В Подмосковье врачи достали у женщины холестериновый камень в форме бочонка лото

Как рассказывала ранее врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина, песок, взвесь или осадок в желчном пузыре образуются, как правило, из-за перенасыщения желчи кристаллами холестерина. По-медицински это называется «билиарный сладж». Он может проходить сам, а может со временем превращаться в камни. Согласно наблюдениям, в течение ближайших двух лет так может происходить в 14% случаев, а в 6% — вызывает приступы желчной колики (самое частое проявление желчнокаменной болезни).