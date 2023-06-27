Назван сок, который способен снижать давление и защищать от гипертонии

Наше сердце работает с превышением нагрузки, когда мы большую часть дня сидим, лежим и не двигаемся. Подливают масла в огонь и вредные привычки — алкоголь и сигареты подрывают работу главного «мотора» организма.
Поэтому первой рекомендацией кардиологов для тех, кто уже почувствовал, что сердце барахлит, пульс зашкаливает и появилась одышка, — скорректировать образ жизни. И один из важных нюансов — это напитки.
Японские ученые провели
Так, исследования с использованием гладкомышечных клеток в кровеносных сосудах показали, что такой сливовый сок положительно влияет на гормон кровообращения, связанный с высоким кровяным давлением.
Проводили ученые и эксперименты на мышах. Грызунам дали гормон ангиотензин II, чтобы вызвать гипертонию. Затем животных разделили на две группы: одной давали сливовый сок, а вторая пила только воду. Через две недели ученые оценили результаты: удивительно, но у грызунов, которые пили сливовый сок, не развилась гипертония. Кроме того, концентрат сока, по-видимому, уменьшал инфильтрацию вызывающих воспаление иммунных клеток, связанных с гипертонией.
Кстати, сливовый сок еще и богат калием, который нужен для здоровья сердца. Этот минерал необходим для правильной работы нервных и мышечных клеток, ведь сердце — это мышечный орган.
На какие еще соки стоит обратить внимание
Томатный сок. Исследования показали, что употребление одной чашки несоленого томатного сока в день может улучшить здоровье сердца. Этот напиток способен регулировать давление и снижать уровень холестерина, особенно липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), примерно на 3%. Однако следует избегать томатного сока с добавлением соли. Избыток натрия может привести к высокому кровяному давлению, что связано с учащенным сердцебиением;
Свекольный сок. В свекле очень много клетчатки, марганца, железа, витаминов А и С, кальция, фосфора, которые могут снизить кровяное давление и улучшить работу сердца. Этот овощ благотворно влияет на наши сосуды, сердце и нервную систему. Свекольный сок надо разводить водой в соотношении один к одному.
Что касается самых вредных напитков для сердца, да и для всего организма в целом, то здесь лидируют сладкие газировки, энергетики, алкоголь и кофе в больших количествах.