Эти 5 «стрессхаков» от психолога помогут пережить тяжелые времена

Если уровень стресса в вашей жизни зашкаливает — по ночам мучают кошмары, хочется то плакать, то смеяться, лежать и ни с кем не разговаривать или отвлечься от тревог алкоголем, пора заняться своим психическим здоровьем всерьез.
Психолог кризисного центра ответила на несколько вопросов «Доктора Питера» о стрессе и посоветовала «стрессхаки» — эффективные способы справиться с состоянием повышенного напряжения.
Психолог, руководитель кризисного центра «Без паники», медиатор конфликтов
Как пережить стрессовую ситуацию?
— Решение любой проблемы начинается с того, что ее нужно сначала заметить и назвать. Часто человек находится в стрессе, но совершенно этого не замечает, продолжая требовать от себя выполнения ежедневных дел и задач с той же отдачей. Поэтому первое, что важно для себя сделать, — это сказать себе: «Стоп! Похоже, сейчас я чувствую себя плохо и мне нужна помощь».
Стрессовую ситуацию действительно надо именно пережить. Это значит, не сбегать от своего состояния в алкоголь, пустые разговоры или усиленную работу. Важно дать себе отдых, поддержку и время.
Какие маркеры в поведении (физическом и моральном состоянии) показывают, что вам уже нужна помощь?
— Если усталость, огромное напряжение и раздражительность стали для человека нормой и это практически его ежедневное состояние, то психика, тело и организм в целом испытывают тяжелейшую нагрузку. Если не заметить вовремя, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем».
Вот несколько важных маркеров, на которые необходимо обратить внимание.
Сон: кошмары, прерывистый сон, бессонница или общая сонливость в течение дня.
Состояние «эмоциональных качелей»: в течение дня вас эмоционально кидает то в восторг, то в гнев, то в печаль, то в ярость и так далее.
Проблемы с памятью и общий упадок сил: вы стали забывчивы, а общение только высасывает силы.
Злоупотребление алкоголем: вы сами не заметили, как стали пить практически ежедневно.
Повышенная утомляемость: вы испытываете постоянную усталость, несмотря на недавний отдых.
Почему снятся кошмары, когда сильно переживаешь?
— Согласно последним исследованиям, повседневные сильные переживания воссоздаются в сновидениях. Это происходит, если человек не умеет правильно проживать свои эмоции, блокирует их, подавляет. Это большая нагрузка для психики, поэтому она проделывает эту работу во сне, где все непережитое представляется в виде неких образов, чтобы все-таки их пережить и справиться с сильными переживаниями, чтобы стало легче.
Кошмары — показатель того, что человек находится в стрессе, они свидетельствуют о высоком уровне внутреннего напряжения и самоконтроля. При сохранении такого состояния ухудшается сон и, как следствие, все физиологические функции организма и общее психическое состояние.
Стрессхаки: как помочь себе справиться со стрессом?
Замечайте свое состояние
Эмоции важно проживать, а для этого их нужно знать и называть. Возьмите за практику вести дневник эмоций. Для этого можно скачать себе из Интернета любую «таблицу эмоций и чувств» и трижды в день записывать в тетрадь или в «Заметки» в телефоне свои эмоции в формате «дата, время, чувство». Это поможет лучше себя понять, а также проанализировать свое состояние.
Управляйте временем
Если ваша жизнь — это только работа или работа и дом, пора задуматься о времени для себя. Что есть в вашей жизни помимо работы и хлопот по дому? Что вам доставляет радость? А что дает расслабление и покой?
Может, пора поплавать в бассейне? Или прогуляться по лесу? А может, вы соскучились по игре в бадминтон? Или вам надо просто побыть какое-то время в тишине?
Добавьте физнагрузку
Регулярная физическая активность помогает снизить стресс и привести организм в спокойное и полное сил состояние. Важно выбрать тот вид спорта, которым вам нравится заниматься: йога, волейбол, бег, плавание, танцы и так далее. А чтобы лучше понять, что вам нравится, важно начать пробовать. Научиться можно только через опыт.
Применяйте техники расслабления
Сейчас есть большой выбор разных техник релаксации: дыхательные техники, медитация, прогрессивная мускульная релаксация. Пробуйте разное и почувствуйте, что вам подходит больше. Подробнее: Как медитация влияет на способности нашего мозга — мнение ученых.
Не забывайте правильно питаться
Заботьтесь о своем питании, оно играет важную роль в управлении стрессом. Избегайте избыточного употребления кофе, алкоголя и обработанных продуктов питания, таких как сладости и трансжиры. Увеличьте потребление пищи, богатой витаминами и минералами, ешьте больше фруктов, овощей и зелени.