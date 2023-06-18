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5 опасных диагнозов, которые могут скрываться за постоянной усталостью

Состояние «Я так устал, совсем нет сил» нельзя списывать только на обычное переутомление, особенно если вы чувствуете себя плохо даже после полноценного отдыха.

18 июня 20231
5 опасных диагнозов, которые могут скрываться за постоянной усталостью
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Чувство сильной усталости и полного безразличия точно знакомо всем. Одна из самых распространенных причин такого состояния — сильный недосып. Чтобы организм восстанавливался, ему необходим сон длиной 7-8 часов. Причем ложиться спать надо в одних сутках, а просыпаться уже в других.

Бывает так, что вы чувствуете себя разбитым и уставшим даже после ленивых выходных или долгожданного отпуска. По словам доктора Раджа Мохан, это можно считать тревожным звоночком: за постоянной усталостью зачастую скрываются различные проблемы со здоровьем.

Апноэ

Апноэ сна — кратковременная остановка дыхания во сне. Чаще оно длится 20-30 секунд, хотя в тяжелых случаях может продолжаться 2-3 минуты. При регулярных апноэ (обычно не менее 10-15 в течение часа) возникает синдром апноэ во сне. 

Человек храпит, его сон становится поверхностным, из-за этого постоянная усталость и раздражительность. Апноэ нужно лечить у врача-сомнолога, иначе вы рискуете столкнуться с серьезными последствиями. Так, например, прекращение дыхания во сне может провоцировать развитие новых кровеносных сосудов и тканей, неоваскуляризацию, что может стимулировать рост опухолей или раковых клеток.

Кроме того, есть данные, что апноэ связано с ожирением. А это еще один фактор риска для онкологических болезней: лишний вес, по некоторым данным, провоцирует 12 видов рака.

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Анемия

Железодефицитная анемия очень распространена, эксперты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что от нее страдает каждый третий житель планеты.

Нехватка железа вызывает самые разные последствия: падение работоспособности, нарушение когнитивных функций, снижение иммунитета, постоянную усталость.

Чаще всего от железодефицитной анемии страдают женщины, особенно будущие мамы. Основной симптом, который появляется раньше всех, — постоянная сонливость. Вы не успели встать с кровати, а уже устали и снова хотите спать.

Лечится железодефицитная анемия таблетками или уколами, которые прописывает врач, а также добавлением в рацион специальных продуктов (сыра тофу, яичных желтков, тыквенных семечек, шиповника, миндаля, темного шоколада).

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Проблемы со щитовидной железой

Гипотиреоз — это эндокринное заболевание, которое связано с недостатком гормона щитовидной железы. Он может развиться в любом возрасте, но чаще всего встречается в 45-50 лет.

Усталость и апатию принято считать первыми тревожными звоночками. К ним часто добавляются проблемы с весом и резкие скачки настроения. Вы также можете страдать от ночной потливости: при снижении уровня гормонов щитовидной железы все процессы в организме замедляются, а при гипертиреозе организм работает с повышенной интенсивностью. 

Депрессия

Это серьезное заболевание часто путают с обычной грустью, когда что-то не заладилось на работе или на личном фронте. На самом деле депрессию нужно лечить.

Самое сложное время для человека в депрессии — это раннее утро, а не вечер и ночь, как ошибочно считают многие. В то время, когда мы просыпаемся, наш организм находится в уязвимом состоянии. Поэтому люди в депрессии в прямом смысле могут не видеть причин, из-за которых им надо было бы вставать с кровати и начинать жить новый день.

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Сахарный диабет

«Высокий уровень сахара в крови может провоцировать усталость, а также другие симптомы: человек начинает страдать от жажды, он постоянно бегает в туалет», — говорит доктор Мохан.

Заподозрить коварное заболевание можно по следующим изменениям в организме:

  • слабость;

  • сухость во рту;

  • зуд кожи и слизистых;

  • вы стали чаще болеть инфекционными заболеваниями;

  • перед глазами периодически появляется туман;

  • вы стали резко терять или набирать вес.

Не каждый из нас регулярно ходит к врачу и сдает анализы, включая определение сахара крови. Если у знакомых или родных есть глюкометр, прибор для измерения глюкозы крови, можно проверить свои показатели.

Но не всегда есть возможность воспользоваться глюкометром, а определить повышение глюкозы в плазме крови крайне важно. «Доктор Питер» вместе с терапевтом, заведующей методическим кабинетом Лидией Голубенко определили простой алгоритм, по которому можно узнать о повышении сахара в крови.

Автор текста:Софья Хромова
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