«Я не знала, буду ли жить дальше»: чтобы спасти девушку, врачам пришлось удалить часть пищевода

История болезни петербурженки Полины Петровой ломает все медицинские стереотипы. Рак пищевода встречается у молодых женщин крайне редко, в группе риска преимущественно мужчины старше 50 лет. Нетипичная ситуация и уникальная операция — таким было лечение Полины. Ремиссия после удаления опухоли длится 8 лет — огромная редкость, настоящее чудо, учитывая, что рак пищевода считается крайне агрессивным и прогнозы, как правило, плохие. Мало того, Полина недавно родила долгожданного ребенка.

Девушка заболела весной 2014 года, в июне пришла на прием в НМИЦ онкологии им. Петрова, в июле уже прошла первый курс химиолучевой терапии, потом второй курс химиотерапии без облучения. Лучевую терапию провели методом брахитерапии, то есть облучением участка опухоли, без облучения здоровых тканей . Еще один решающий этап лечения — операция, которая прошла в сентябре.

Операция стала завершающей в лечении. Учитывая объем опухоли, на этом этапе удалить ее можно было только с частью пищевода. Врачи приняли решение сформировать новый пищевод из тканей желудка, удалив некоторую его часть. Объем оперативного вмешательства при такой операции весьма значителен.

Наверное, говоря об объеме такой операции, сразу представляешь огромные шрамы через грудь и живот. Но врачи НМИЦ онкологии им. Петрова — вся команда хирургов, анестезиологов, медсестер — сделали невероятное: эндовидеохирургическим методом, через маленькие проколы и всего один небольшой разрез в районе ребер выполнили весь запланированный объем операции.

Операция длилась 13 часов.

«Речь идет о внутриплевральном пищеводном анастомозе, до этого случая мы подобных торако-лапароскопических операций в таком виде и объеме не делали. Это рискованное и сложное оперативное вмешательство. Были технические особенности, которые повлияли на продолжительность операции, но все прошло без осложнений», — рассказывает заведующий отделением торакальной онкологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, член-корреспондент РАН, профессор Евгений Владимирович Левченко.