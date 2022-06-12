Петербургские хирурги 9,5 часа восстанавливали женщине гортань, которую уничтожил рак

9,5 часа непрерывного наркоза, три этапа операции и несколько дней на восстановление — в Городском клиническом онкологическом диспансере прошла действительно уникальная операция. Провели ее 65-летней женщине, которая страдала от рака гортани. Злокачественное новообразование распространилось на нижний отдел глотки и шейный отдел пищевода.

- Такая распространенность опухоли в обычной практике не позволяет сохранить пациенту ни гортань, ни глоточно-пищеводный сегмент, — объяснили в Городском клиническом онкологическом диспансере. — Для женщины это бы означало существенное снижение качества жизни после операции.