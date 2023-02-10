Без права на отдых: кто такие женщины «поколения сэндвич» и как им не сойти с ума

Когда на твои плечи ложится обязанность ухаживать и за маленькими детьми, и за престарелыми родителями, психика может не выдержать нагрузок. Однако спасение утопающих — дело рук самих утопающих.