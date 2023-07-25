Консультация психолога: «Начальница доводит до слез, но работу я менять не хочу»

Не могу переносить крики, истерики и придирки коллеги по работе. Она является еще и начальником, заведующей складом. Со всеми разговаривает грубо, за спиной обзывает всех. Только она одна знает, как надо всем работать, унижает. Утром вообще не хочу идти на работу, до слез доходит. С утра все ждем, в каком она настроении придет.

От этого началась сильная тревога — чего сегодня ожидать. Пью лекарства, прописала психотерапевт. Из-за нее не хочу менять работу, ведь она рядом с домом. Я и так с трудом нашла это место. Перед вышестоящим начальством она трусит.

Противно даже смотреть на эту трусость. Перед своими домашними она ходит на задних лапках, а на нас отрывается. Подскажите, как быть. На таблетках тоже устала сидеть.

Елена, 42 года