5 ошибок в макияже, которые вас старят: советы визажистов

Ваше лицо в 40-50 лет уже совсем не то, что было в двадцать. Но почему-то технику нанесения макияжа многие продолжают использовать точно такую же, как и много лет назад.
Визажисты, опрошенные изданием Huffington Post,
5 ошибок в макияже у женщин 50+
Если вы раньше не пользовались праймером, самое время начать
Праймер — это специальная основа, позволяющая выровнять неровности кожи и обеспечить стойкость макияжа.
«Если вы нанесете на возрастную кожу тональный крем, то он буквально исчезнет в течение нескольких часов, — говорит 75-летняя визажист Триша Касден. — То же самое произойдет с тенями и помадой: они могут скататься или потечь. Именно праймер помогает решить эту проблему. Макияж всегда будет на месте.
Оттенок праймера, который вы выбираете, должен соответствовать не тону лица, а тону шеи, советуют визажисты. Тестировать его лучше всего на подбородке.
Использование карандаша для бровей темного цвета
Женщинам за пятьдесят стоит придирчиво ухаживать за своими бровями: с возрастом волоски истончаются и редеют. А между тем брови очень важны для визуального восприятия лица.
Может быть довольно серьезной ошибкой использование карандаша темного цвета: это старит, брови будут выглядеть тяжеловесно. Если вы не жгучая брюнетка, лучше применять мягкий серо-коричневый цвет для бровей.
Также неплохо обратить внимание на то, что происходит с каждой бровью. Они стареют неравномерно, отмечают визажисты. И помните, что конец вашей брови должен быть прямым, а не опущенным вниз.
Наносить подводку для глаз от угла до угла
Да, подводку для глаз вполне можно использовать женщинам и в 50, и в 60 лет, ведь с возрастом наши глаза кажутся меньше. Но подводка не должна быть черной — лучше угольно-серой, темно-синей или темно-сливовой. Для светлокожих подойдет приглушенный коричневый или нежно-оливковый цвет, говорят визажисты.
И вот еще один нюанс: не наносите подводку от угла до угла глаз. Визажисты советуют наносить ее поверх верхних ресниц, но останавливаться, не доходя до уголка глаза, — ориентируйтесь на середину зрачка. Это помогает визуально «открыть» глаза и не дает эффекта опущенного взгляда.
Консилер — на сухую кожу
Если вы раньше наносили консилер, который скрывает прыщи, покраснения, круги под глазами, мимические морщины, прямо на сухую кожу, то пришло время изменить ситуацию, советуют визажисты. Используйте консилер поверх увлажняющего крема.
Еще одна рекомендация: перед нанесением макияжа лучше наносить под глаза дневной крем для глаз, затем консилер, а уже потом тональную основу.
Не использовать румяна или использовать их слишком активно
Даже если вы не красились румянами в молодости, они могут оказаться полезными сейчас, когда меняется тон вашей кожи. Румяна необходимы на лице женщины в возрасте, чтобы создать эффект здорового сияния, которое очень освежает и молодит.
Но наносить румяна надо правильно, а не махать кисточкой где-то между носом и глазами. Если румяна будут слишком высоко на скулах, то вы подчеркнете несовершенство щек и морщины под глазами. Визажист советует наносить румяна ровно на скулу — не выше. Технология такая: найдите нижнюю часть скулы, визуально двигаясь вниз от зрачка. Вот в этом месте начните наносить румяна, затем, используя кисть, хорошо растушуйте цвет по направлению к линии роста волос.