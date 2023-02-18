Назван первый признак рака пищевода, который проявляется во время еды

Как известно, раннее обнаружение злокачественной опухоли дает шанс на успешное и более легкое избавление от нее. И рак пищевода, который только в Великобритании ежегодно уносит около 8 тысяч человек, — не исключение.
Специалисты советуют обратить внимание на один тревожный симптом, который может одним из первых проявляться во время еды и указывать на опухоль пищевода. По данным Онкологического центра Моффитта, признаком болезни может стать дисфагия, или трудности с глотанием.
Как
- Часто изначально легкая дисфагия ухудшается, поскольку растущая опухоль приводит к сужению пищевода. Это ограничивает прохождение пищи и потенциально может привести к удушью или неспособности глотать, — говорят специалисты онкоцентра.
А далее вы можете обнаружить, что начинаете менять свои привычки в еде, чтобы не испытывать возникающие трудности. Например, предпочитаете есть более мелкие кусочки, более мягкую пищу или вовсе отказываетесь от твердой еды.
Со временем за этим тревожным симптомом могут последовать и другие проблемы, которые могут указывать на болезнь. Эксперты назвали 10 из них:
изжога, или кислотный рефлюкс;
сильная отрыжка;
расстройство желудка;
непроходящий кашель;
хриплый голос;
потеря аппетита;
потеря веса;
чувство усталости;
отсутствие энергии;
боль в горле или в середине груди, особенно при глотании.
Как сообщает организация Cancer Research UK, есть целый ряд привычек, которые повышают риск развития рака пищевода.
Пить очень горячие напитки (чай, кофе) или есть слишком горячую еду;
курить. В Великобритании около 35% случаев рака пищевода вызваны этой вредной привычкой;
злоупотреблять алкоголем.
Врачи напоминают, что дисфагия не обязательно говорит о диагнозе «рак», поэтому сразу впадать в панику не надо. Она бывает и при других заболеваниях. Однако при появлении любых подозрительных изменений в самочувствии всегда проще и лучше пройти обследование, чтобы исключить опасные диагнозы.
К слову
Об одной из причин дисфагии «Доктору Питеру» ранее рассказывал заведующий эндоскопическим отделением Елизаветинской больницы Олег Орлов. По словам врача, возможной причиной трудностей с глотанием может быть такое заболевание, как дивертикул Ценкера. Люди с такой проблемой, к примеру, часто говорят, что не могут проглотить таблетку целиком — они должны ее измельчить перед приемом. Дивертикул Ценкера обычно развивается с возрастом — чаще после 50 лет. Это своеобразное выпячивание слизистой оболочки в начальном отделе пищевода — оно бывает разных размеров и видно для врача при проведении ФГДС.
Кстати, многие до сих пор боятся делать ФГДС. Насколько оправданны страхи пациентов и велики ли риски нежелательных последствий при проведении гастроскопии, читайте ЗДЕСЬ.