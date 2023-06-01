Врач Лебедева рассказала, что произойдет с организмом, если не лечить гипотиреоз

Гипотиреоз — это состояние, при котором снижена выработка гормонов щитовидной железы. В начальной стадии и при незначительном дефиците гормонов симптомов может не быть, проблема обнаруживается только при сдаче анализов.
Сейчас заболевание можно контролировать. Разбираемся, что будет, если этого не делать.
«Почти никто не знает, что с их организмом происходит на самом деле, а у врачей банально нет времени объяснить. Да и сам человек не особо-то обращает внимание на свое состояние, ведь ничего не болит», — говорит врач.
Когда болезнь уже долго развивается, то велик риск пострадать от опасных последствий. Вот к чему может привести гипотиреоз:
лишний вес;
шелушение кожи, проблемы с волосами и ногтями;
инсулинорезистентность, развитие сахарного диабета второго типа;
образование холестериновых бляшек, атеросклероз;
сердечно-сосудистые заболевания;
ранний климакс, бесплодие и проблемы с вынашиванием, аменорея;
снижение общего уровня энергии, проблемы со сном;
когнитивные нарушения — потеря памяти, болезнь Альцгеймера;
снижение синтеза белка и коллагена — обвисание мышц, преждевременное старение кожи, саркопения;
снижение либидо, недовольство собой и отражением в зеркале.
«Это не просто усталость и стресс. Это серьезное нарушение работы щитовидной железы — органа, от которого зависит состояние, энергия, настроение, обмен веществ и многое другое. Поэтому не тяните с походом к врачу, если понимаете, что с вашим состоянием творится что-то неладное», — говорит эндокринолог.
Важно: заболевания щитовидной железы мультифакторные. Чтобы от них избавиться или ввести в ремиссию, нужно приложить усилия — найти причины сбоев и устранить, а затем подобрать правильную стратегию терапии.
Вещества, необходимые для нормальной работы щитовидной железы
Йод. Его мы получаем из продуктов, например, из йодированной соли. Можно принимать добавки, но это стоит делать только после консультации с врачом. Избыток йода может быть опасен для организма.
Селен. Он тоже содержится в продуктах, например в чесноке, бразильских орехах, семенах подсолнечника, палтусе, грибах шиитаке, курином мясе, сардинах.
Железо. Дефицит железа в разной степени выраженности есть у каждой второй женщины. Чтобы понять, что минерала не хватает, проверяем ферритин. Нормальный показатель будет примерно равен весу. Восполняем железо красным мясом и субпродуктами. Когда есть явная проблема — уже препаратами, но тоже строго после консультации с врачом.