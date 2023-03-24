«На 99 % немец и с вирусным гепатитом»: ученые выяснили, что скрывает геном Людвига Бетховена

Археологи и генетики из Института истории человечества имени Макса Планка, Университетской клиники Бонна, Тюбингенского, Кембриджского и Левенского католического университетов впервые секвенировали геном немецкого композитора Людвига ван Бетховена. Результатами они поделились в статье в журнале Current Biology.

Исследователи использовали восемь прядей волос Бетховена, которые сохранили его друзья и поклонники, — это позволило выявить, к каким заболеваниям была генетическая предрасположенность у композитора. Образцы относятся к периоду между ноябрем 1821 года и мартом 1827-го.