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Простой тест: ответьте на 7 вопросов и узнайте, не зашла ли ваша бессонница слишком далеко

Сложно засыпаешь или рано просыпаешься, а дальше не можешь сомкнуть глаз? Проблемы со сном бывают разными, и не всегда понятно — у вас уже настоящая бессонница или пока временные трудности.

7 апреля 2023
степень тяжести бессонницы
Источник:
iStockphoto

Бессонница, или инсомния, подразумевает повторяющееся нарушение не только самого сна, но и его качества, вхождения в сон, его продолжительности, и, как следствие, неважное самочувствие и сниженную активность в течение дня. При этом к инсомнии специалисты относят также состояние, при котором человек по времени спит достаточно и в подходящих условиях, но утром все равно не чувствует себя отдохнувшим.

Наталья Беляева
Психология

Медицинский психолог отдела организации медицинской профилактики Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области

«Чаще всего бессонница — это вторичный симптом какого-то синдрома, то есть какого-то более тяжелого заболевания. Например, депрессии, ПТСР, тревожного расстройства, онкологии, хронических болей, зависимости от психоактивных веществ. Но так происходит не всегда. Иногда нарушения сна носят психологический характер», — говорит психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области Наталья Беляева.

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Если вы страдаете из-за плохого сна и не знаете, бессонница это или еще нет, специалист предлагает пройти небольшой тест «Индекс тяжести бессонницы» (ISI). С его помощью можно оценить тяжесть нарушений за последние две недели. По словам психолога, этот тест широко используется в клинических и исследовательских учреждениях, он простой и в то же время может предоставить ценную информацию для диагностики и планирования лечения. Однако эксперт предупредила, что он не может заменить клинического интервью врача (сомнолога или психотерапевта) при диагностике бессонницы.

Итак, ответьте на семь вопросов теста, чтобы понять, пора ли уже бежать к врачу.

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Автор текста:Анастасия Романова
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