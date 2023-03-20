Вопрос врачу: «Зачем беременных обязательно отправляют к стоматологу?»

«А к стоматологу зачем?»

— Бывает, что при постановке на учет по беременности, перечисляя специалистов, которых надо пройти, слышу вопрос: «А к стоматологу зачем?» Но еще чаще возникает ситуация, когда во время беременности женщине необходимо лечить зубы, — рассказывает врач-гинеколог Юлия Вербовая. — Давайте разберемся, зачем мы отправляем беременных к стоматологу и можно ли лечить зубы, пока ждешь ребенка.

В идеале все заболевания ротовой полости, зубов надо вылечить до наступления беременности — на этапе планирования, уточняет доктор.