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Простой тест, который покажет, страдает ли ваш мозг от недостатка кислорода

Порой усталость, сонливость и полное нежелание что-либо делать могут возникнуть из-за дефицита кислорода в организме. Как можно заподозрить эту проблему? Рассказывает эндокринолог Екатерина Янг.

22 февраля 20231
Простой тест, который покажет, страдает ли ваш мозг от недостатка кислорода
Источник:
iStockphoto

Кислород незаменим во всех метаболических процессах. Так, например, он отвечает за обмен энергии в организме. Это многоэтапные превращения питательных веществ, завершающиеся образованием энергии в дыхательной цепи митохондрий (частей клеток, снабжающих ею организм).

Митохондрии как естественные аккумуляторы работают и вырабатывают энергию, только когда есть движение мышц или усиленные потребности в ней. Если нет движения, они «выключаются».

Помимо этого, кислород отвечает за предотвращение интоксикации в организме, обеспечение жизнеспособности клеток, наше самочувствие и работоспособность.

Екатерина Янг
Медицина

Врач-эндокринолог, терапевт

«Доктор, у меня большая нагрузка на работе, а я весь день вялый как амеба. Начальство недовольно, сотрудники тоже смотрят косо. Предлагают кто кофе, кто шоколадку, чтобы взбодриться. Проспал все выходные, думал отдохну. Но ничего не помогает», — описывает Екатерина Янг одну из самых типичных жалоб на приеме.

Зачастую у таких пациентов после ряда обследований выявляют гипоксию. Проще говоря — кислородное голодание. Почему так получается? Это простая биохимия, от которой как раз-таки и зависит состояние нашего организма.

Если говорить «медицинским языком», то объяснение будет такое:

  • Пируват, как промежуточный результат преобразования глюкозы в нашем организме, может при наличии кислорода и воздействии пируватдегиназы, либо превращаться в ацетилкоэнзим А, либо без кислорода — в лактат.

  • Если в лактат, то образуются 2 молекулы АТФ, а если в ацетилкоэнзим А, то 36 молекул АТФ. Очевидно, что если кислорода мало, то энергия на нуле, а то и в минусе.

Звучит довольно сложно, эти процессы легко поймут в основном врачи или химики. Главное, что нужно усвоить: кислородное голодание плохо сказывается на работе всех внутренних органов и может стать причиной различных заболеваний, например — анемии.

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Тест на кислородное голодание организма

Тест очень простой, займет меньше минуты. Итак: в спокойном состоянии сделайте глубокий вдох, спокойно выдохните примерно половину воздуха и задержите дыхание на 20 секунд. 

  • Если вы без труда продержались это время, ваши легкие работают нормально.

  • Если не выдержали 20 секунд или сделали это с большим трудом, вероятно, что у вас есть гипоксия.

Конечно, точные результаты можно получить только на консультации у врача после того, как доктор посмотрит анализы. В любом случае, если вы понимаете, что устаете без причины, у вас постоянно болит голова и плохое настроение уже стало обыденностью, то не тяните, запишитесь на прием к эндокринологу.

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Какие еще есть признаки недостатка кислорода в организме:

  • частые головокружения и головные боли;

  • бессонница;

  • повышенная раздражительность;

  • бледность кожных покровов;

  • низкое артериальное давление;

  • тахикардия;

  • тремор рук и ног;

  • тошнота;

  • отечность.

Автор текста:Софья Хромова
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