснила гинеколог Макарова

«Велосипед?! Ты что, с ума сошла? Это же опасно! Все, что тебе позволено, — это неторопливо прогуливаться в парке», — воскликнут многие, увидев попытку беременной женщины сесть на байк. «Но ведь беременность — это не болезнь», — возразят другие. Здоровому человеку, например, никто не запрещает промчаться на велосипеде по парку? Почему бы не прокатиться и женщине в положении?