Психолог Дмитриева рассказала о двух вещах, без которых крепкие отношения невозможны

Все счастливые семьи одинаковы — так можно перефразировать известную фразу Льва Толстого, с которой начинается его великий роман «Анна Каренина». То есть о том, что мужчине и женщине хорошо вместе, а их брак гармоничен, говорят определенные признаки и качества, именно благодаря им семью можно назвать счастливой.
Вот две важные человеческие потребности, которые в счастливой семье обычно удовлетворены — как у мужа, так и у жены. Подробнее рассказывает семейный психолог Виктория Дмитриева.
Две потребности в отношениях
«В крепкой счастливой семье должны быть удовлетворены две важные потребности — стабильность и новизна, — рассказывает в своем блоге психолог Виктория Дмитриева. — Это потребность в предсказуемости, комфорте, безопасности, защите, постоянстве и потребность в новых ощущениях, приключениях, перемене деятельности».
Как объясняет эксперт, эти потребности есть у каждого человека, но в семье очень важно их согласовать.
«Да, у каждого человека они выражены и распределены по-разному, — признает эксперт. — Кому-то надо больше стабильности, кому-то больше новизны, но в целом для хороших отношений нужно и то и другое».
Когда все стабильно совсем без новизны, становится скучно, грустно и рискованно для отношений. Ведь тогда новизну начинают искать на стороне. Когда сплошные сюрпризы и никакой стабильности, становится тревожно.
«Задача взрослых людей в отношениях — согласовать две эти противоречащие потребности. Быть, с одной стороны, стабильными и ощущать безопасность с партнером, а с другой — уметь вносить в стабильные отношения новизну», — говорит Виктория Дмитриева.
Как внести новизну в отношения
Приглашать раз в месяц друг друга на свидания в те места, где вы еще не были.
Создать отдельный чат в мессенджере только для романтических и страстных сообщений, не обсуждать там быт, детей, работу.
Бывать вдвоем в разных гостиницах, можно даже почасовых.
Общаться с новыми людьми, расширять круг общения.
Путешествовать вместе.
Список можно продолжать, ориентируясь на собственные интересы и предпочтения.
Как добиться стабильности
«В первую очередь для стабильных отношений нужна стабильная психика у мужа и жены, — продолжает психолог. — Но начать можно с малого — придумать традиции вашей пары и соблюдать их регулярно. Необязательно это должно быть что-то грандиозное, это могут быть и какие-то мелочи. Например, каждое утро жена варит мужу кофе, а он каждый вечер делает ей чай — с любовью. И без этого чтобы ни один день не был прожит. Это и будет ваша стабильность. Правда, чтобы соблюдать придуманные традиции, тоже нужна стабильная психика. Без нее никуда!»