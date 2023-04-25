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Пройдите тест на атеросклероз от терапевта и узнайте, не пора ли срочно проверить здоровье

Как понять, не грозит ли именно вам атеросклероз? Врач предлагает пройти тест и оценить риск развития грозного заболевания.

25 апреля 2023
атеросклероз бляшки врач
Источник:
iStockphoto

Атеросклероз — болезнь, поражающая сосуды, когда в них образуются холестериновые бляшки. Эти «пробки» способны перекрыть кровоток и вызвать ишемическую болезнь сердца, инфаркт или инсульт. Причем атеросклероз поначалу может никак себя не проявлять.

В группе риска развития атеросклероза — пациенты с диабетом, гипертоники, люди с лишним весом, курильщики и те, у кого повышены показатели холестерина в крови.

Если же у вас нет хронических заболеваний, врач-терапевт Елена Черненко предлагает оценить ваш собственный фактор риска развития атеросклероза. Она разработала тест, который поможет разобраться, пора ли принимать меры и всерьез заняться здоровьем. Важно понимать, что тест — условный, он не ставит никаких диагнозов.

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Вы едите много жирной пищи и не добираете клетчатки в рационе.

  • Да

  • Нет

Те, кто работает в горячем цеху, страдают от расширения артерий, повреждения эндотелия сосудов. У поваров горячего цеха с 30 лет можно смотреть сосуды шеи.

Терапия

Врач-терапевт, эксперт по COVID-19, проблемам ЖКТ, аллергии, диетолог

«Надо понимать, что если у вас невысокие баллы теста, то это не значит на сто процентов, что у вас нет атеросклероза, — обращает внимание врач-терапевт Елена Черненко. — Речь идет о наличии главных факторов именно раннего риска этого заболевания. Но если вы вовремя не поймаете их и не ликвидируете, то можете столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем».

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Что делать, если у вас есть факторы риска атеросклероза и повышены показатели в липидограмме:

  • сделать УЗИ сосудов шеи и головы (артерий);

  • если есть боль в икрах при длительной ходьбе, сделать УЗИ сосудов ног.

«Когда есть подозрение, что бляшка в артерии опасного размера, тогда назначают более глубокое и серьезное обследование с контрастом и облучением, — резюмирует Елена Черненко. — Важно, что такие серьезные исследования может назначить только врач».

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Автор текста:Анна Майская
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