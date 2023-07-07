Возвращаться в четверг и еще 5 советов от психолога, как правильно выходить из отпуска

Клинический психолог Денис Долгов напоминает, что смена режима сна и бодрствования, часового пояса, климата, часто сопровождающая выход из отпуска, — сильный стресс для организма. Поэтому при возвращении на работу надо себя немного пожалеть и входить в обычный график постепенно.
Психолог дал семь советов, как правильно выйти из отпуска, чтобы сделать это максимально безболезненно.
1. Не прыгайте с корабля на бал
Прилетев ночью, не надо утром выходить на работу. Дайте себе 2-3 дня на акклиматизацию.
2. Переходите сразу на новый суточный ритм
Это если вы были в отпуске в другом часовом поясе. Лучше один день потерпеть, зато потом жить по текущему времени, чем много дней мучиться, перепутав день с ночью.
3. Выходите на работу в четверг
Понедельник традиционно день тяжелый, а после отпуска особенно. Да и полная рабочая неделя после отдыха может переноситься с трудом.
4. Не пытайтесь сделать все сразу
Выйдя на работу, не пытайтесь переделать все дела сразу, включиться во все проекты и немедленно ответить на 100 500 писем, накопившихся в вашей рабочей почте. Выделите несколько приоритетных задач, на которых сконцентрируйтесь. Остальное разгребайте постепенно, тем более что некоторые дела имеют свойство рассасываться самостоятельно.
5. Попросите ввести вас в курс дела
В первый день попросите коллег, руководителя или подчиненных кратко ввести вас в курс изменений и событий, которые могли произойти в организации за время вашего отсутствия.
6. Помните про баланс «работа — отдых»
Старайтесь соблюдать здоровый баланс «работа — отдых». Не включайтесь сразу по схеме 24/7 — наращивайте трудовые усилия по возможности постепенно.
Также Денис Долгов советует поберечь не только себя, но и коллег, которым приходилось работать, пока вы отдыхали.
«Не следует слишком много рассказывать о вашем отпуске, хвастаться, как вы хорошо отдохнули, перед сослуживцами, которых вы и так будете бесить своим загаром и посвежевшим видом», — говорит психолог.
Правда, бывает и другая ситуация — когда, находясь в законном отпуске, люди не могут полноценно отдохнуть: они вынуждены постоянно находиться на связи с коллегами и партнерами, вести деловую переписку и так далее. По сути, отпуск превращается в удаленную работу из новой локации. Как в отпуске забыть о работе и полностью расслабиться, читайте ЗДЕСЬ.
Как перестать все время ждать пятницу
По словам Дениса Долгова, одна из основных причин психологических расстройств в том, что огромное число людей десятилетиями, а иногда и всю жизнь занимается тем, чем им заниматься не хочется и тяжело. При этом, как добавляет психолог, делать то, что не нравится и не хочется, имеет смысл только в случае какой-то критической ситуации. Во всех остальных — надо стараться всеми возможными способами этого избегать.
Специалист посоветовал для начала беспристрастно проанализировать, что будет, если вы освободите себя от «наказания». Если возможны более или менее серьезные негативные последствия, надо сделать все, чтобы свести вред от них к минимуму и наконец перестать делать то, что не нравится. А если ничего не случится, то и вовсе сделать это немедленно.