Увеличенная щитовидка, лишний вес и еще 5 частых причин, которые заставляют храпеть во сне

Финны обследовали 72 человека, страдавших апноэ во сне. Часть добровольцев изменила свой образ жизни, начав правильно питаться и заниматься спортом, остальные ничего не меняли и вошли в контрольную группу. Через три месяца ученые повторно обследовали участников эксперимента. Оказалось, что люди из первой группы похудели в среднем на 11 килограммов, стали лучше спать и меньше храпеть. При этом 6 из 10 человек в этой группе перестали испытывать апноэ во сне.