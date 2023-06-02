В Подмосковье врачи достали у женщины холестериновый камень в форме бочонка лото

В Московскую областную больницу им. проф. Розанова в Пушкино поступила женщина с обострением хронического калькулезного холецистита — воспалением желчного пузыря. Случилось это из-за закупорки пузырного протока желчными камнями. Выполнив пациентке УЗИ, врачи увидели в просвете желчного пузыря крупный камень. Он оказался необычным.
Женщину срочно отправили в операционную и лапароскопическим путем, через четыре небольших прокола, удалили воспаленный желчный пузырь. А потом извлекли из него холестериновый камень. По своей форме он напоминал бочонок лото, а на его верхушке отчетливо была видна цифра 2.
Как
По словам заведующего первым хирургическим отделением больницы Артема Косова, острый холецистит — грозное и самое частое осложнение желчнокаменной болезни. Оно может привести к некрозу стенки желчного пузыря, перфорации и развитию смертельно опасного состояния — перитонита.
Хирург, заведующий первым хирургическим отделением Московской областной больницы им. проф. В.Н. Розанова
«При развитии длительных болей в животе не стоит ограничиваться приемом противовоспалительных препаратов и затягивать обращение в медицинское учреждение. Препараты могут снять болевой синдром, но не устранят причины патологического процесса, а только усугубят его. К тому же резкое стихание боли может говорить о мнимом благополучии и указывать на разрушение стенки желчного пузыря», — предупредил хирург.
Почему в желчном образуются камни
Как рассказывала ранее врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина, песок, взвесь или осадок в желчном пузыре образуются, как правило, из-за перенасыщения желчи кристаллами холестерина. По-медицински это называется «билиарный сладж». Он может проходить сам, а может со временем превращаться в камни. Согласно наблюдениям, в течение ближайших двух лет так может происходить в 14% случаев, а в 6% — вызывает приступы желчной колики (самое частое проявление желчнокаменной болезни).
Доктор называла 8 факторов, повышающих риск образования желчного песка и осадка:
женский пол;
беременность, особенно повторная;
заместительная гормональная терапия в постменопаузе;
камни в желчном пузыре у близких родственников;
избыточный вес;
сахарный диабет;
быстрое снижение веса (больше чем на 1,5 кг за неделю),
циклические изменения массы тела (чередование снижения и набора веса).
Как защититься от образования песка в желчном пузыре, читайте ЗДЕСЬ.