Справится рядовой хирург: Пушкин, Блок и еще четыре гения прошлого, которых могли бы спасти современные врачи

Анализируя исторические данные о болезнях и смертях знаменитых людей прошлого, врачи приходят к выводам: современный уровень медицины позволил бы им сохранить здоровье и жизнь, живи они в наше время. Многие великие писатели, поэты, музыканты, мыслители, художники страдали заболеваниями или получили травмы и ранения, которые сегодня вполне можно было бы вылечить.
Совместно с экспертом Ольгой Уланкиной «Доктор Питер» провел небольшое историческое расследование, оценив шансы известных личностей.
Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»Подробнее
Александр Пушкин
Современные хирурги не раз анализировали здоровье великого поэта. До злополучной дуэли он вел достаточно активный образ жизни, был достаточно крепок и практически здоров. Это и позволило ему прожить еще определенное время после получения ранения на дуэли. Получив пулевое ранение в область тазовой кости и живота, поэт на несколько секунд потерял сознание, но затем пришел в себя и даже ранил Дантеса. Но затем, пока был доставлен домой, потерял много крови.
Кроме того, в рану в животе проникла инфекция, развился перитонит. Это вместе с сепсисом и стало причиной смерти Пушкина. Но сейчас его легко бы спасли. Современная медицина с успехом может устранить последствия подобного ранения, предупредить развитие инфекции за счет хирургических процедур и применения антибиотиков. Скорее всего, если бы дуэль произошла сегодня, поэт был бы жив.
Петр Чайковский
Имя Петра Чайковского известно всему миру. Великий композитор создал непревзойденные музыкальные произведения. Умер Чайковский в 53 года. Убила гения холера, бушевавшая в то время. Если бы композитор заразился этой инфекцией сейчас, современная медицина сохранила бы ему жизнь.
Холера хорошо изучена врачами, она, конечно, опасна, но мощные антибиотики и внутривенные инфузии позволили резко снизить смертность от болезни.
Франц Шуберт
От инфекции погиб и знаменитый австрийский композитор Франц Шуберт. По официальной версии, у него развился брюшной тиф. Однако, по данным исторических источников, композитор страдал еще и от сифилиса, для лечения которого он принимал препараты токсичной ртути.
Все это ослабило его здоровье, поэтому проникновение в организм бактерии и привело к трагическому исходу. Современная медицина за счет антибиотиков могла помочь Шуберту как в исцелении от брюшного тифа, так и в избавлении от сифилиса — он тоже относится к бактериальным инфекциям, которые лечат при помощи антибактериальных средств.
Михаил Булгаков
История болезни Михаила Булгакова анализировалась врачами много раз, поскольку причины его недугов могли иметь сложное, комплексное происхождение. Определенную роль, конечно, сыграло его пагубное пристрастие к морфию. Но Булгаков также перенес сывороточную болезнь из-за контакта с противодифтерийной сывороткой, а также брюшной тиф и зависимость от анальгетиков.
Он страдал от головных болей, но, избавившись от зависимости от морфия, подсел на анальгетики. Все это в комплексе пагубно повлияло на почки писателя, у него прогрессировала почечная недостаточность. От нее он и погиб в 1940 году. Сегодня его проблем можно было бы избежать, а проблемы с почками можно было бы корректировать за счет медикаментов и гемодиализа. В крайнем случае, Булгакова могла бы спасти пересадка почки.
Антонио Вивальди
Знаменитый автор «Времен года» страдал от бронхиальной астмы, приступы которой не давали ему нормально жить. В те времена не было эффективных способов лечения этой болезни, медики предлагали отвары из растений, диету, прогулки и дыхательную гимнастику. Естественно, что поражение бронхов при таком лечении прогрессировало.
В конце концов к дыхательным проблемам Вивальди присоединилась инфекция, что спровоцировало пневмонию. Последние дни композитора были мучительными, он медленно угасал, изнывая от лихорадки и удушья.
Современная медицина помогла бы Вивальди уменьшить тяжесть астмы за счет подбора ингаляционных препаратов, а пневмонию можно было бы предотвратить за счет приема антибиотиков.
Александр Блок
Знаменитый поэт умер в возрасте 40 лет. Возможная причина его смерти, которая была обнародована уже много лет спустя, — воспаление сердечных клапанов септического происхождения. Причиной могла стать общая ослабленность организма и перенесенные простуды. Но нередко в последние годы стали появляться версии о том, что знаменитый поэт умер от сифилиса.
Кстати, развитие септического эндокардита — это одно из типичных осложнений сифилиса. Как бы то ни было, но современные врачи вполне спасли бы поэта при помощи антибиотиков и интенсивной терапии. Возможно, понадобилось бы потом протезирование клапанов, но он бы был жив.