Будто мошку вдохнул: в НМИЦ онкологии им. Петрова объяснили, как по кашлю отличить рак гортани

Периодическим покашливаниям, или приступам затяжного кашля мы часто не придаем внимания — списываем на простуду. В крайнем случае, используем пастилки или сиропы от кашля, чтобы побыстрее справиться с проблемой. А если это не простуда? Онколог объяснил «Доктору Питеру», можно ли по характеру кашля выявить рак.
Врач-оториноларинголог НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова
«Священная корова» терапевтов
— Многие терапевты говорят своим пациентам, что кашель возникает от того, что слизь стекает по задней стенке глотки, — рассказывает Александр Калашников. — Это любимая терапевтическая «священная корова» — постназальный затек. Но представьте себе, какое это должно быть значимое количество слизи, чтобы человек прямо чувствовал, как она «течет».
Если нет желания сплюнуть, то говорить о том, что у вас возникает кашель «из-за соплей» нельзя. Это все-таки разные вещи: «отхаркнуть» и покашлять. Вы ведь не кашляете, потому что пьете воду. Природа не зря придумала, что в дыхательные пути пища не попадает. Какое бы отделяемое в носу у вас не образовывалось, вы его просто сглатываете, чаще всего даже не замечая этого. Поэтому все, что образуется в слизистой носоглотки, спокойно течет вниз, максимум появляется желание отхаркнуться или покашлять.
— Большинство людей не может себя анатомически визуализировать и понять, на каком уровне у них есть проблема, — говорит Александр Калашников. — Будет ли это уровень глотки, или уровень гортаноглотки, носоглотки, или непосредственно гортани и трахеи.
По словам эксперта, кашель может быть вызван не просто воспалением в трахее.
— Учитывая смазанное течение воспалительного процесса, характерного в последнее время для коронавирусной или другой респираторной инфекции, можно болеть и субклинической формой пневмонии. Этот диагноз без дополнительного обследования поставить невозможно.
Если кашель сопровождается дискомфортом, нарушением фонации при разговоре, то наиболее вероятно, что уровень поражения — это гортань и гортаноглотка. При этом, если есть болевые ощущения на воображаемом уровне зубов, то есть миндалин, это, скорее всего, фарингит.
Тонзиллит сам по себе редко вызывает кашель. Чаще всего — боль при глотании.
Сухой, раздражающий, приступообразный
— Да, безусловно, кашель часто является распространенным признаком рака гортани. Часто, но не всегда, — рассказывает Александр Калашников. — Если сама опухоль не находится в рефлекторной зоне, то мы можем не сразу ее заметить, — отмечает эксперт. — А самая большая рефлекторная зона — перед голосовыми связками и сами голосовые связки — это та область, где организм задерживает всякие инородные тела, чтобы мы их не вдохнули. Поэтому, если опухоль находится под голосовыми связками, ближе к трахее, то нарушения фонации могут появиться позднее, и ее можно позднее заметить. Самые распространенные выявленные стадии рака гортани — это вторая и даже третья стадия. Когда онкологический процесс уже виден невооруженным глазом.
Кашель при раке гортани может быть любым, отмечает эксперт.
— Но часто это раздраженный, сухой кашель. Либо это постоянное подкашливание, пока опухоль еще не очень большая. Инородное тело болтается, ощущение, что-то там прилипло, — как будто мошку вдохнул.
Потом, когда опухоль начинает прорастать и распадаться, появляется уже другая клиническая картина — появляется мокрота с прожилками крови при кашле, гнилостный запах изо рта, может совсем исчезнуть голос и, конечно, боль.
Без лечения рак гортани протекает до 2 лет, в некоторых случаях и более длительно, в зависимости от возраста. Больные с раком гортани погибают от асфиксии, раковой кахексии, аррозивного кровотечения при распространении опухоли на крупные сосуды шеи, бронхолегочных осложнений.
Прогноз зависит от стадии заболевания, однако в целом он неблагоприятен. Это в значительной степени обуславливается большой долей больных с распространенными формами рака.
Согласно клиническим наблюдениям и данным литературы, запущенные формы онкологии гортаноглотки составляют больше 85 % из всех впервые установленных случаев заболеваемости.
— Для рака гортани характерны разные уровни поражения. Гортань разделяется на три отдела по ряду особенностей: различия слизистой и подслизистого слоя, лимфо- и кровообращения, — рассказывает Александр Калашников. — Грубо говоря, это верхний, средний и нижний уровни. Самый быстро и легко выявляющийся уровень поражения — это средний, где находятся голосовые связки. Здесь в первую очередь появляется затруднение дыхания, проблемы с голосом, кашель. Для более верхнего или более нижнего «этажа» гортани, там, где нет влияния на голосовые связки (до определенного развития опухоли, конечно), характерно дискомфортное ощущение, в том числе кашель и болевой синдром.
Уже на первой стадии рака гортани появляются симптомы, которые говорят о том, что происходит что-то не то, — кашель, дискомфорт при разговоре, при дыхании, в принципе ощущение инородного тела в горле, отмечает Александр Калашников.
— Люди два-три месяца кашляют, говорят осипшим голосом, объясняя свое состояние хроническим бронхитом, тонзиллитом, ларингитом. К сожалению, в поликлиниках очень редко производят полноценный осмотр гортани как таковой. Полноценный специфический осмотр невозможно провести за пять минут, без использования эндоскопических инструментов и гортанных зеркал.
Если у вас не проходит кашель в течение двух недель, это значительный повод показаться врачу, потому что очевидно — организм уже сам не справляется. Нужно разбираться, почему такая реакция — аллергия, инфекция, онкология.
Методы диагностики
Если кашель не прошел через пару недель, и он не стихает, а нарастает, то стоит показаться лор-врачу.
Врач должен провести полноценное обследование:
классический зеркальный осмотр
эндоскопический осмотр
МРТ с контрастом — шея, гортань, носоглотка.
Как быстро развивается рак гортани?
— Это абсолютно непредсказуемый процесс, — говорит Александр Калашников. — Отмечу только, что более стремительное течение болезни характерно для молодых людей. Особенно если опухоль располагается в отделах гортани, где много сосудов, полноценной слизистой. Активный онкологический процесс может занимать от нескольких недель до 2-3 месяцев.
Онкологический процесс медленнее течет на уровне непосредственно голосового аппарата, потому что голосовые связки — это все-таки более плотная структура, и опухоль медленнее прорастает, например, в те же сосуды.
У пожилых ослабленных пациентов онкологический процесс развивается более медленно.