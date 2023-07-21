Лень, нехватка времени и еще 5 признаков, что ваша нервная система истощена

Когда у вас буквально нет сил ни на что, а близкие и даже ваш внутренний критик возмущаются: «Да что ты там сделала-то — коров в пять утра доила?» — не стоит отмахиваться от своих чувств и закрывать глаза на такое состояние.
Психолог объясняет, что психическое истощение нервной системы — это не блажь, а вполне реальное состояние нервных волокон и нейронов. Причин много — от ежедневной перегруженности жизненными задачами до общего тревожного фона, пугающих новостей.
Признаки, что нервная система устала и истощена
Сон не помогает
«Из-за перевозбуждения симпатической нервной системы сон обычно ломается: мы не можем заснуть или просыпаемся каждый час. Или проснулись в 3 часа ночи и лежим до утра, а потом весь день бродим в тумане», —
Начинаем переедать или миксуем странные вкусы
«Если не хватает сна, мозг требует компенсировать переутомление хоть чем-то, и лучше всего — глюкозой, — продолжает психолог. — Бывает и так, что мы начинаем есть странное в непривычных комбинациях: пирожное с колбасой, жевательные мармеладки со сметаной, особенно налегаем на жирное и сладкое.
Возникает тревога
«Нам кажется, что ничего невозможно бросить, невозможно сойти с этой карусели даже на час. Потому что мы и так ничего не успеваем, а если остановиться, мы точно отстанем, погибнем и вообще абсолютно все нас разлюбят и осудят», — говорит Анастасия Рубцова.
Все время кажется, что вам не хватает времени
«Если вам кажется, что добавить еще бы 5-6 часов в сутки — и вы бы все успели, это симптом, что вам просто не хватает сил», — рассказывает психолог.
Бесят советы «просто делай меньше» и «просто отдохни»
«С одной стороны, ясно, что их дают люди, желающие, чтобы мы „отстали от карусели“, — отмечает эксперт. — С другой стороны, даже когда мы признаем, что они правы, наша нервная система уже все равно не слушается руля».
Подолгу замираем в состоянии анабиоза, называя это ленью и прокрастинацией
«На самом деле усталый мозг просто выключается на какие-то моменты, чтобы не перегореть, — говорит Анастасия Рубцова. — Или от истощения не может определиться с приоритетами: за что хвататься сначала, за что потом, что важно, что не важно».
Острое чувство неадекватности и вины
Если вы постоянно ругаете самого себя за то, что вы неуспешны и неэффективны, на самом деле ваша психика просто истощилась.
«К этому моменту вы устали так, что нервные клетки стали похожи на старые драные штаны», — говорит психолог.
Если нет сил, как помочь себе?
«Первое, что помогает — признать эту усталость как реальное состояние, — рекомендует Анастасия Рубцова. — Надо прекратить внутреннюю карусель из „С чего бы мне уставать?“, „Другим еще хуже“ и „Надо перестать жрать“. Признать, что нервная ткань в принципе способна истощаться так же, как и мышечная. Об этом есть множество статей, например „Нервная система млекопитающих“. Это первый шаг, но без него остальные вообще не сделать и, будем помнить, отстать от карусели невозможно».