Роскачество назвало худшие корма для кошек, список аутсайдеров стал неожиданностью

Эксперты проверили разные корма для кошек со вкусом курицы — по статистике, именно такой продукт выбирает чаще всего. Корма были произведены в России, а также Италии, Германии, Сербии, Чехии и Бельгии. Всего специалисты изучили 25 торговых марок.
Роскачество составило рейтинг товаров — судя по результатам исследования, некоторый корм категорически нельзя давать любимому котику.
Химикаты и антибиотики
В 70% кормов, которые приняли участие в исследовании, обнаружены пестициды. Это дельтаметрин, хлормекват-хлорид, пиримифос-метил и другие опасные примеси.
Пестициды могли попасть в корм из растительного сырья (круп, сухих овощей и других растительных компонентов). Химикаты также могли применяться как при выращивании, так и при хранении готовой продукции для защиты от насекомых. При этом допустимое количество пестицидов в корме для кошек не нормируется на законодательном уровне.
Помимо этого, в восьми торговых марках эксперты нашли микотоксин фумонизин В1. Как показали анализы, на общую токсичность корма это не повлияло, однако присваивать высокие баллы такому продукту точно нельзя.
Фумонизин В1 (FB1) вырабатывается плесневыми грибами, которые встречаются в основном в кукурузе, пшенице и других злаках.
Отмечено большое количество токсических эффектов на лабораторных животных — в частности, микотоксин повреждает печень и почки млекопитающих. В связи с этим за рубежом установлены нормы поступления его в организм человека и животных.
заведующий кафедрой физиологии, фармакологии и токсикологии МВА им. К. И. Скрябина
«Превышения по общей токсичности означают, что употребление такого корма уже чревато отравлением. Поэтому если концентрация обнаруженного токсина невысока, то на общей токсичности это не скажется. Другое дело, что существует понятие „хроническая токсичность“: регулярное употребление продукта с концентрацией, превышающей максимально допустимый уровень нежелательного вещества, может привести к проблемам со здоровьем питомца спустя время», —
Помимо химикатов эксперты Роскачества обнаружили в кормах антибиотики. Так, в трех товарах из 25 выявлены следы противомикробных средств тетрациклиновой группы и левомицетина.
В кормах 2 торговых марок содержится бутилгидроксианизол (BHA, Е320) и бутилгидрокситолуол (BHT, Е321) — это потенциально небезопасные синтетические антиокислители. Согласно повышенным требованиям Роскачества, таких добавок в составе быть не должно.
Про питательную ценность
В корме должно быть оптимальное сочетание белков, жиров и углеводов, в нем должны содержаться все витамины, минералы, которые нужны кошке. Согласно исследованию в 2023 году, есть корма, в которых был дефицит необходимых микроэлементов:
Корм «Каждый день» содержал витамин Е в объеме 24 МЕ/кг, при том что ГОСТ требует, чтобы в корме было не менее 38 МЕ/кг. Однако производитель честно указал данный факт в маркировке;
Purina One, Proхвост, «ВкусВилл», «Каждый день», Royal Сanin, Perfect fit, 1st Choice, N&D Prime, Felix, Brit, Winner не соответствуют ГОСТу по массовой доле селена;
Best Dinner, помеченный как корм для котят, не соответствует массовой доле селена для растущего организма;
У кормов «ВкусВилл», «Каждый день», Brit, Winner, Probalance несоответствие по массовой доле калия — минерала меньше, чем должно быть;
Hill’s Science Plan не соответствует ГОСТу по содержанию гистидина — необходимой аминоклислоты;
«Каждый день» — по уровню тирозина, лейцина и изолейцина (аминокислоты содержатся в меньшем количестве, чем предусмотрено ГОСТом).
Кого можно считать лучшим
Корма для кошек российского производства оказались не менее качественными, чем продукция, изготовленная за рубежом.
Лидерами рейтинга Роскачества стали:
Blitz — 4,94 балла из 5,0.
Nature's table — 4,87.
Whiskas — 4,87.
Kitekat — 4,79.
Pro Plan — 4,37.
Эксперты также составили и антирейтинг:
«Каждый день» — 1,22
«ВкусВилл» — 2,43
Best Dinner — 2, 54
1st choice — 2, 56
Hills Science Plan — 2,62
В сравнении с продукцией премиум-сегмента дешевые сухие корма могут обеспечить питомца всеми необходимыми аминокислотами, витаминами и не содержать токсичных элементов, либо опасных добавок, заключили эксперты.