Как нарциссизм проявляется в отношениях

Важно, что некоторые размытые и нечеткие черты нарцисса в большей или меньшей степени могут быть в характере у вполне милых, здоровых и общительных людей и проявляться в разных сферах жизни. Это не диагноз, а лишь характерные черты личности.

Если черт скрытого нарциссизма в человеке довольно много, то его вполне можно узнать по ряду признаков. Вот 5 из них.

Они постоянно играют в жертву

Как-то так получается, что человек все время оказывается пострадавшей стороной, причем независимо от ситуации.

- Скрытый нарцисс все время выигрывает в игре под названием «Кто пострадал больше всего», — объясняет Крейг Малкин. — Он вечно обижается, строит из себя непонятого и неуслышанного. Постоянно рассказывает, как его вечно обделяют и не выполняют даже самые крошечные просьбы, жалуется, что его не ценят, критикуют, не поддерживают.

Так что, если вы вдруг замечаете, что постоянно извиняетесь перед партнером за то, что якобы обидели его или неправильно поняли, это признак, что вы можете жить со скрытым нарциссом.

Они кипят от зависти, когда все внимание направлено на вас

Явные нарциссы способны пойти по головам и растоптать всех, кто мешает им красоваться и быть лучшим. А вот скрытые сидят в сторонке, но изнемогают от зависти и обиды, что не они в центре внимания.

Например, если вы получили повышение по работе, позвали друзей, получаете поздравления, у вашего партнера вдруг резко может испортиться настроение, он станет грубым или замкнется в себе. Или даже попробует как-то принизить ваши достоинства, чтобы испортить момент славы, при этом привлекая внимание к своим страданиям, жертвенности.

- Они уверены, что заслуживают экстраординарного внимания, но никогда не чувствуют себя достаточно оцененными, — уверен психолог.

Они манипулируют эмоциями

Скрытые нарциссы могут показывать то, что на самом деле не чувствуют, — это, скорее, демонстрация, а не выражение реальных эмоций.

- Если ваш партнер упрямо молчит или заливается слезами, когда вы расспрашиваете его о том, как прошел день, это совсем не значит, что у него что-то случилось, просто он хочет заставить вас сменить тему, — объясняет Крейг Малкин. — Такие люди, на самом деле, не доверяют людям и боятся искренне говорить о своих чувствах, поэтому часто их эмоции не бывают подлинными.

Они требуют слушать только их

Скрытый нарцисс считает, что его проблемы важнее, чем ваши или чьи-либо еще.

- Именно поэтому они предпочитают говорить, а не слушать, — рассказывает психолог. — Так что если вместо вопроса: «Как прошел твой день?» — партнер встречает вас гневным монологом о своем начальнике-идиоте или историей, как плохо с ним обходятся на работе, это признак скрытого нарциссизма.

Они все время занимают оборонительную позицию

Частая реакция скрытого нарцисса — защитная, как ответ на отсутствие достижений или негативное отношение к успеху других. Все потому, что они одновременно не уверены в себе и гиперчувствительны. Это сочетание может доводить до бешенства их близких.