Консультация психолога: «Бывший сразу после расставания встретил другую. А я до сих пор одна»

Рассталась 6 месяцев назад с мужчиной, с которым была вместе 7 лет. Узнала, что он недавно нашел другую и уехал с ней на море, при этом «отфрендив» меня везде. Переживаю, что не встречу своего человека и уже не смогу довериться и включиться в новые отношения.

Яна