«Причин для брака почти не осталось»: психолог Далит о мужчинах, которые не спешат жениться

Зачем современным мужчинам жениться? Почему многие так и остаются холостяками и даже не стремятся заводить семью и рожать детей?
Какую роковую роль может сыграть мать в жизни своего сына, если будет отыгрывать на нем всю свою неудовлетворенность и гнев, связанный с мужчинами, и компенсировать их, воспитывая ребенка как лучшего мужчину своей жизни? Объясняет клинический психолог.
Кандидат психологических наук, немедицинский психотерапевт, транзактный аналитик. Основатель школы психологии для взрослых. Руководитель Программы подготовки психологов-консультантов
«Это обычное дело для таких мам»
«Встречаю маму одного своего друга детства, который до сих пор живет с мамой. Ну как, спрашиваю, Ванечка (Петечка, Васенька) не женился? «Ой, и не говори, — отвечает она. — Так внуков хочу, а он, паразит, не хочет жениться!» Мне бы пожалеть пенсионерку, а я — не могу. Потому что знаю: Ванечке не то что жениться, ему даже встречаться с девочками было небезопасно.
Я помню, как 30 лет назад эта милая женщина прибегала в школу, чтобы разоблачить «испорченную» девочку Юлю, с которой Ванечка целовался в поездке в Домбай. Вы спросите, откуда она об этом узнала? Так ведь прослушка телефона, ревизия портфеля, лазанье по карманам — это обычное дело для таких мам.
А закончилась эта история, случившаяся еще в советские времена, классным часом на тему «Половое воспитание подростков», родительским собранием с публичной «поркой» мамы Юли, а в конце концов и переводом Юли в другую школу, подальше от позора».
«Суждено стать лучшим мужчиной ее жизни»
«Получив безграничную власть над мальчиком, которого она родила, женщина часто рискует отыграть на нем всю свою неудовлетворенность и гнев, связанный с мужчинами.
Теперь сын ответит за все грехи, оправдает все ее надежды. Его уж она теперь точно воспитает в любви, но главное — в уважении к женщине. Она точно заставит его себя уважать, ведь это такое благородное дело — воспитать настоящего мужчину.
И это точно нельзя доверять инфантильному хлюпику, который считает себя его отцом! Это она ему и мать, и отец, потому что это она хотела, чтобы он родился. Она терпела все тягости беременности и родов, она зарабатывала деньги, пока этот неудачник, его отец, бездельничал. Все ради этого чуда, которому суждено стать лучшим мужчиной ее жизни!»
Она будет оберегать своего сыночка, потому что в нем, как в яйце, игла, на конце которой ее жизнь. Ее будущая жизнь, ее старость.
«Она рассуждает так: он должен сделать ее будущую жизнь счастливой, ведь это мужчина делает жизнь женщины счастливой. Он удовлетворяет ее желания, защищает ее от опасностей. Муж с этим не справился, а искать кого-то другого задача непосильная. А этот маленький — вот он, его всему можно обучить. А уж с этой задачей она точно справится. Все в ее руках».
«И зачем ему рисковать с еще одной женщиной»
«Сын смотрит на нее своими глазками в ожидании любви, которую она ему обязательно даст. Не просто так, разумеется, а за то, что он будет правильно делать то, что она ждет от него и требует. Это же правильное воспитание — поощрять правильные поступки. И любовь в этом мире просто так не дается. Ей, по крайней мере, точно просто так не давали. И она теперь не даст, а он, соответственно, не получит.
И зачем ему рисковать еще с одной женщиной, с которой ответственности только добавиться, думает мужчина. Особенно если бытовые вопросы закрыть легко, сексуальные потребности удовлетворить еще проще, конкуренция на рынке женихов самая низкая за всю историю страны».
Теперь, когда психологические причины усилились социальными, когда институт брака готов уйти в небытие, а налог за бездетность платить не надо, причин для брака почти не осталось.
Но нет, одна причина вступать в брак все же есть, считает психолог Алла Далит.
«Полноценное развитие личности возможно только в близких отношениях, с границами и ответственностью. Хочется добавить — и в боевых условиях», — резюмирует эксперт.