Три специалиста университета Миссури решили выяснить, как алкоголь меняет поведение людей. Для своего эксперимента они набрали 374 студента-добровольца — молодых мужчин и женщин, средний возраст которых составил чуть более 18 лет. Всех участников разделили на 187 пар «собутыльников». Далее их попросили пройти специальные опросы и тесты, а также описать свое поведение и поведение партнера по паре в трезвом и пьяном виде. По результатам своей работы «Пятифакторный подход к описанию «типов пьяных» авторы выделили 4 основных типа людей.

1. Хемингуэй