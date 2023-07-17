Консультация психолога: «Бывший сразу после расставания встретил другую. А я до сих пор одна»

Рассталась 6 месяцев назад с мужчиной, с которым была вместе 7 лет. Узнала, что он недавно нашел другую и уехал с ней на море, при этом «отфрендив» меня везде. Переживаю, что не встречу своего человека и уже не смогу довериться и включиться в новые отношения.
Яна
Кандидат психологических наук, немедицинский психотерапевт, транзактный аналитик. Основатель школы психологии для взрослых. Руководитель Программы подготовки психологов-консультантов
«Жестоко, но честно»
«Боюсь, что у вас большие проблемы с самооценкой, — разбирает случай читательницы „Доктора Питера“ психолог Алла Далит. — Считается, что первые полгода после знакомства и начала романа — решающие для определения мужчины относительно серьезности его намерений. Если вы позволяете „брать себя в аренду“, то отношение к вам будет соответствующее. Это звучит жестоко, но честно и должно вас пробудить».
Ваш страх, что вы не встретите другого, абсолютно безоснователен. Желающих попользоваться такой наивной и услужливой девушкой (а вы наверняка еще и хороши собой) полным-полно.
Все может повториться
Ваша главная задача сейчас — это не впрыгивать в новые отношения. Иначе все повторится.
Идите к психологу и восстанавливайте свою ценность и достоинство. Пока вы не будете получать удовлетворение и радость от себя, не надо никаких отношений.
На этом пути вполне можно флиртовать и кокетничать. Мужское внимание полезно женщине. Помните главное правило: мужчина относится к вам точно так же, как вы к себе. Это зеркало.
И доверие тут ни при чем. Вы, скорее всего, имеете дело со слепой детской верой. Доверие строится постепенно, шаг за шагом. Доверяй и проверяй. Со вторым у вас, скорее всего, есть трудности. Мешают либо излишняя скромность, либо наивность. С этим надо работать. Не самостоятельно. Ищите группы старших мудрых женщин.
Ранее в рубрике «Вопрос психологу» Алла Далит разобрала другой случай читательницы «Доктора Питера». Женщина рассказала, что хочет разойтись с мужем после двадцати лет брака. Но муж не готов к разводу и силой хочет удержать жену. Что делать в такой ситуации? Читайте комментарий эксперта по ссылке.
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