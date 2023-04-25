Пройдите тест на атеросклероз от терапевта и узнайте, не пора ли срочно проверить здоровье

«Надо понимать, что если у вас невысокие баллы теста, то это не значит на сто процентов, что у вас нет атеросклероза, — обращает внимание врач-терапевт Елена Черненко. — Речь идет о наличии главных факторов именно раннего риска этого заболевания. Но если вы вовремя не поймаете их и не ликвидируете, то можете столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем».