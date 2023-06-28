Психолог Жиронкина рассказала про метод «5-4-3-2-1»: он поможет быстро успокоиться

Не всегда в жизни все идет так, как хочется. Нарушаются планы, случаются неконтролируемые события, и тогда нас захлестывают мощные чувства. Они способны выбить из колеи, вызвать сильнейшее психоэмоциональное напряжение, стресс, повышенную тревожность.
Как справиться с затапливающими вас прямо сейчас тяжелыми эмоциями быстро, эффективно и совершенно бесплатно, рассказала психолог.
Психолог-консультант, преподаватель Московского государственного психолого-педагогического университетаЛичный сайт
Как работает метод «5-4-3-2-1»
«Есть очень хорошая техника, которая помогает справиться с эмоциональным напряжением и тревожностью, называется она „5-4-3-2-1“, — объясняет психолог Марина Жиронкина. — Надо назвать пять вещей, которые видишь, четыре — которые слышишь, дотронуться до трех вещей, почувствовать два запаха и что-то одно попробовать на вкус».
Эксперт объясняет, что этот способ помогает нам «заземлиться», «почувствовать почву под ногами». Это и вернет утраченное состояние покоя.
Еще два способа быстро успокоиться
«Если вам надо вернуть спокойствие, побалуйте себя и своих близких, — продолжает Марина Жиронкина. — Я говорю не про дорогостоящие подарки или поездку на море. Это может быть даже просто чаепитие с любимым лакомством. Но важно понимать, что речь идет не о заедании стресса. Здесь важен аспект церемонии — подбор, организация чаепития и так далее. И угоститесь чем-то, что вас действительно порадует».
Если вас прямо сейчас захлестнули эмоции и вам надо срочно прийти в себя, успокоиться, погрузитесь в игру.
«Одинаково хорошо подходят как кубик Рубика или тетрис, так и несложные игры, которые есть в любом смартфоне, — объясняет Марина Жиронкина. — Погружение в правила и систему игры, требующую здоровой концентрации, способствует упорядоченности мыслей».
Чем нельзя снимать стресс
Первым делом человек, испытывающий сильные эмоции, подумает об алкоголе: вот что поможет выдохнуть и немного прийти в себя! Но на самом деле, предупреждают врачи, выпив спиртное, мы делаем себе только хуже, особенно если увлечемся этим «успокоительным» и переберем с количеством.
Тревожные мысли наутро могут вспыхнуть с новой силой, потому что организм отвлечется на другие проблемы, которые проявляются такими симптомами, как тошнота, усталость, головная боль.
«К алкоголю можно прибегнуть, только если вы хотите в несколько раз увеличить свои проблемы. Некоторые считают, что лучший способ забыть о жизненных сложностях — напиться и проспаться, чтобы все прошло мимо. Это форма бегства от реальности, а не решение проблемы», — подчеркнул врач-психиатр Сергей Нурисламов.