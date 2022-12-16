Три специалиста университета Миссури решили выяснить, как алкоголь меняет поведение людей. Для своего эксперимента они набрали 374 студента-добровольца — молодых мужчин и женщин, средний возраст которых составил чуть более 18 лет. Всех участников разделили на 187 пар «собутыльников». Далее их попросили пройти специальные опросы и тесты, а также описать свое поведение и поведение партнера по паре в трезвом и пьяном виде. По
1. Хемингуэй
Эта группа была самой многочисленной, причем мужчин и женщин в ней было почти поровну. Ее назвали в честь известного писателя, который утверждал, что может выпить сколько угодно виски и при этом сохранять ясность сознания. В эту группу включили тех, кто сообщал о небольших изменениях в самочувствии и поведении при опьянении. В частности, у этих участников эксперимента меньше, чем у остальных, снижалась сознательность (например, они сохраняли организованность и могли быстро действовать) и мыслительные способности — они понимали абстрактные идеи и могли включать воображение. Кроме того, распитие спиртных напитков у них обычно не было связано с какими-то тяжелыми последствиями.
2. Мэри Поппинс
Эта группа, названная в честь загадочной и веселой няни, была самой малочисленной — почти две трети в ней составляли женщины. В состоянии алкогольного опьянения участницы кластера «Мэри Поппинс» оставались такими же приятными и милыми, какими были и в обычной жизни. Причем алкоголь делал их даже счастливее.
Оказалось, что у представительниц этой группы меньше всего проблем, связанных со спиртным, — они умеют «пить ответственно».
3. Мистер Хайд
Из названия понятно, что в этой группе алкоголь заставлял выйти из тени менее лицеприятное альтер эго участников. Они становились менее ответственными и хуже соображали, и к тому же вели себя более враждебно, чем в обычной жизни. Как сделали вывод авторы эксперимента, эта группа больше остальных испытывала на себе последствия алкоголя. Интересно, что большинство в этой группе было за женщинами — 67%.
4. Чокнутый профессор
Представители этой группы в обычной жизни тихие и застенчивые интроверты. Но алкоголь менял их почти до неузнаваемости, как известного героя Эдди Мерфи, — в пьяном виде они превращались в отчаянных экстравертов.
И хотя распитие спиртных напитков сильнее других меняло их личность, но при этом, как ни странно, не было связано с большим количеством каких-то последствий — их «чудесное» превращение обходилось обычно без ущерба для здоровья. В этой группе было почти одинаковое количество как мужчин, так и женщин (48% и 52% соответственно).