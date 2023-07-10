Вопрос психологу: «Устала за 20 лет брака, хочу развод, но муж против и даже угрожает»

Мы с мужем вместе уже 20 лет, он — властный, самоуверенный, холодный, довольно агрессивный… Мне раньше это даже нравилось: настоящий мужик. Хотя приходилось мириться с его грубоватым отношением ко мне, запретами и требованиями делать «как он сказал». В целом он надежен, предан, честен, порядочен. Его недостатки я не воспринимала как трагедию — не обижалась и легко прощала, быстро забывала, и все было в целом хорошо.
Лет пять назад у мужа начались финансовые проблемы, он начал много пить, агрессия зашкаливает, стал очень раздражительным, предъявляет претензии, что я «где-то шляюсь», хотя я всю жизнь зарабатываю сама, строю карьеру и поводов для ревности никогда не давала. Скандалы не прекращаются… Я стала очень остро реагировать на его грубость, обесценивание, постоянные допросы. Будто глаза открылись: да ведь он настоящий тиран и абьюзер!
Ощущение, будто мое недовольство долго копилось и достигло «крышечки» — выкипело и перелилось наружу. Предложила мужу пожить раздельно, я готова и к полному расставанию, ведь кажется, что и ему скандалы надоели. Но он категорически против, просто взбесился. Сказал, если я уйду, он силой вернет меня назад, «за волосы притащит» и подождет, когда у меня «голова на место встанет», тогда снова все будет хорошо. При этом он постоянно повторяет, что я ему уже давно «противна»…
Теперь я боюсь даже думать о временном расставании, но и как раньше жить уже невозможно: сплошная нервотрепка, крики и допросы, угрозы, особенно когда он выпьет. Но муж признавать проблемы не хочет, требует от меня «быть как раньше», не позволяет отдаляться — под угрозой насилия. Что же мне делать?
Мария, 45 лет
Кандидат психологических наук, немедицинский психотерапевт, транзактный аналитик, основатель школы психологии для взрослых, руководитель Программы подготовки психологов-консультантов
Бег по кругу
«Ваша ситуация развивалась годами, — разбирает ситуацию психолог Алла Далит. — Вероятнее всего, и выбор партнера был обусловлен определенными ролями. Муж — Преследователь, вы — Жертва. Возможно, вы какое-то время были и Спасателем, который терпел и молчал «во благо».
Эти роли хорошо описаны психиатром Стивеном Карпманом в концепции «Драматический треугольник». Переключения ролей в этом по сути замкнутом круге, хотя он и называется треугольником, происходят регулярно.
Каждый партнер действует по четкому алгоритму. В вашей паре муж несет всю ответственность и принимает решения за всех членов семьи. Вы следуете этим решениям, не проявляете несогласия или инициативы. Он контролирует всех, а на самом деле — свой страх. Вы подчиняетесь тоже из страха — страха брошенности. Именно он руководит жизнью большинства пар, живущих вместе несчастливо.
Драма случается, когда внешние условия меняются или заканчиваются ресурсы. Кто-то больше не может или не хочет исполнять привычную роль, а другой воспринимает это как угрозу. Обостряется тот самый страх, причем часто скрываемый под агрессией.
Три выхода из этого конфликта
Возврат к старым ролям, что крайне затруднительно.
Встряска в семейной или супружеской системе может ее перезагрузить, немного снять накопившееся напряжение. В вашем случае — если, например, муж снова вернет статус и материальное влияние.
Разрыв с маловероятным сохранением положительных отношений.
Старая система больше не вернется, а согласия вкладываться в строительство новой нет у обоих партнеров. Изменения — очень затратный процесс. Это как реконструкция старого большого здания. Долго и дорого. И очень страшно.
Изменение обоих партнеров или всех членов семьи.
Самый благополучный и самый сложный. Он потребует от обоих супругов большой осознанности и терпения. Семейная психотерапия, индивидуальная работа над собой потребуются однозначно.
Чтобы пойти на это, партнеры должны быть очень мотивированы. Они должны хотеть остаться вместе и ради такой цели быть готовыми к большой работе. Им придется разгребать многолетние завалы в отношениях: взаимные обиды, недоговорки, ложь и многое другое. Делать это без помощи практически невозможно: слишком много неуправляемых чувств.
Когда разрыв неизбежен
Я чаще встречаю вариант, когда один из пары понимает, что больше не готов так жить, и тогда начинает большую работу по поиску ответов на множество вопросов — например, почему терпел, почему выбрал этого партнера, что в нем самом деструктивно и другие.
В большинстве случаев разрыв в отношениях неизбежен. Но бывают приятные исключения, описанные в третьем варианте.
Простого ответа на вопрос, что делать, к сожалению, нет. Есть причины и следствия, и решить ситуацию малой кровью крайне сложно.
Начните с похода к психологу, чтобы лучше понять себя, свои чувства, мысли и поступки. Постепенно это вернет здоровый контроль. Возможно, что ваш муж вдохновится вашими переменами и тоже начнет меняться».