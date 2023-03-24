«На 99 % немец и с вирусным гепатитом»: ученые выяснили, что скрывает геном Людвига Бетховена

Археологи и генетики из Института истории человечества имени Макса Планка, Университетской клиники Бонна, Тюбингенского, Кембриджского и Левенского католического университетов впервые секвенировали геном немецкого композитора Людвига ван Бетховена. Результатами они поделились в
Исследователи использовали восемь прядей волос Бетховена, которые сохранили его друзья и поклонники, — это позволило выявить, к каким заболеваниям была генетическая предрасположенность у композитора. Образцы относятся к периоду между ноябрем 1821 года и мартом 1827-го.
Сегодня достоверно известно, что Бетховен страдал от двусторонней, прогрессирующей и преимущественно нейросенсорной формы тугоухости, проблем с ЖКТ (колики, диареи), заболеваниями печени (случались у него приступы желтухи). После вскрытия выяснилось, что у композитора был цирроз печени, панкреатит, а селезенка сильно увеличена.
Что именно убило 56-летнего композитора, ученые так и не смогли понять, — как и то, был ли вызван цирроз печени непомерным употреблением спиртного. Дело в том, что данные об этом были противоречивыми: одни современники утверждали, что Бетховен не увлекался выпивкой, а другие — что выпивал по литру вина за обедом каждый день.
«Мы решили провести анализ генома композитора, чтобы выяснить возможные генетические и инфекционные причины его болезней. Исследование мы ограничили тремя группами соматических заболеваний, которые преобладают в медицинской биографической литературе», — пишут авторы исследования в статье.
Секвенирование генома Бетховена позволило исследователям убедиться, что предками его на 99 % были немцы — уроженцы современной земли Северный Рейн — Вестфалия в Германии.
К сожалению, ученым не удалось установить молекулярно-генетическую причину проблем с ЖКТ и потери слуха у композитора.
«Для обоснования ранее выдвинутой гипотезы о плюмбизме (отравлении свинцом) как причинном или способствующем факторе бетховенской тугоухости нужно дождаться анализов образцов, аутентифицированных с помощью генетического тестирования», — отмечается в статье.
Самым важным результатом расшифровки генома Бетховена стало понимание того, в каком состоянии находилась его печень. Ученые зафиксировали повышенный индекс полигенного риска цирроза. Это позволяет говорить о том, что композитор унаследовал генетическую предрасположенность к заболеванию.
Вероятно, говорят ученые, на здоровье печени сказалась «перегрузка железа, для которой характерно чрезмерное употребление вина из-за мутаций в гене HFE». Иными словами, на плохую генетику наложилось увлечение выпивкой.
Также выяснилось, что у композитора за несколько месяцев до его смерти был вирусный гепатит B. Это стало отягчающим обстоятельством для его печени.