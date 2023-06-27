От того, что мы надеваем на ноги в жаркий денек, зависит не только комфорт и удобство на протяжении дня, но и здоровье ног в целом.
Жара и зачастую сопутствующая ей повышенная влажность предъявляют к материалам обуви особые требования.
Врач высшей категории, ортопед, травматолог, эксперт по лечению вальгуса и осанки, основатель медицинского центра «Кипарис» и сети оздоровительных центров «Кипарис+»Личный сайт
Выбираем материалы
«В идеале следует отдавать предпочтение легким натуральным материалам — джинсе, хлопку, льну или дышащим прочным синтетическим материалам, — рассказал „Доктору Питеру“ врач-ортопед Павел Семиченков. — Нога должна хорошо вентилироваться и дышать, в противном случае можно заработать микоз стопы, ногтей или другие инфекционные заболевания».
Если вы не отличаетесь излишней потливостью, можно выбирать обувь с верхом, изготовленным из натуральной кожи.
«При этом откажитесь в жару от лакированной кожи. Ее поры забиты и поэтому не приспособлены к нормальному воздухообмену. Если вы предпочитаете кожаную обувь летом (туфли, кроссовки и т.д.), обязательно надевайте натуральные носки или следки», — предупреждает доктор.
Какая обувь не подходит для лета и жары
«Качественная летняя обувь должна иметь гибкую и легкую подошву, которая будет обеспечивать максимальный комфорт и функциональность во время хождения, — говорит Павел Семиченков. - Если вы предпочитаете модельную обувь или туфли, подошва должна иметь анатомический изгиб, повторяющий строение вашей стопы. Лучше всего отказаться от ношения обуви на высоком каблуке — и туфель, и босоножек, их можно надевать „по случаю“ всего на несколько часов, а затем переобуваться в удобную повседневную обувь».
Не подходят для длительного ношения в жару также вьетнамки (сланцы), балетки и сандалии на плоской подошве, продолжает доктор.
«Такая обувь при длительном ношении создает дополнительную нагрузку на ноги и позвоночник, деформирует стопу, что чревато возникновением плоскостопия, вальгуса, сколиоза и других проблем, — объясняет ортопед. — Если вы поклонники сандалий — выбирайте спортивные модели с гибкой подошвой и хорошей фиксацией на стопе».
Несколько слов о колодке и заднике.
«Эти элементы обуви должны обеспечить стабильность подошвы относительно пятки во время хождения. Поэтому, покупая обувь, выбирайте модели с формоустойчивым задником и стабильной колодкой, которые не позволят обуви болтаться на стопе», — объясняет врач.
Выбор стелек
Если у вас есть проблемы со стопами, рассмотрите вариант использования ортопедических стелек.
«Такие стельки повторяют анатомические изгибы стопы и изготавливаются из натуральной кожи или синтетических дышащих материалов, — рассказывает Павел Семиченков. — Если вы страдаете плоскостопием или иными анатомическими заболеваниями стоп, рекомендуется ношение индивидуально изготовленных ортопедических стелек. Правильно подобрать ортопедические стельки можно лишь после консультации с ортопедом».
Ходите босиком
«Хотелось бы порекомендовать практиковать босохождение для поддержки анатомического свода стопы и профилактики искривления позвоночника и плоскостопия. Ходите босиком при любой возможности, абсолютно не стесняясь этого, — на пляже, на даче, в лесу, на городском газоне. Снимите обувь, дайте отдых натруженным ногам и походите хотя бы 20-30 минут босиком. Это лучшее средство для предупреждения заболеваний опорно-двигательного аппарата», — говорит врач.