Назван сок, который способен снижать давление и защищать от гипертонии

Проводили ученые и эксперименты на мышах. Грызунам дали гормон ангиотензин II, чтобы вызвать гипертонию. Затем животных разделили на две группы: одной давали сливовый сок, а вторая пила только воду. Через две недели ученые оценили результаты: удивительно, но у грызунов, которые пили сливовый сок, не развилась гипертония. Кроме того, концентрат сока, по-видимому, уменьшал инфильтрацию вызывающих воспаление иммунных клеток, связанных с гипертонией.