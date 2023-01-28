Как справиться с обидой

А если обида уже появилась и мешает вам жить, помочь может «Ритуал воды и огня». По словам Дениса Долгова, это один из эффективных способов, дающих облегчение и освобождение. В его основе лежит метод так называемого свободного письма, который широко применяется в психотерапии и дополненный некоторыми ритуальными действиями. При этом психолог призвал не пугаться слова «ритуал» — ритуальные, символические действия сильно влияют на бессознательное, которое часто оперирует не понятиями, а образами и метафорами.

Это упражнение рекомендуется делать вечером перед сном. Считается, что именно во сне идет наиболее мощная бессознательная проработка, приводящая к освобождению от негативной эмоции.

Итак, вот что надо делать.

Сядьте в спокойной обстановке, в тишине. Возьмите лист бумаги. Вспомните ситуацию, вызвавшую обиду. Пишите все, что можете вспомнить — как можно ярче, с эмоциями, с крепкими выражениями. Просто пишите, не правьте грамматику или стиль. Выплесните все негативные эмоции, которые вызвала эта ситуация. Вспоминайте детали разговора или происшествия. Пишите, пока хватит сил. Заклейте письмо. Примите душ, представляя, как вода смывает обиду и горечь. Ложитесь спать. Утром сожгите письмо. Следующим вечером возьмите чистый лист бумаги. Напишите все, что можете придумать положительного из того, что вы вынесли из этой истории. Заклейте письмо. Примите душ после этого упражнения. Опять представляйте, как вода опять смывает все обиды. Утром уничтожьте письмо и еще раз примите душ.

Как пережитые обиды отпечатываются на внешности

Как рассказывала психолог Инна Кузнецова, обида на самом деле скрывает за собой целый комплекс чувств и эмоций, включая злость, гнев, стыд, вину. И как бы мы ни силились ее скрыть, все равно внутренняя боль — «упакованные» чувства — будут жить внутри и отражаться на лице и теле.

К примеру, повышенный уровень гормонов норадреналина и кортизола приводит, в первую очередь, к усиленному контурированию носогубных складок. А сжатая челюсть (сдержанный крик, плач, злость), опущенные и поджатые уголки губ, глубокие морщины, пролегающие от крыльев носа до уголков рта, создают печальный и скорбный образ.

Также у обидчивого человека можно наблюдать приподнятые плечи и опущенную голову. Чувство обиды, вины и пережитые трудности могут стать для человека непосильной ношей и привести к сутулости. А если он будет заедать обиды чем-то вкусненьким, — к лишнему весу.

Кроме того, будет страдать и кожа — один из первых индикаторов, по которому можно судить о нашем психологическом состоянии. Появляющиеся на ней шелушения, покраснения, мурашки рассказывают окружающим о наших страхах, боли, чувстве стыда, отчаянии и многом другом.