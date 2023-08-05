Питание при диабете 2-го типа: какие полезные продукты могут нанести вред

Так или иначе, но основа лечения при диабете 2-го типа — это коррекция ежедневного питания, чтобы сахара в крови было меньше, он поддерживался в пределах нормы. Нередко люди, которые изменили питание, похудели и начали вести более здоровый образ жизни, справляются с коррекцией болезни даже без препаратов. Однако далеко не все продукты, которые мы относим к здоровой пище, подойдут для питания диабетика, поэтому важно знать, что стоит употреблять, а от чего — отказаться.