Отдыхая, отдыхай: 5 правил, как в отпуске забыть о работе и полностью расслабиться

Нередко так бывает, что отпуск вместо отдыха и расслабления превращается в удаленную работу из новой локации. Некоторым не удается спрятаться даже на островах или в тайге. Будучи в законном отпуске, они продолжают общаться с коллегами на производственные темы, читать рабочие чаты, вести деловую переписку и, соответственно, думать о проблемах по работе на пляже, в лесу у костра или взбираясь в горы.