Исключите диабет и анемию: из-за чего люди ощущают хроническую усталость

Усталость, которая не проходит после выходных и даже отпуска, может быть симптомом серьезных заболеваний. Если человек длительное время ощущает упадок сил, стоит обратиться к врачу, который поможет выяснить и устранить причину этого явления. Эксперт лаборатории «Гемотест», врач общей практики Елена Горина рассказала, о чем может предупреждать потеря работоспособности и апатия.
Врач общей практики, эксперт лаборатории «Гемотест»
Под маской усталости
Обычная физиологическая усталость после насыщенного трудового дня проходит к утру после полноценного отдыха, если человек выспался и восстановил силы. Но у части людей состояние бессилия и апатии, слабости и утомления сохраняется постоянно, практически не уменьшаясь после ночного сна или дневного отдыха. Так может проявляться астенический синдром, возникающий на фоне тяжелых инфекций, хронических заболеваний или интоксикаций, синдром хронической усталости, последствия стресса или это может быть симптомом различных патологий.
Проблема этих состояний в том, что усталость и недомогание, снижение работоспособности сопровождает постоянно, трудно выполнять привычную работу, домашние дела и общаться с окружающими.
При постоянном ощущении усталости необходимо обратиться к врачу, чтобы прежде всего исключить целый ряд патологий, которые могут привести к слабости, вялости и упадку сил. Синдром хронической усталости как таковой ставится методом исключения.
Железодефицитная анемия
При этом заболевании снижается содержание железа в организме и нарушается транспортировка кислорода к органам и тканям. Из-за недостатка кислорода и гипоксии человек ощущает слабость и упадок сил, кожа становится бледной, учащается сердцебиение, затрудняется дыхание. Железодефицитная анемия может привести к гастритам, мышечной слабости, снижению иммунитета. У людей с нехваткой железа в организме шелушится и сохнет кожа, становятся пористыми и ломкими волосы и ногти.
Анемия может развиться в любом возрасте, но больше всего ей подвержены беременные женщины и молодые мамы, дети, пожилые люди. Это заболевание легко диагностируется с помощью анализов и лечится доступными и эффективными препаратами железа. А для профилактики анемии рекомендуется включать в рацион продукты, богатые железом: красное мясо, печень, яйца, листовые овощи.
Гормональные нарушения
Усталость и снижение работоспособности могут быть признаками заболеваний, которые вызваны дисбалансом гормонов. Например, хроническую усталость человек испытывает при сахарном диабете, когда организм вырабатывает недостаточно инсулина или клетки становятся нечувствительными к этому гормону, необходимому для усвоения глюкозы. При сахарном диабете учащается мочеиспускание, усиливается жажда.
Утомляемость также может указывать на гипотиреоз — эндокринное заболевание, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов. Помимо усталости, гипотиреоз проявляется набором веса, выпадением волос, плохим настроением и непереносимостью холода.
Дефицит витаминов и минералов
Апатию и упадок сил часто вызывает недостаток витаминов и минералов. За бодрость и работоспособность отвечают в первую очередь:
витамин С (аскорбиновая кислота);
витамин D;
витамин В1 (тиамин);
витамин В6 (пиридоксин);
витамин В12.
С ними в команде работают минералы: калий, кальций, натрий, магний, железо и цинк. Их дефицит может привести к хронической усталости. Если специалисты не выявили заболеваний, которые могут вызывать хроническую усталость, велика вероятность, что проблема кроется в авитаминозе.
Добавки — только по назначению врача
Необходимо помнить, что принимать любые препараты, в том числе и витаминные комплексы, необходимо только после консультации с врачом, который на основе результатов исследований сможет назначить подходящую дозировку. Гипервитаминоз — избыток витаминов в организме — тоже опасен. Он может стать причиной аллергических реакций, сердечно-сосудистых заболеваний, мочекаменной болезни.
Расстройства психики
Снижение работоспособности и апатия могут указывать на клиническую депрессию. К ней часто приводит хронический стресс, который истощает нервную систему и нарушает обмен нейромедиаторов. Это не просто плохое настроение, а серьезное психическое расстройство, которое не проходит само по себе и требует психотерапии и зачастую медикаментозного лечения.