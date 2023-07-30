Исключите диабет и анемию: из-за чего люди ощущают хроническую усталость

Обычная физиологическая усталость после насыщенного трудового дня проходит к утру после полноценного отдыха, если человек выспался и восстановил силы. Но у части людей состояние бессилия и апатии, слабости и утомления сохраняется постоянно, практически не уменьшаясь после ночного сна или дневного отдыха. Так может проявляться астенический синдром, возникающий на фоне тяжелых инфекций, хронических заболеваний или интоксикаций, синдром хронической усталости, последствия стресса или это может быть симптомом различных патологий.