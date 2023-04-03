Перебор сахара и ни одного витамина: Роскачество изучило состав жевательного мармелада

Мифическая польза

На этот раз Роскачество изучило состав 30 самых популярных образцов жевательного мармелада с фруктовыми вкусами — как российского производства, так и зарубежного. Обычно взрослые часто покупают такой мармелад детям, надеясь найти во фруктовой сладости хоть немного полезного. Но, оказалось, зря. По крайней мере, ни в одном из 30 проверенных образцов мармелада Роскачество не обнаружило витаминов. Даже там, где их обещали.

Так, обман в маркировке эксперты выявили в четырех товарах:

в мармеладе ТМ Hippo Bondi & Friends и MixBar не оказалось обещанных витаминов С, РР, В6;

в мармеладе ТМ Babyfox нет заявленных витаминов С, РР, В5, В6;

в мармеладе ТМ Mamba не обнаружены указанные в маркировке витамины РР, В5, В6.

Сомнительный цвет

Кроме того, в двух марках мармелада обнаружили искусcтвенные красители, которые не значились на этикетке. Это:

мармелад Piratmarmelad — «красный очаровательный» АС (Е129), азорубин (Е122) и тартразин (Е102);

мармелад ТМ ВкусВилл — азорубин (Е122).

«Между тем, ТР ТС 022/2011 требует не только честно раскрывать состав, но и помечать некоторые красители, в частности тартразин, азорубин и „красный очаровательный“ предупреждением: „Содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей“», — добавляют в Роскачестве.

Кстати, в некоторых других марках мармелада синтетические красители тоже были, включая «красный очаровательный» и тартразин, но они хотя бы были указаны на упаковке. Как отметили эксперты, их концентрация не превышала допустимых значений, однако такие товары все равно не соответствовали повышенным стандартам Роскачества.

Сахарный заряд

И еще один «бонус» для любителей мармелада: в нем слишком много сахара. Почти во всех образцах его количество на 100 граммов превышало суточную норму или было очень близко к ней.

«Съесть 100 граммов можно, почти не заметив, а дневная норма по сахару будет превышена. Поэтому увлекаться мармеладом не стоит», — уточняют специалисты.