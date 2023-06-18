«Причин для брака почти не осталось»: психолог Далит о мужчинах, которые не спешат жениться

«Сын смотрит на нее своими глазками в ожидании любви, которую она ему обязательно даст. Не просто так, разумеется, а за то, что он будет правильно делать то, что она ждет от него и требует. Это же правильное воспитание — поощрять правильные поступки. И любовь в этом мире просто так не дается. Ей, по крайней мере, точно просто так не давали. И она теперь не даст, а он, соответственно, не получит.