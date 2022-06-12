Петербургские хирурги 9,5 часа восстанавливали женщине гортань, которую уничтожил рак

9,5 часа непрерывного наркоза, три этапа операции и несколько дней на восстановление — в Городском клиническом онкологическом диспансере прошла действительно уникальная операция. Провели ее 65-летней женщине, которая страдала от рака гортани. Злокачественное новообразование распространилось на нижний отдел глотки и шейный отдел пищевода.
- Такая распространенность опухоли в обычной практике не позволяет сохранить пациенту ни гортань, ни глоточно-пищеводный сегмент, — объяснили в Городском клиническом онкологическом диспансере. — Для женщины это бы означало существенное снижение качества жизни после операции.
Совершить практически невозможное взялась команда врачей диспансера — ЛОР-онкологи, торакальные, абдоминальные и пластические хирурги. Требовалось провести пластику дефекта глоточно-пищеводного сегмента с и использование протеза — свободного реваскуляризированного висцерального тонкокишечного трансплантата.
Операцию разделили на три этапа. Вначале команда хирургов, которая состояла из челюстно-лицевых хирургов и ЛОР-онкологов — Дианы Алексеевой, Анатолия Красноумова и Георгия Колчанова — провели резекционный этап (удаление). За висцеральный этап отвечали абдоминальные хирурги Юрий Пелипась и Дарья Асадчая. В третьем, реконструктивно-пластическом этапе, были задействованы заместитель главного врача по хирургии Вадим Пищик, Юрий Пелипась, Диана Алексеева и Георгий Колчанов.
- После проведенного сложного оперативного вмешательства уже на восьмой день женщина смогла питаться естественным способом, — сообщили в Комитете по здравоохранению.
На десятый день пациентку и вовсе смогли выписать из стационара. Лечение, конечно же, на этом еще не завершено. В ближайшее время пройдет голосовая реабилитация.
- Приоритет в лечение онкологических заболеваний за мультидисциплинарным подходом, который подразумевает привлечение широкого круга специалистов, — говорят онкологи Городского клинического онкологического диспансера. — Это позволяет сохранить не только жизнь пациентов, но и качество жизни.
Кстати, ГКОД — единственный медицинский центр Северо-Запада, где выполняют подобную операцию — «одномоментную реконструкцию верхнего отдела пищеварительного тракта кишечным аутотрансплантатом».