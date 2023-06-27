«Качественная летняя обувь должна иметь гибкую и легкую подошву, которая будет обеспечивать максимальный комфорт и функциональность во время хождения, — говорит Павел Семиченков. - Если вы предпочитаете модельную обувь или туфли, подошва должна иметь анатомический изгиб, повторяющий строение вашей стопы. Лучше всего отказаться от ношения обуви на высоком каблуке — и туфель, и босоножек, их можно надевать „по случаю“ всего на несколько часов, а затем переобуваться в удобную повседневную обувь».