Консультация психолога: «Начальница доводит до слез, но работу я менять не хочу»

Не могу переносить крики, истерики и придирки коллеги по работе. Она является еще и начальником, заведующей складом. Со всеми разговаривает грубо, за спиной обзывает всех. Только она одна знает, как надо всем работать, унижает. Утром вообще не хочу идти на работу, до слез доходит. С утра все ждем, в каком она настроении придет.
От этого началась сильная тревога — чего сегодня ожидать. Пью лекарства, прописала психотерапевт. Из-за нее не хочу менять работу, ведь она рядом с домом. Я и так с трудом нашла это место. Перед вышестоящим начальством она трусит.
Противно даже смотреть на эту трусость. Перед своими домашними она ходит на задних лапках, а на нас отрывается. Подскажите, как быть. На таблетках тоже устала сидеть.
Елена, 42 года
Кандидат психологических наук, немедицинский психотерапевт, транзактный аналитик, основатель школы психологии для взрослых, руководитель Программы подготовки психологов-консультантов
Кажется, что обречены на унижение…
«Центральное чувство и состояние в данной истории — это беспомощность. Вы представляете себя как человека, который не может справиться с обстоятельствами: найти другую работу, противостоять другому человеку, — разбирает случай читательницы «Доктора Питера» психолог Алла Далит. — В этой истории не хватает ответственности за выбор — и работы, и места, и окружающих персонажей. И все выглядит так, как будто вы обречены на это унижение, а обстоятельства неизменны. Почему?
…но выбор есть
Скорее всего, вам даже в голову не приходит, что у вас есть выбор. Это может быть связано с тем, что вам не с чем сравнить. То есть вы никогда не переживали других чувств в отношениях со значимыми людьми. Другими словами, вы «проигрываете» знакомую ситуацию. Просто персонажи меняются, а роли остаются.
Ничего не изменится, пока вы не осознаете, кто же на самом деле является первичным лицом, с которым вы находитесь в этих абьюзивных отношениях. Выбор небольшой: это персонаж из ранних, близких отношений, в которых вы действительно были зависимы. Причем объективно, то есть физически не могли ему противостоять. Психологически вы там застряли. Физически выросли, а эмоционально и психологически — нет. И это несоответствие между физическим и психологическим возрастом игнорируется. Его и надо выравнивать. Пока этого не сделать, все будет по кругу.
«Все повторится»
Даже если вас уволят, то вы опять окажетесь в подобном положении с другими людьми. Это бессознательный процесс выбора. Все дело в том, что детская надежда, что этот значимый другой изменится, абсолютно иррациональна и нежизнеспособна. Я бы сказала, что она и есть главный враг. И никакие таблетки здесь не помогут.
Ваши страдания никогда не принесут результата. Другой человек (в данном случае ваша начальница) никогда не оценит вашей лояльности, не поймет, не пожалеет. Это не ваша идеальная мама.