Пройдите тест на атеросклероз от терапевта и узнайте, не пора ли срочно проверить здоровье

Атеросклероз — болезнь, поражающая сосуды, когда в них образуются холестериновые бляшки. Эти «пробки» способны перекрыть кровоток и вызвать ишемическую болезнь сердца, инфаркт или инсульт. Причем атеросклероз поначалу может никак себя не проявлять.
В группе риска развития атеросклероза — пациенты с диабетом, гипертоники, люди с лишним весом, курильщики и те, у кого повышены показатели холестерина в крови.
Если же у вас нет хронических заболеваний, врач-терапевт Елена Черненко предлагает оценить ваш собственный фактор риска развития атеросклероза. Она разработала тест, который поможет разобраться, пора ли принимать меры и всерьез заняться здоровьем. Важно понимать, что тест — условный, он не ставит никаких диагнозов.
Вы едите много жирной пищи и не добираете клетчатки в рационе.
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Те, кто работает в горячем цеху, страдают от расширения артерий, повреждения эндотелия сосудов. У поваров горячего цеха с 30 лет можно смотреть сосуды шеи.
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«Надо понимать, что если у вас невысокие баллы теста, то это не значит на сто процентов, что у вас нет атеросклероза, — обращает внимание врач-терапевт Елена Черненко. — Речь идет о наличии главных факторов именно раннего риска этого заболевания. Но если вы вовремя не поймаете их и не ликвидируете, то можете столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем».
Что делать, если у вас есть факторы риска атеросклероза и повышены показатели в липидограмме:
сделать УЗИ сосудов шеи и головы (артерий);
если есть боль в икрах при длительной ходьбе, сделать УЗИ сосудов ног.
«Когда есть подозрение, что бляшка в артерии опасного размера, тогда назначают более глубокое и серьезное обследование с контрастом и облучением, — резюмирует Елена Черненко. — Важно, что такие серьезные исследования может назначить только врач».