Справится рядовой хирург: Пушкин, Блок и еще четыре гения прошлого, которых могли бы спасти современные врачи

Он страдал от головных болей, но, избавившись от зависимости от морфия, подсел на анальгетики. Все это в комплексе пагубно повлияло на почки писателя, у него прогрессировала почечная недостаточность. От нее он и погиб в 1940 году. Сегодня его проблем можно было бы избежать, а проблемы с почками можно было бы корректировать за счет медикаментов и гемодиализа. В крайнем случае, Булгакова могла бы спасти пересадка почки.