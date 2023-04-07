Простой тест: ответьте на 7 вопросов и узнайте, не зашла ли ваша бессонница слишком далеко

Бессонница, или инсомния, подразумевает повторяющееся нарушение не только самого сна, но и его качества, вхождения в сон, его продолжительности, и, как следствие, неважное самочувствие и сниженную активность в течение дня. При этом к инсомнии специалисты относят также состояние, при котором человек по времени спит достаточно и в подходящих условиях, но утром все равно не чувствует себя отдохнувшим.
Медицинский психолог отдела организации медицинской профилактики Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области
«Чаще всего бессонница — это вторичный симптом какого-то синдрома, то есть какого-то более тяжелого заболевания. Например, депрессии, ПТСР, тревожного расстройства, онкологии, хронических болей, зависимости от психоактивных веществ. Но так происходит не всегда. Иногда нарушения сна носят психологический характер», — говорит психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области Наталья Беляева.
Если вы страдаете из-за плохого сна и не знаете, бессонница это или еще нет, специалист
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