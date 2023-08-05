Питание при диабете 2-го типа: какие полезные продукты могут нанести вред

Диета при диабете 2-го типа играет ключевую роль. В некоторых случаях коррекции рациона достаточно, чтобы помочь организму поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Но даже если требуется медикаментозное лечение, его эффективность сильно зависит от рациона. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала «Доктору Питеру», каких принципов стоит придерживаться, чтобы замедлить разрушительные процессы в организме, спровоцированные заболеванием.
Акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», к.м.н.Личный сайт
Избыток глюкозы крови — основная проблема
Сахарный диабет — это болезнь, которая развивается, если организм не может корректно усваивать глюкозу — сахар из крови. Она содержится в углеводах — не только десертах и выпечке, но и в хлебе, крупах, овощах, бобовых. В некоторых из этих продуктов, например в шоколаде, концентрация глюкозы выше, чем в других, и при переваривании она попадает в кровь в больших количествах.
Если организм не может корректно усваивать глюкозу, она остается в крови, постепенно повреждая кровеносные сосуды и ткани нервной системы, глаз, почек, сердца и других органов. Поэтому очень важно контролировать употребление глюкозы.
Диета — основа лечения
Если при сахарном диабете 1-го типа проблема в том, что поджелудочная железа повреждена и просто физически не может производить инсулин, чтобы регулировать углеводный обмен, то при 2-м типе механизм патологии иной. Чаще всего проблема связана с лишним весом, когда того инсулина, что производится, банально не хватает на нужды тела. Либо клетки организма в силу различных причин становятся «глухими» к сигналам гормона и не могут нормально усвоить глюкозу.
Так или иначе, но основа лечения при диабете 2-го типа — это коррекция ежедневного питания, чтобы сахара в крови было меньше, он поддерживался в пределах нормы. Нередко люди, которые изменили питание, похудели и начали вести более здоровый образ жизни, справляются с коррекцией болезни даже без препаратов. Однако далеко не все продукты, которые мы относим к здоровой пище, подойдут для питания диабетика, поэтому важно знать, что стоит употреблять, а от чего — отказаться.
Не только сахар и сладкое
Первое, что приходит в голову при развитии диабета, — ограничить в рационе сахар и сладости. Это верно, однако при сахарном диабете стоит ограничивать не только сладости и десерты. Многие на первый взгляд безопасные продукты также способны ухудшать течение болезни. Употреблять их рекомендуется с осторожностью, в небольших количествах.
Молочка и овощи — обратите внимание
Даже несладкие молочные продукты (творог, сыр, йогурт) содержат так называемый молочный сахар — лактозу. Поэтому употреблять их рекомендуется с осторожностью: до 100 мл в сутки. Кисломолочные продукты в этом отношении безопаснее, в них лактоза частично или полностью расщепляется.
Еще одна группа полезных продуктов, которые потенциально могут нанести вред людям с сахарным диабетом, — это крахмалистые овощи. Употребление картофеля, тыквы, кукурузы, свеклы и моркови стоит ограничить.
Осторожнее с фруктами
Свежие фрукты содержат большое количество фруктозы, простого природного сахара. Фруктоза снижает чувствительность клеток к инсулину, и организму становится сложнее усваивать сахар. Поэтому употребление фруктов рекомендуется ограничить, а вместо сладких бананов, винограда или груш выбирать ягоды или цитрусовые — их гликемический индекс ниже, а значит, они повышают уровень глюкозы в крови медленнее.
Чтобы скачок сахара не был очень резким, следует есть цельные фрукты (соки и пюре лучше усваиваются, а значит, фруктоза быстрее попадает в кровь). Рекомендуется сочетать их с белками и жирами — можно добавить сыр, арахисовое масло, нутовую пасту или есть их после основного приема пищи. В этом случае они перевариваются медленнее, а выброс сахара в кровь происходит более плавно.
Использовать фрукты в качестве перекуса или есть их на голодный желудок людям с сахарным диабетом не рекомендуется. Полностью исключать фрукты из рациона не стоит, в противном случае организму будет недоставать клетчатки, важных витаминов, в том числе С и А, и минералов — йода, магния.
Важное замечание
Сахарный диабет опасен тем, что человек может долгое время не испытывать симптомов, поэтому опираться на собственные ощущения при выборе рациона опасно. Даже при прекрасном самочувствии сахар в крови необходимо регулярно измерять по схеме, назначенной врачом, а при превышении значений — обратиться к специалисту, чтобы он изменил стратегию лечения.