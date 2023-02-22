Простой тест, который покажет, страдает ли ваш мозг от недостатка кислорода

Кислород незаменим во всех метаболических процессах. Так, например, он отвечает за обмен энергии в организме. Это многоэтапные превращения питательных веществ, завершающиеся образованием энергии в дыхательной цепи митохондрий (частей клеток, снабжающих ею организм).
Митохондрии как естественные аккумуляторы работают и вырабатывают энергию, только когда есть движение мышц или усиленные потребности в ней. Если нет движения, они «выключаются».
Помимо этого, кислород отвечает за предотвращение интоксикации в организме, обеспечение жизнеспособности клеток, наше самочувствие и работоспособность.
«Доктор, у меня большая нагрузка на работе, а я весь день вялый как амеба. Начальство недовольно, сотрудники тоже смотрят косо. Предлагают кто кофе, кто шоколадку, чтобы взбодриться. Проспал все выходные, думал отдохну. Но ничего не помогает», — описывает Екатерина Янг одну из самых типичных жалоб на приеме.
Зачастую у таких пациентов после ряда обследований выявляют гипоксию. Проще говоря — кислородное голодание. Почему так получается? Это простая биохимия, от которой как раз-таки и зависит состояние нашего организма.
Если говорить «медицинским языком», то объяснение будет такое:
Пируват, как промежуточный результат преобразования глюкозы в нашем организме, может при наличии кислорода и воздействии пируватдегиназы, либо превращаться в ацетилкоэнзим А, либо без кислорода — в лактат.
Если в лактат, то образуются 2 молекулы АТФ, а если в ацетилкоэнзим А, то 36 молекул АТФ. Очевидно, что если кислорода мало, то энергия на нуле, а то и в минусе.
Звучит довольно сложно, эти процессы легко поймут в основном врачи или химики. Главное, что нужно усвоить: кислородное голодание плохо сказывается на работе всех внутренних органов и может стать причиной различных заболеваний, например — анемии.
Тест на кислородное голодание организма
Тест очень простой, займет меньше минуты. Итак: в спокойном состоянии сделайте глубокий вдох, спокойно выдохните примерно половину воздуха и задержите дыхание на 20 секунд.
Если вы без труда продержались это время, ваши легкие работают нормально.
Если не выдержали 20 секунд или сделали это с большим трудом, вероятно, что у вас есть гипоксия.
Конечно, точные результаты можно получить только на консультации у врача после того, как доктор посмотрит анализы. В любом случае, если вы понимаете, что устаете без причины, у вас постоянно болит голова и плохое настроение уже стало обыденностью, то не тяните, запишитесь на прием к эндокринологу.
Какие еще есть признаки недостатка кислорода в организме:
частые головокружения и головные боли;
бессонница;
повышенная раздражительность;
бледность кожных покровов;
низкое артериальное давление;
тахикардия;
тремор рук и ног;
тошнота;
отечность.