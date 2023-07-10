Психолог Дмитриева рассказала о двух вещах, без которых крепкие отношения невозможны

«В первую очередь для стабильных отношений нужна стабильная психика у мужа и жены, — продолжает психолог. — Но начать можно с малого — придумать традиции вашей пары и соблюдать их регулярно. Необязательно это должно быть что-то грандиозное, это могут быть и какие-то мелочи. Например, каждое утро жена варит мужу кофе, а он каждый вечер делает ей чай — с любовью. И без этого чтобы ни один день не был прожит. Это и будет ваша стабильность. Правда, чтобы соблюдать придуманные традиции, тоже нужна стабильная психика. Без нее никуда!»