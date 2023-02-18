Назван первый признак рака пищевода, который проявляется во время еды

Как известно, раннее обнаружение злокачественной опухоли дает шанс на успешное и более легкое избавление от нее. И рак пищевода, который только в Великобритании ежегодно уносит около 8 тысяч человек, — не исключение.

Специалисты советуют обратить внимание на один тревожный симптом, который может одним из первых проявляться во время еды и указывать на опухоль пищевода. По данным Онкологического центра Моффитта, признаком болезни может стать дисфагия, или трудности с глотанием.

Как пишет Express, при дисфагии у человека может появляться ощущение, что пища застряла в горле. Некоторым людям трудно глотать только определенные продукты или жидкости, в то время как другие могут испытывать трудности с любой едой.

- Часто изначально легкая дисфагия ухудшается, поскольку растущая опухоль приводит к сужению пищевода. Это ограничивает прохождение пищи и потенциально может привести к удушью или неспособности глотать, — говорят специалисты онкоцентра.

А далее вы можете обнаружить, что начинаете менять свои привычки в еде, чтобы не испытывать возникающие трудности. Например, предпочитаете есть более мелкие кусочки, более мягкую пищу или вовсе отказываетесь от твердой еды.

Со временем за этим тревожным симптомом могут последовать и другие проблемы, которые могут указывать на болезнь. Эксперты назвали 10 из них: