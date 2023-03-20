Вопрос врачу: «Зачем беременных обязательно отправляют к стоматологу?»

«Я беременна, и на первом же приеме врач-гинеколог мне заявил, что обязательно надо пройти стоматолога. Зачем это нужно? Где зубы и где ребенок?»
Мария, 25 лет
«А к стоматологу зачем?»
— Бывает, что при постановке на учет по беременности, перечисляя специалистов, которых надо пройти, слышу вопрос: «А к стоматологу зачем?» Но еще чаще возникает ситуация, когда во время беременности женщине необходимо лечить зубы, — рассказывает врач-гинеколог Юлия Вербовая. — Давайте разберемся, зачем мы отправляем беременных к стоматологу и можно ли лечить зубы, пока ждешь ребенка.
В идеале все заболевания ротовой полости, зубов надо вылечить до наступления беременности — на этапе планирования, уточняет доктор.
— Основная задача стоматолога — выявить у беременной женщины факторы риска. На приеме врач скажет, все ли в порядке с зубами или обнаружит какие-то проблемы — чаще всего это кариес или воспаление десен, — говорит Юлия Вербовая. — Беременным можно и нужно лечить зубы, так как воспалительный процесс в полости рта не просто вызывает дискомфорт у будущей мамы, но и несет угрозу для ее здоровья — как источник инфекции.
Можно ли беременным обезболивание
Лечение зубов во время беременности вызывает много страхов и опасений у будущей мамы. Врач объяснила, на что надо обратить внимание.
— Плановое лечение зубов беременных проводится после консультации с акушером-гинекологом, чтоб определиться со сроками лечения, так как оптимальный и безопасный — это второй триместр беременности, — говорит Юлия Вербовая. — Если зуб заболел неожиданно, появилась острая боль, то стоматологическая помощь будущей маме оказывается на любом сроке беременности — и, конечно же, с обезболиванием.
Врач отмечает, что при лечении зубов беременным женщинам обязательно надо сообщить о своем положении доктору.
— Метод обезболивания определяет стоматолог — с учетом отсутствия аллергической реакции и препаратами, которые разрешены при беременности, — уточняет врач.
А рентген беременным можно?
— При лечении некоторых стоматологических заболеваний (часто связанных с острой болью — удаление зубов, чистка каналов), беременным может быть назначена рентген-диагностика, — обращает внимание врач-гинеколог. — При выполнении рентген-снимков беременным используется принцип «как можно меньше выполняемого». Речь идет о прицельных цифровых снимках, где лучевая нагрузка минимальна. К слову, кормящим женщинам тоже можно и нужно вовремя лечить зубы, но перед лечением обязательно предупредите стоматолога о лактации!