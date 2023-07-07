Возвращаться в четверг и еще 5 советов от психолога, как правильно выходить из отпуска

По словам Дениса Долгова, одна из основных причин психологических расстройств в том, что огромное число людей десятилетиями, а иногда и всю жизнь занимается тем, чем им заниматься не хочется и тяжело. При этом, как добавляет психолог, делать то, что не нравится и не хочется, имеет смысл только в случае какой-то критической ситуации. Во всех остальных — надо стараться всеми возможными способами этого избегать.