5 опасных диагнозов, которые могут скрываться за постоянной усталостью

Чувство сильной усталости и полного безразличия точно знакомо всем. Одна из самых распространенных причин такого состояния — сильный недосып. Чтобы организм восстанавливался, ему необходим сон длиной 7-8 часов. Причем ложиться спать надо в одних сутках, а просыпаться уже в других.
Бывает так, что вы чувствуете себя разбитым и уставшим даже после ленивых выходных или долгожданного отпуска.
Апноэ
Апноэ сна — кратковременная остановка дыхания во сне. Чаще оно длится 20-30 секунд, хотя в тяжелых случаях может продолжаться 2-3 минуты. При регулярных апноэ (обычно не менее 10-15 в течение часа) возникает синдром апноэ во сне.
Человек храпит, его сон становится поверхностным, из-за этого постоянная усталость и раздражительность. Апноэ нужно лечить у врача-сомнолога, иначе вы рискуете столкнуться с серьезными последствиями. Так, например, прекращение дыхания во сне может провоцировать развитие новых кровеносных сосудов и тканей, неоваскуляризацию, что может стимулировать рост опухолей или раковых клеток.
Кроме того, есть данные, что апноэ связано с ожирением. А это еще один фактор риска для онкологических болезней: лишний вес, по некоторым данным, провоцирует 12 видов рака.
Анемия
Железодефицитная анемия очень распространена, эксперты Всемирной организации здравоохранения
Нехватка железа вызывает самые разные последствия: падение работоспособности, нарушение когнитивных функций, снижение иммунитета, постоянную усталость.
Чаще всего от железодефицитной анемии страдают женщины, особенно будущие мамы. Основной симптом, который появляется раньше всех, — постоянная сонливость. Вы не успели встать с кровати, а уже устали и снова хотите спать.
Лечится железодефицитная анемия таблетками или уколами, которые прописывает врач, а также добавлением в рацион специальных продуктов (сыра тофу, яичных желтков, тыквенных семечек, шиповника, миндаля, темного шоколада).
Проблемы со щитовидной железой
Гипотиреоз — это эндокринное заболевание, которое связано с недостатком гормона щитовидной железы. Он может развиться в любом возрасте, но чаще всего встречается в 45-50 лет.
Усталость и апатию принято считать первыми тревожными звоночками. К ним часто добавляются проблемы с весом и резкие скачки настроения. Вы также можете страдать от ночной потливости: при снижении уровня гормонов щитовидной железы все процессы в организме замедляются, а при гипертиреозе организм работает с повышенной интенсивностью.
Депрессия
Это серьезное заболевание часто путают с обычной грустью, когда что-то не заладилось на работе или на личном фронте. На самом деле депрессию нужно лечить.
Самое сложное время для человека в депрессии — это раннее утро, а не вечер и ночь, как ошибочно считают многие. В то время, когда мы просыпаемся, наш организм находится в уязвимом состоянии. Поэтому люди в депрессии в прямом смысле могут не видеть причин, из-за которых им надо было бы вставать с кровати и начинать жить новый день.
Сахарный диабет
«Высокий уровень сахара в крови может провоцировать усталость, а также другие симптомы: человек начинает страдать от жажды, он постоянно бегает в туалет», — говорит доктор Мохан.
Заподозрить коварное заболевание можно по следующим изменениям в организме:
слабость;
сухость во рту;
зуд кожи и слизистых;
вы стали чаще болеть инфекционными заболеваниями;
перед глазами периодически появляется туман;
вы стали резко терять или набирать вес.
Не каждый из нас регулярно ходит к врачу и сдает анализы, включая определение сахара крови. Если у знакомых или родных есть глюкометр, прибор для измерения глюкозы крови, можно проверить свои показатели.
Но не всегда есть возможность воспользоваться глюкометром, а определить повышение глюкозы в плазме крови крайне важно. «Доктор Питер» вместе с терапевтом, заведующей методическим кабинетом Лидией Голубенко определили простой алгоритм, по которому можно узнать о повышении сахара в крови.