Отдыхая, отдыхай: 5 правил, как в отпуске забыть о работе и полностью расслабиться

Нередко так бывает, что отпуск вместо отдыха и расслабления превращается в удаленную работу из новой локации. Некоторым не удается спрятаться даже на островах или в тайге. Будучи в законном отпуске, они продолжают общаться с коллегами на производственные темы, читать рабочие чаты, вести деловую переписку и, соответственно, думать о проблемах по работе на пляже, в лесу у костра или взбираясь в горы.
Как напомнил клинический психолог Денис Долгов, полноценный отдых — важнейшая часть психогигиены. Если осознанно лишать себя такого отдыха, можно легко и быстро прийти к профессиональному выгоранию и в целом довести свой организм до ручки.
Как не тащить работу с собой в отпуск? Психолог в своем телеграм-канале
Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наукЛичный сайт
1. Оцените последствия
До начала отпуска здраво оцените, что будет, если вы полностью абстрагируетесь от рабочих процессов на одну-две недели. Если анализ покажет, что ничего не случится, производственный процесс будет продолжаться своим чередом, то просто спокойно переключайтесь в режим отдыха.
Если же на работе без вашего участия все тут же остановится, значит, рабочие процессы организованы неоптимально.
«Имеет смысл заняться тем, чтобы отладить их так, чтобы одну-две недели они могли спокойно функционировать в автономном режиме. Любые процессы поддаются оптимизации, автоматизации и делегированию. Если ваше дело рухнет без вашего персонального участия 24/7, пришло время задуматься, все ли в вашей работе организовано правильно», — добавляет специалист.
2. Отключите рабочий телефон
Для экстренной связи оставьте резервный номер телефона доверенному сотруднику — на случай серьезного форс-мажора.
В то же время других своих коллег и клиентов предупредите, что в ваше отсутствие по всем вопросам нужно обращаться к сотруднику, которому вы временно делегировали свои полномочия.
3. Не читайте рабочую почту
Этого делать ни в коем случае нельзя, если вы на самом деле хотите переключиться и по-настоящему отдохнуть.
Чтобы вас лишний раз не тревожили, поставьте на почте и всех рабочих мессенджерах автоответ «Я в отпуске, буду тогда-то». Если надо, укажите контакт замещающего вас человека.
4. Наполните отдых активностями
Если мысли на производственную тему не дают вам покоя без всякого внешнего воздействия, сделайте ваш отдых максимально насыщенным событиями. Так думать о работе будет просто некогда.
5. Запретите себе мысли о работе
На самом деле процесс мышления, если вы не страдаете каким-нибудь обсессивным расстройством, поддается произвольному контролю. Это дело практики, тренируемый навык. Такой навык будет вам полезен и в обычной жизни, поэтому можно начинать тренироваться уже сегодня.
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