Почему нельзя жить по принципу «Надейся на лучшее и готовься к худшему»

«Многие считают правильной стратегией всегда внутренне готовиться к худшему. Тогда якобы все сюрпризы в жизни будут приятные, ты будешь либо прав и не разочарован, либо позитивно удивлен. Да и вообще, больше возможности сказать: „А я предупреждал“. И вроде довольно рациональная схема, но есть в ней один изъян», — говорит эксперт.