Роскачество назвало худшие корма для кошек, список аутсайдеров стал неожиданностью

Пестициды могли попасть в корм из растительного сырья (круп, сухих овощей и других растительных компонентов). Химикаты также могли применяться как при выращивании, так и при хранении готовой продукции для защиты от насекомых. При этом допустимое количество пестицидов в корме для кошек не нормируется на законодательном уровне.