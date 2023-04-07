«Я не знала, буду ли жить дальше»: чтобы спасти девушку, врачам пришлось удалить часть пищевода

История болезни петербурженки Полины Петровой ломает все медицинские стереотипы. Рак пищевода встречается у молодых женщин крайне редко, в группе риска преимущественно мужчины старше 50 лет. Нетипичная ситуация и уникальная операция — таким было лечение Полины. Ремиссия после удаления опухоли длится 8 лет — огромная редкость, настоящее чудо, учитывая, что рак пищевода считается крайне агрессивным и прогнозы, как правило, плохие. Мало того, Полина недавно родила долгожданного ребенка.
Девушка заболела весной 2014 года, в июне пришла на прием в НМИЦ онкологии им. Петрова, в июле уже прошла первый курс химиолучевой терапии, потом второй курс химиотерапии без облучения. Лучевую терапию провели методом брахитерапии, то есть облучением участка опухоли, без облучения здоровых тканей. Еще один решающий этап лечения — операция, которая прошла в сентябре.
Операция стала завершающей в лечении. Учитывая объем опухоли, на этом этапе удалить ее можно было только с частью пищевода. Врачи приняли решение сформировать новый пищевод из тканей желудка, удалив некоторую его часть. Объем оперативного вмешательства при такой операции весьма значителен.
Наверное, говоря об объеме такой операции, сразу представляешь огромные шрамы через грудь и живот. Но врачи НМИЦ онкологии им. Петрова — вся команда хирургов, анестезиологов, медсестер — сделали невероятное: эндовидеохирургическим методом, через маленькие проколы и всего один небольшой разрез в районе ребер выполнили весь запланированный объем операции.
Операция длилась 13 часов.
«Речь идет о внутриплевральном пищеводном анастомозе, до этого случая мы подобных торако-лапароскопических операций в таком виде и объеме не делали. Это рискованное и сложное оперативное вмешательство. Были технические особенности, которые повлияли на продолжительность операции, но все прошло без осложнений», — рассказывает заведующий отделением торакальной онкологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, член-корреспондент РАН, профессор Евгений Владимирович Левченко.
В 2014 году эта операция считалась нестандартной, уникальной — первой в своем роде. Но за минувшие восемь лет хирурги Центра провели десятки таких операций.
«Большое счастье, что послеоперационный период прошел без осложнений. Было тяжело, — вспоминает Полина. — Восемь дней без воды и еды, на внутривенном питании. Конечно, оно полностью обеспечивало все потребности организма, но невозможность даже попить воды очень угнетала. Спустя неделю после операции установили несколько дренажных трубок, самая тонкая из которых была самой неприятной: она шла через нос. И конечно, тяжело было морально, потому что я не понимала, буду ли жить дальше. Во многом это зависело от результатов гистологии полученных на операции тканей».
Спустя месяц после операции Полина получила заключение гистологического исследования, которое показало полный лечебный патоморфоз опухоли, то есть опухолевые клетки не были обнаружены — их уничтожила химиолучевая терапия.
«Я понимала, что после операции надо регулярно обследоваться, следить за тем, чтобы не возник рецидив заболевания. Поэтому я строго следовала плану обследований. Конечно, был страх того, что в любой момент тебе скажут, что болезнь вернулась. Было очень нелегко, и больно, и страшно. Но сейчас, когда все осталось позади, понимаешь, что все это было не зря. Меня переполняет бесконечная благодарность к Евгению Владимировичу Левченко, Николаю Владимировичу Хандогину, всему коллективу торакального отделения. Также я очень благодарна врачам-химиотерапевтам, врачам отделения радиотерапии. Именно благодаря профессионализму и таланту спасших меня врачей я живу. И живу полноценной жизнью».
В январе 2022 года Полина родила долгожданную дочку.
«Когда я забеременела, то сразу же обратилась в клинику, где планировала наблюдаться во время беременности, — рассказывает девушка. — Врач даже не стала ставить меня на учет по беременности, потребовав принести заключение консилиума онкологов „о возможности пролонгирования беременности“. Врача я сменила, но справка все равно была нужна. К счастью, я узнала о возможности получения консультации у онкорепродуктолога в НМИЦ онкологии им. Петрова. Я попала на консультацию к чудесному доктору, заведующей отделением малой хирургии НМИЦ Ольге Евгеньевне Лавринович, которая подготовила для меня подробную справку, расписав, что нужно делать на всех этапах беременности, родовом и послеродовом этапах».
Но самый главный посыл, адресованный участковым врачам-гинекологам и акушерам роддома, содержался в одной фразе: «У Полины Петровой нет никаких противопоказаний для беременности и рождения ребенка».
«В нашей стране, к сожалению, по большому счету никто не занимается беременными женщинами после онкологического заболевания, их боятся. Врач, если он не онколог, не может оценить, насколько пациентка в стойкой ремиссии, и никто не может четко сказать, что с этим делать, — рассказывает Ольга Евгеньевна Лавринович. — У многих врачей первичного звена есть необоснованный страх по поводу онкологии. Мы стараемся поменять мнение о влиянии беременности на прогрессирование онкологического заболевания. Сама беременность может наслоиться на рецидив, или, наоборот, рецидив — на беременность. Для того чтобы разрешить женщине с онкологическим диагнозом беременность, надо понимать, насколько в стойкой ремиссии находится онкологический процесс и что надо предпринять, чтобы ее обезопасить. Полине повезло, она пришла к нам, а мы знаем, как вести таких пациенток, так как активно развиваем это направление, совмещающее акушерство и онкологию».
По словам Ольги Евгеньевны, в будущем планируется вести беременных пациенток НМИЦ самостоятельно или хотя бы параллельно с женской консультацией.
«На собственном опыте могу сказать, что очень серьезной проблемой является, во-первых, несвоевременное обращение к врачу, — говорит Полина. — Во-вторых, многие врачи не связанных с онкологией специальностей не могут диагностировать на ранних стадиях или хотя бы заподозрить наличие онкологического заболевания у пациента. И в-третьих, непонимание многих врачей, как быть с теми пациентами, которые прошли через онкологическое заболевание и находятся в ремиссии.
При этом каждому человеку, столкнувшемуся с онкологическим заболеванием, мне хочется сказать, что это действительно не приговор. Нужно найти в себе силы преодолеть все трудности и страхи, связанные с диагностикой и лечением. Довериться профессионалам. И, конечно же, не терять боевого настроя и оптимизма, ведь именно ваш случай может стать очередным чудом».
Команда спасения НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова
Евгений Владимирович Левченко — член-корреспондент РАН, профессор, заведующий отделением торакальной онкологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова
Николай Владимирович Хандогин — онколог-хирург НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова
Леонид Владимирович Горохов — кандидат медицинских наук, анестезиолог-реаниматолог НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова
Екатерина Сергеевна Грудкина — операционная сестра НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова
Елена Владимировна Серова — медицинская сестра-анестезист НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова