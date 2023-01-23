Будто мошку вдохнул: в НМИЦ онкологии им. Петрова объяснили, как по кашлю отличить рак гортани

«Священная корова» терапевтов

— Многие терапевты говорят своим пациентам, что кашель возникает от того, что слизь стекает по задней стенке глотки, — рассказывает Александр Калашников. — Это любимая терапевтическая «священная корова» — постназальный затек. Но представьте себе, какое это должно быть значимое количество слизи, чтобы человек прямо чувствовал, как она «течет».

Если нет желания сплюнуть, то говорить о том, что у вас возникает кашель «из-за соплей» нельзя. Это все-таки разные вещи: «отхаркнуть» и покашлять. Вы ведь не кашляете, потому что пьете воду. Природа не зря придумала, что в дыхательные пути пища не попадает. Какое бы отделяемое в носу у вас не образовывалось, вы его просто сглатываете, чаще всего даже не замечая этого. Поэтому все, что образуется в слизистой носоглотки, спокойно течет вниз, максимум появляется желание отхаркнуться или покашлять.

— Большинство людей не может себя анатомически визуализировать и понять, на каком уровне у них есть проблема, — говорит Александр Калашников. — Будет ли это уровень глотки, или уровень гортаноглотки, носоглотки, или непосредственно гортани и трахеи.

По словам эксперта, кашель может быть вызван не просто воспалением в трахее.

— Учитывая смазанное течение воспалительного процесса, характерного в последнее время для коронавирусной или другой респираторной инфекции, можно болеть и субклинической формой пневмонии. Этот диагноз без дополнительного обследования поставить невозможно.

Если кашель сопровождается дискомфортом, нарушением фонации при разговоре, то наиболее вероятно, что уровень поражения — это гортань и гортаноглотка. При этом, если есть болевые ощущения на воображаемом уровне зубов, то есть миндалин, это, скорее всего, фарингит.

Тонзиллит сам по себе редко вызывает кашель. Чаще всего — боль при глотании.

Сухой, раздражающий, приступообразный

— Да, безусловно, кашель часто является распространенным признаком рака гортани. Часто, но не всегда, — рассказывает Александр Калашников. — Если сама опухоль не находится в рефлекторной зоне, то мы можем не сразу ее заметить, — отмечает эксперт. — А самая большая рефлекторная зона — перед голосовыми связками и сами голосовые связки — это та область, где организм задерживает всякие инородные тела, чтобы мы их не вдохнули. Поэтому, если опухоль находится под голосовыми связками, ближе к трахее, то нарушения фонации могут появиться позднее, и ее можно позднее заметить. Самые распространенные выявленные стадии рака гортани — это вторая и даже третья стадия . Когда онкологический процесс уже виден невооруженным глазом.

Кашель при раке гортани может быть любым, отмечает эксперт.

— Но часто это раздраженный, сухой кашель. Либо это постоянное подкашливание, пока опухоль еще не очень большая. Инородное тело болтается, ощущение, что-то там прилипло, — как будто мошку вдохнул.