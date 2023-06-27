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Назван сок, который способен снижать давление и защищать от гипертонии

Поддерживать здоровье сердца помогут правильный образ жизни, регулярная физическая активность. Немаловажно и то, что вы едите и пьете.

27 июня 2023
Назван сок, который способен снижать давление и защищать от гипертонии
Источник:
iStockphoto

Наше сердце работает с превышением нагрузки, когда мы большую часть дня сидим, лежим и не двигаемся. Подливают масла в огонь и вредные привычки — алкоголь и сигареты подрывают работу главного «мотора» организма.

Поэтому первой рекомендацией кардиологов для тех, кто уже почувствовал, что сердце барахлит, пульс зашкаливает и появилась одышка, — скорректировать образ жизни. И один из важных нюансов — это напитки.

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Японские ученые провели исследование, после которого пришли к выводу: людям, у которых есть проблемы с сердцем и сосудами, обязательно стоит включить в рацион сливовый сок. Правда, не из привычных нам плодов, а японской сливы умэ.

Так, исследования с использованием гладкомышечных клеток в кровеносных сосудах показали, что такой сливовый сок положительно влияет на гормон кровообращения, связанный с высоким кровяным давлением.

Проводили ученые и эксперименты на мышах. Грызунам дали гормон ангиотензин II, чтобы вызвать гипертонию. Затем животных разделили на две группы: одной давали сливовый сок, а вторая пила только воду. Через две недели ученые оценили результаты: удивительно, но у грызунов, которые пили сливовый сок, не развилась гипертония. Кроме того, концентрат сока, по-видимому, уменьшал инфильтрацию вызывающих воспаление иммунных клеток, связанных с гипертонией.

Кстати, сливовый сок еще и богат калием, который нужен для здоровья сердца. Этот минерал необходим для правильной работы нервных и мышечных клеток, ведь сердце — это мышечный орган.

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На какие еще соки стоит обратить внимание

  • Томатный сок. Исследования показали, что употребление одной чашки несоленого томатного сока в день может улучшить здоровье сердца. Этот напиток способен регулировать давление и снижать уровень холестерина, особенно липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), примерно на 3%. Однако следует избегать томатного сока с добавлением соли. Избыток натрия может привести к высокому кровяному давлению, что связано с учащенным сердцебиением;

  • Свекольный сок. В свекле очень много клетчатки, марганца, железа, витаминов А и С, кальция, фосфора, которые могут снизить кровяное давление и улучшить работу сердца.  Этот овощ благотворно влияет на наши сосуды, сердце и нервную систему. Свекольный сок надо разводить водой в соотношении один к одному.

Что касается самых вредных напитков для сердца, да и для всего организма в целом, то здесь лидируют сладкие газировки, энергетики, алкоголь и кофе в больших количествах.

Автор текста:Софья Хромова
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