5 ошибок в макияже, которые вас старят: советы визажистов

Но наносить румяна надо правильно, а не махать кисточкой где-то между носом и глазами. Если румяна будут слишком высоко на скулах, то вы подчеркнете несовершенство щек и морщины под глазами. Визажист советует наносить румяна ровно на скулу — не выше. Технология такая: найдите нижнюю часть скулы, визуально двигаясь вниз от зрачка. Вот в этом месте начните наносить румяна, затем, используя кисть, хорошо растушуйте цвет по направлению к линии роста волос.