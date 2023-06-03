Можно ли беременным кататься на велосипеде, объяснила гинеколог Макарова

«Велосипед?! Ты что, с ума сошла? Это же опасно! Все, что тебе позволено, — это неторопливо прогуливаться в парке», — воскликнут многие, увидев попытку беременной женщины сесть на байк. «Но ведь беременность — это не болезнь», — возразят другие. Здоровому человеку, например, никто не запрещает промчаться на велосипеде по парку? Почему бы не прокатиться и женщине в положении?
Врач объяснила, стоит или нет садиться беременным не велосипед, каковы плюсы и минусы этого активного отдыха для женщин в «интересном положении».
«Я сама каталась до 36 недель»
«У велосипедных прогулок есть несомненные плюсы для беременных: кардионагрузки укрепляют сердечно-сосудистую, дыхательную системы и мышцы, развивают выносливость, что поможет оставаться в тонусе и пригодится в родах, — объяснила „Доктору Питеру“ врач-гинеколог семейной клиники „Роддом на Фурштатской“ Нелли Макарова. — Да и прогулки на свежем воздухе еще никому не вредили, а уж беременным, страдающим одышкой и постоянной нехваткой кислорода, и подавно».
К тому же катание на велосипеде приносит удовольствие и помогает справиться с хандрой и депрессией, отмечает эксперт.
«Минус в катании на велосипеде, пожалуй, только один, и это вовсе не влияние на плод или тонус матки, — продолжает Нелли Макарова. — С велосипеда можно упасть. Поэтому стоит подойти к организации прогулок и выбору байка очень продуманно. Говорю об этом, потому что и сама с удовольствием каталась на велосипеде до 36-37 недель беременности».
Это не для беременных
«Беременным лучше ездить на велосипеде с вертикальной посадкой, шоссейные и горные байки не годятся, — объясняет Нелли Макарова. — Седло должно быть широкое, удобное и упругое. Рама — женская, также подходят складные байки. Велосипед должен быть полностью исправен, регулярно проходить ТО, как и автомобиль, и обязательно иметь светоотражатели.
Также врач рекомендует оснастить велосипед, на котором будет кататься беременная, звонком и обратить внимание на тормоза.
«У современных велосипедов часто есть только ручные тормоза, — поясняет эксперт. — На мокром асфальте, да под горку, иногда приходится тормозить, как волку из „Ну, погоди!“, пятками по асфальту, выбивая искры. Это опасно, это не для беременных. Поэтому выбираем модель с надежными дисковыми тормозами или ручным и педальным тормозом».
Советы врача беременным велосипедисткам
Тщательно продумайте маршрут и время поездки.
Нет ли крутых подъемов или ступенек без пандуса? Лучше избегать мест прогулок маленьких детей и выгула собак. Они могут быть непредсказуемы, выскочить внезапно под колеса и стать причиной сильного стресса или падения. В случае если вы выбираете парк, просчитайте время, не совпадающее с прогулкой малышей. Катайтесь в светлое время суток.
Соблюдайте правила дорожного движения.
Даже если вы опытный велосипедист, никаких поездок по проезжей части! Переходим дорогу только по пешеходному переходу (лучше, если он оборудован светофором) и только пешком. Кстати, все это касается и тех, кто пока даже не подумывает о беременности.
Выбирайте одежду и обувь, подходящую для спорта.
Это должна быть яркая, заметная издалека одежда, не стесняющая движений. Никаких длинных юбок, платьев и каблуков: они могут зацепиться за педали или колесо.
«Если берете на прогулку какие-то вещи, сложите их в рюкзачок за спину, или в сумочку на пояс (если срок еще небольшой), или в сумку кросс-боди, — говорит Нелли Макарова. — Рюкзачок надеваем обязательно на оба плеча, чтобы не нарушать центр тяжести и равновесие. Не должно быть никаких свисающих ремешков и платочков.
Если вы не умеете кататься на велосипеде, то беременность — неподходящее время, чтобы начинать обучение. Отложите на пару лет, будете учиться вместе с малышом.
«Если вы при катании на велосипеде испытываете страх, неуверенность или физический дискомфорт, не продолжайте, не надо, — продолжает врач-гинеколог. — И еще: перед тем как сесть на байк, обязательно проконсультируйтесь со своим акушером-гинекологом. Потому что, к сожалению, беременность не всегда проходит так гладко, как нам этого хочется».
Противопоказания врача: когда беременным нельзя на велосипед
Угроза выкидыша/преждевременных родов.
Истмико-цервикальная недостаточность.
Артериальная гипертензия.
Ранний токсикоз.
Многоплодная беременность.
Сопутствующие хронические заболевания.