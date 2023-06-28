Психолог Жиронкина рассказала про метод «5-4-3-2-1»: он поможет быстро успокоиться

«Если вам надо вернуть спокойствие, побалуйте себя и своих близких, — продолжает Марина Жиронкина. — Я говорю не про дорогостоящие подарки или поездку на море. Это может быть даже просто чаепитие с любимым лакомством. Но важно понимать, что речь идет не о заедании стресса. Здесь важен аспект церемонии — подбор, организация чаепития и так далее. И угоститесь чем-то, что вас действительно порадует».