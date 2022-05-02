Заставлять себя рано вставать

Все прекрасно знают поговорки про утро: «Кто рано встает, тому бог подает» и «Ранней пташке — первое зернышко». Но утверждения, что много успевают только «жаворонки», в корне неверно, считает автор книги о продуктивности психолог Крис Бейли.

По его мнению, нельзя ругать себя, если нет желания и сил вставать рано. Человек, который просыпается в 10 утра, может быть абсолютно настолько же энергичным и успеть в течение дня сделать немало полезных дел, как и тот, что спрыгивает с кровати в 5 утра. Разница лишь в том, насколько эти люди эффективны и продуктивны после того, как проснулись. Один может до обеда бездумно смотреть в экран или играть с котом, другой — провернуть крупную сделку.

Поэтому если ваше расписание это позволяет, попробуйте поэкспериментировать с утренним пробуждением и посмотрите, в какое время вам вставать удобнее. Возможно, вы обнаружите, что сможете сделать гораздо больше дел в течение дня, если поспите еще пару часов.