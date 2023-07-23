Эти 5 «стрессхаков» от психолога помогут пережить тяжелые времена

— Решение любой проблемы начинается с того, что ее нужно сначала заметить и назвать. Часто человек находится в стрессе, но совершенно этого не замечает, продолжая требовать от себя выполнения ежедневных дел и задач с той же отдачей. Поэтому первое, что важно для себя сделать, — это сказать себе: «Стоп! Похоже, сейчас я чувствую себя плохо и мне нужна помощь».