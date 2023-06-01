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Пить воду большими глотками и еще два простых способа быстро справиться с волной стресса

Умение быстро справляться с эмоциями, которые влияют на наше настроение, отнимают силы или вовсе пытаются отправить в депрессию, — пожалуй, одно из ключевых для современного человека.

1 июня 2023
как быстро справиться со стрессом
Источник:
iStockphoto

По словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, кроме личных проблем на работе или конфликтов с близкими на человека постоянно воздействуют внешние стрессовые факторы. Это и постоянный шум дорог, и искусственный свет, сбивающий циркадные ритмы, и негативные новости. Порой кажется, что психика больше не выдержит.

В своем телеграм-канале Зухра Павлова рассказала о трех способах быстро справиться с перегрузками нервной системы.

Медицина

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук

1. Пейте воду большими глотками

Этот способ хорошо работает, когда захлестывают эмоции. Вода помогает прервать сигнал адренокортикотропного гормона, который заставляет надпочечники синтезировать гормон стресса — кортизол.

Почему еще глоток воды в трудных ситуациях помогает людям быстрее успокоиться, читайте ЗДЕСЬ.

2. Поплачьте

Физиология так устроена, что гормоны стресса покидают организм вместе со слезами.

3. Дайте нагрузку своему телу

Физическая активность считается самым лучшим способом подавить стресс. Здесь возможны разные варианты.

  • Выйдите на прогулку, причем чем дольше и дальше, тем лучше. В процессе меняйте темп ходьбы, длину шага, перекатывайтесь с носка на пятку и наоборот. Когда вы концентрируетесь на ходьбе, голова избавляется от дурных мыслей.

  • Приседайте. При работе глубоких мышц гормоны стресса буквально «сжигаются».

  • Отжимайтесь. Это помогает разогнать кровь и выпрямить спину, что, в свою очередь, снимает головную боль и тяжесть в плечах.

«Увы, иногда упражнений не хватает. Если простыми способами тревогу не унять, нужно обратиться к врачу, и он назначит соответствующее лечение. Самому себе лекарства назначать нельзя, даже если соседке по площадке они очень помогли и она готова поделиться. Бывают житейские ситуации, когда нам без этих костылей не выжить. Но, как только нервная система окрепнет и стрессы уменьшатся, от этой помощи можно будет отказаться», — заключила врач-эндокринолог.

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Чего нельзя делать в состоянии стресса

Специалист в области интегративной и превентивной медицины Ирина Юзуп ранее называла четыре «нельзя» для людей, находящихся в состоянии стресса. Итак, в такой момент не стоит:

  • переедать — сахара и трансжиры только усилят действие стресса и могут ослабить иммунную систему;

  • чрезмерно пить алкоголь — помимо общего вреда для здоровья, алкогольные напитки еще и притупляют реакцию. Человек перестает трезво оценивать свои поступки и окружающую его картину мира;

  • налегать на успокоительные — зачастую препараты на фитооснове имеют накопительный эффект, и многократное их употребление в течение дня вряд ли принесет необходимый результат. К тому же прием аптечных препаратов в чрезмерной дозе — это нагрузка на печень, которая может не справляться;

  • думскроллить — важно находиться в информационной повестке, но потреблять информацию дозированно.

Автор текста:Анастасия Романова
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