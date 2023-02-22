Простой тест, который покажет, страдает ли ваш мозг от недостатка кислорода

Кислород незаменим во всех метаболических процессах. Так, например, он отвечает за обмен энергии в организме. Это многоэтапные превращения питательных веществ, завершающиеся образованием энергии в дыхательной цепи митохондрий (частей клеток, снабжающих ею организм).

Митохондрии как естественные аккумуляторы работают и вырабатывают энергию, только когда есть движение мышц или усиленные потребности в ней. Если нет движения, они «выключаются».

Помимо этого, кислород отвечает за предотвращение интоксикации в организме, обеспечение жизнеспособности клеток, наше самочувствие и работоспособность.