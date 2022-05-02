Считается, что утро задает ритм всему дню. Многое определяет и то, в каком настроении вы проснулись, встали сразу или остались в кровати, о чем подумали и как посмотрели на себя в зеркало.
В Сети есть множество советов и статей с заголовками «как надо начать утро» или «как проснуться и быть позитивным». Но не все из них реально полезны.
Есть устойчивые мифы и распространенные ошибки, которые мы бессознательно «усвоили» еще с детства и которые стоит изменить, чтобы быть энергичными и эффективными в течение всего дня.
Заставлять себя рано вставать
Все прекрасно знают поговорки про утро: «Кто рано встает, тому бог подает» и «Ранней пташке — первое зернышко». Но утверждения, что много успевают только «жаворонки», в корне неверно,
По его мнению, нельзя ругать себя, если нет желания и сил вставать рано. Человек, который просыпается в 10 утра, может быть абсолютно настолько же энергичным и успеть в течение дня сделать немало полезных дел, как и тот, что спрыгивает с кровати в 5 утра. Разница лишь в том, насколько эти люди эффективны и продуктивны после того, как проснулись. Один может до обеда бездумно смотреть в экран или играть с котом, другой — провернуть крупную сделку.
Поэтому если ваше расписание это позволяет, попробуйте поэкспериментировать с утренним пробуждением и посмотрите, в какое время вам вставать удобнее. Возможно, вы обнаружите, что сможете сделать гораздо больше дел в течение дня, если поспите еще пару часов.
Начинать день в турборежиме
Грэм Олкотт, автор книг и основатель проекта о повышении производительности и продуктивности, заявил, что больше всего энергии мы теряем, когда включаем реактивный режим в начале дня.
Это факт — многие, как просыпаются, тут же включают свои телефоны и проверяют свежие сообщения, письма, читают новости. Но эта привычка — очень вредна. Так вы приглашаете в свой день внешний мир, и он немедленно начинает навязывать вам свое настроение и эмоциональный фон. Лучше мысленно и спокойно поразмышлять о планах и списке дел на день.
- И забудьте об электронной почте с утра, — советует Грэм Олкотт. — Это не список дел, это — список чужих приоритетов, не ваших. Он заполнит все доступное пространство.
Ходить в халате полдня
Особенно хорошо мы это помним по временам изоляции — утром встал, в пижаме дошел до кофеварки, а потом с кружкой сел за компьютер. Платье или костюм доставали из шкафа в крайне редких случаях. И что в условиях пандемии, что за ее границами — это ошибка.
Психологии даже вывели специальный
Переодевание из домашнего в рабочее буквально говорит вашему мозгу, что вот-вот произойдет что-то новое, и помогает переключать внимание между разными задачами.
Пропускать завтрак
Завтрак — важная часть утреннего распорядка дня, он дает нужную нам энергию, не устают напоминать диетологи. При этом, выбирать то, что вы положите себе в тарелку, тоже нужно с умом. Завтрак не обязательно должен быть сложносочиненным — можно не тратить время на овсяные блинчики или запеканку. Достаточно, чтобы в тарелке были белки, жиры и сложные углеводы — хотя бы тост из цельнозернового хлеба с арахисовым маслом.
Не стоит забывать и о воде, необходимой в том числе и для эффективной работы мозга. Недостаток жидкости очень влияет на способность быть продуктивным.
Хорошей привычкой будет выпивать с утра — до завтрака — стакан теплой воды.
Пытаться все успеть
Утро может быть сумасшедшим, особенно, если у вас есть не только работа, но и семья, дети и еще кошка. Попытка стараться успеть сделать все, да еще и в идеальном виде, может привести к неприятным последствиям.
Крайне важно найти хотя бы несколько минут для себя утром — посидеть спокойно за столом с чашкой кофе, выйти на улицу с собакой, сделать растяжку, несложную зарядку или небольшую медитацию — да хотя бы еще лежа в кровати.