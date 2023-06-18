5 опасных диагнозов, которые могут скрываться за постоянной усталостью

Самое сложное время для человека в депрессии — это раннее утро, а не вечер и ночь, как ошибочно считают многие. В то время, когда мы просыпаемся, наш организм находится в уязвимом состоянии. Поэтому люди в депрессии в прямом смысле могут не видеть причин, из-за которых им надо было бы вставать с кровати и начинать жить новый день.