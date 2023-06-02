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В Подмосковье врачи достали у женщины холестериновый камень в форме бочонка лото

Как говорят медики, камни в желчном пузыре иногда могут достигать больших размеров и иметь самые причудливые формы.

2 июня 2023
В Подмосковье врачи достали у женщины холестериновый камень в форме бочонка лото
Источник:
iStockphoto

В Московскую областную больницу им. проф. Розанова в Пушкино поступила женщина с обострением хронического калькулезного холецистита — воспалением желчного пузыря. Случилось это из-за закупорки пузырного протока желчными камнями. Выполнив пациентке УЗИ, врачи увидели в просвете желчного пузыря крупный камень. Он оказался необычным.

Женщину срочно отправили в операционную и лапароскопическим путем, через четыре небольших прокола, удалили воспаленный желчный пузырь. А потом извлекли из него холестериновый камень. По своей форме он напоминал бочонок лото, а на его верхушке отчетливо была видна цифра 2.

В Подмосковье врачи достали у женщины холестериновый камень в форме бочонка лото
Источник:
mz.mosreg.ru

Как уточнили в минздраве Московской области, женщина обратилась за помощью в первые сутки с начала острого процесса, поэтому операция прошла в штатном режиме, а послеоперационный период протекал гладко. Уже спустя несколько дней пациентку выписали домой в удовлетворительном состоянии.

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По словам заведующего первым хирургическим отделением больницы Артема Косова, острый холецистит — грозное и самое частое осложнение желчнокаменной болезни. Оно может привести к некрозу стенки желчного пузыря, перфорации и развитию смертельно опасного состояния — перитонита.

Артем Косов
Хирургия

Хирург, заведующий первым хирургическим отделением Московской областной больницы им. проф. В.Н. Розанова

«При развитии длительных болей в животе не стоит ограничиваться приемом противовоспалительных препаратов и затягивать обращение в медицинское учреждение. Препараты могут снять болевой синдром, но не устранят причины патологического процесса, а только усугубят его. К тому же резкое стихание боли может говорить о мнимом благополучии и указывать на разрушение стенки желчного пузыря», — предупредил хирург.

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Почему в желчном образуются камни

Как рассказывала ранее врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина, песок, взвесь или осадок в желчном пузыре образуются, как правило, из-за перенасыщения желчи кристаллами холестерина. По-медицински это называется «билиарный сладж». Он может проходить сам, а может со временем превращаться в камни. Согласно наблюдениям, в течение ближайших двух лет так может происходить в 14% случаев, а в 6% — вызывает приступы желчной колики (самое частое проявление желчнокаменной болезни).

Доктор называла 8 факторов, повышающих риск образования желчного песка и осадка:

  • женский пол;

  • беременность, особенно повторная;

  • заместительная гормональная терапия в постменопаузе;

  • камни в желчном пузыре у близких родственников;

  • избыточный вес;

  • сахарный диабет;

  • быстрое снижение веса (больше чем на 1,5 кг за неделю),

  • циклические изменения массы тела (чередование снижения и набора веса).

Как защититься от образования песка в желчном пузыре, читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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