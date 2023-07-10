Вопрос психологу: «Устала за 20 лет брака, хочу развод, но муж против и даже угрожает»

Мы с мужем вместе уже 20 лет, он — властный, самоуверенный, холодный, довольно агрессивный… Мне раньше это даже нравилось: настоящий мужик. Хотя приходилось мириться с его грубоватым отношением ко мне, запретами и требованиями делать «как он сказал». В целом он надежен, предан, честен, порядочен. Его недостатки я не воспринимала как трагедию — не обижалась и легко прощала, быстро забывала, и все было в целом хорошо.

Лет пять назад у мужа начались финансовые проблемы, он начал много пить, агрессия зашкаливает, стал очень раздражительным, предъявляет претензии, что я «где-то шляюсь», хотя я всю жизнь зарабатываю сама, строю карьеру и поводов для ревности никогда не давала. Скандалы не прекращаются… Я стала очень остро реагировать на его грубость, обесценивание, постоянные допросы. Будто глаза открылись: да ведь он настоящий тиран и абьюзер!

Ощущение, будто мое недовольство долго копилось и достигло «крышечки» — выкипело и перелилось наружу. Предложила мужу пожить раздельно, я готова и к полному расставанию, ведь кажется, что и ему скандалы надоели. Но он категорически против, просто взбесился. Сказал, если я уйду, он силой вернет меня назад, «за волосы притащит» и подождет, когда у меня «голова на место встанет», тогда снова все будет хорошо. При этом он постоянно повторяет, что я ему уже давно «противна»…

Теперь я боюсь даже думать о временном расставании, но и как раньше жить уже невозможно: сплошная нервотрепка, крики и допросы, угрозы, особенно когда он выпьет. Но муж признавать проблемы не хочет, требует от меня «быть как раньше», не позволяет отдаляться — под угрозой насилия. Что же мне делать?

Мария, 45 лет