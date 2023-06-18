Почему нельзя жить по принципу «Надейся на лучшее и готовься к худшему»

Поговорка «Надейся на лучшее и готовься к худшему» появилась в Великобритании свыше двух веков назад. Сейчас ее знает практически весь мир в похожих интерпретациях.
Казалось бы, все вполне логично и объяснимо: надеяться надо на позитивный исход события, потому что он самый благоприятный. Но случится может все, что угодно, поэтому ожидать стоит и худшего. Вот в этой мысли и кроется главная опасность.
Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наукЛичный сайт
«Многие считают правильной стратегией всегда внутренне готовиться к худшему. Тогда якобы все сюрпризы в жизни будут приятные, ты будешь либо прав и не разочарован, либо позитивно удивлен. Да и вообще, больше возможности сказать: „А я предупреждал“. И вроде довольно рациональная схема, но есть в ней один изъян», — говорит эксперт.
Когда вы готовитесь к худшему, вы в любом случае более или менее интенсивно проживаете эмоции и состояния, к которым это худшее может привести.
Это, во-первых, сжигает ваш психологический ресурс. А во-вторых, таковы законы работы психики: если вы пережили что-то неприятное внутри себя, даже если эта неприятность потом не случилась, шрам на психике, своего рода мини-посттравматическое расстройство, остается.
Но на самом деле еще ничего не произошло. Получается фактически, что вы страдаете от самоповреждающего поведения.
«Это не значит, что надо быть бездумным оптимистом. Неприятности случаются, и лучше иметь какой-то план на случай их наступления. Но не надо жить в состоянии внутренней уверенности, что все обязательно будет плохо», — поясняет Денис Долгов.
Давайте рассмотрим конкретный пример, предлагает эксперт. Допустим, заболел какой-то небезразличный вам человек. Заболел серьезно, с вероятностью умереть 20 или даже 30%. Это очень высокая летальность.
Вы заранее решили, что все будет плохо, «похоронили» и «оплакали» его. При этом получили весь спектр причитающихся по этому поводу эмоций. А человек выжил. Вы фактически пережили смерть близкого, которая не произошла. Зачем? Потому что готовились к худшему, ведь так «благоразумно».
Не лучше ли было все внутренние ресурсы, потраченные на переживание потенциальной потери (а они будут потрачены, так работает мозг), направить на организацию помощи близкому, думая о том, что, скорее всего, он выживет? Ведь вероятность этого составляет 70-80%.
Даже если случится непоправимое, зачем переживать это многократно? По факту и еще бог знает сколько раз заранее? Будьте реалистами, но стакан пусть все-таки будет наполовину полон, заключил Денис Долгов.