Пить воду большими глотками и еще два простых способа быстро справиться с волной стресса

«Увы, иногда упражнений не хватает. Если простыми способами тревогу не унять, нужно обратиться к врачу, и он назначит соответствующее лечение. Самому себе лекарства назначать нельзя, даже если соседке по площадке они очень помогли и она готова поделиться. Бывают житейские ситуации, когда нам без этих костылей не выжить. Но, как только нервная система окрепнет и стрессы уменьшатся, от этой помощи можно будет отказаться», — заключила врач-эндокринолог.