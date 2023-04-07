Простой тест: ответьте на 7 вопросов и узнайте, не зашла ли ваша бессонница слишком далеко

Если вы страдаете из-за плохого сна и не знаете, бессонница это или еще нет, специалист предлагает пройти небольшой тест «Индекс тяжести бессонницы» (ISI). С его помощью можно оценить тяжесть нарушений за последние две недели. По словам психолога, этот тест широко используется в клинических и исследовательских учреждениях, он простой и в то же время может предоставить ценную информацию для диагностики и планирования лечения. Однако эксперт предупредила, что он не может заменить клинического интервью врача (сомнолога или психотерапевта) при диагностике бессонницы.

Итак, ответьте на семь вопросов теста, чтобы понять, пора ли уже бежать к врачу.