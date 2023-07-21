Лень, нехватка времени и еще 5 признаков, что ваша нервная система истощена

«Первое, что помогает — признать эту усталость как реальное состояние, — рекомендует Анастасия Рубцова. — Надо прекратить внутреннюю карусель из „С чего бы мне уставать?“, „Другим еще хуже“ и „Надо перестать жрать“. Признать, что нервная ткань в принципе способна истощаться так же, как и мышечная. Об этом есть множество статей, например „Нервная система млекопитающих“. Это первый шаг, но без него остальные вообще не сделать и, будем помнить, отстать от карусели невозможно».