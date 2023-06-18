«Умру во время родов или превращусь в бочку»: психолог развеяла вечные страхи беременных

Беременность — особое время в жизни любой женщины: с ее телом происходят уникальные метаморфозы, возникают новые ощущения и эмоции. Естественно, что здоровье и благополучие будущего малыша занимают все мысли женщины. Из-за этого часто возникают переживания и волнения, страхи, которые бывают настолько нелепы и нерациональны, что вызывают у окружающих и родни только улыбки или недоумение.
Многие женщины, вынашивающие ребенка, начинают беспокоиться по различным поводам ближе к предполагаемой дате родов. Неизвестность, связанная с процессом появления малыша на свет, часто пугает. О самых распространенных страхах беременных и о том, как с ними справиться, «Доктору Питеру» рассказала психолог лаборатории «Гемотест» Валерия Рыжик.
Психолог лаборатории «Гемотест»
Не стоит слушать «бывалых»
Чаще всего необоснованные страхи и различные недопонимания относительно беременности и предстоящих родов возникают среди тех женщин, которые слушают рассказы «более опытных» мамочек, не имеющих медицинского образования, но родивших одного или нескольких детей. Они обычно дают оценочные, субъективные суждения, порой не имеющие ничего общего с реальностью.
Личный опыт, особенно негативный, зачастую ведет к формированию чрезмерно приукрашенной и пугающей картины процесса. Женщина, которая ожидает ребенка, находится в особом психологическом состоянии, легко внушаема и доверчива. Поэтому стоит пользоваться проверенными источниками информации и слушать своего врача, а не подружек или родственников.
Не менее устойчива и практика распространения не самой достоверной информации на различных форумах, сообществах будущих и молодых мам. В этой среде также культивируются различные мифы, муссируются слухи, что формирует у беременных немотивированные страхи и тревогу. Разберем несколько самых частых страхов совместно с врачом.
«Будет больно. Роды — это боль»
Больше всего в родах пугает боль, которая, по мнению женщин, непременно должна сопровождать этот процесс. Однако современная медицина предлагает множество способов облегчить схватки и потуги во время родоразрешения. Кроме того, по мнению психолога, лучшее лекарство от тревоги и страха перед родами — осведомленность.
«Страх — это абсолютно нормальное и естественное чувство. Он тысячелетиями оберегал людей от опасностей и помогал им выживать. Чтобы уменьшить его влияние перед родами, важно знать врага в лицо. Можно изучить процесс с помощью достоверных источников — например, книги, написанной практикующим врачом. И, конечно, о родах можно, даже нужно, спросить у своего гинеколога», — отмечает Валерия Рыжик.
«После родов стану страшной»
Желание быть красивой и ухоженной для любой женщины вполне естественно. Но во время беременности организм адаптируется под другие задачи: ему нужно выносить и родить здорового ребенка. В результате женщины часто набирают вес, у них могут появиться растяжки и другие проблемы с кожей, а также отеки. Все это огорчает и провоцирует страх: «Теперь я буду страшной и толстой».
Большую роль в борьбе с таким страхом играет понимание своего тела и способность принять его изменения. Вынашивание ребенка — это настоящее испытание для организма, и ему нужно адаптироваться под новые условия: наладить совершенно другой обмен веществ, привыкнуть к иному гормональному фону.
«Женское тело делает поистине удивительную вещь — дает жизнь новому человеку и этим уже заслуживает благодарности. Если спокойнее относиться к переменам в организме, послеродовое восстановление дастся проще», — рассказала психолог.
«Я погибну в родах»
Страх смерти — это инстинкт, естественная врожденная модель поведения, которая активируется в двух случаях: при неизвестности и при действительной смертельной опасности. Одно-два столетия назад смертность во время родов была, к сожалению, колоссальной. Однако медицина не стоит на месте: появились новые методы обследования, обезболивания. Современные врачи умеют принимать роды и сохранять жизнь матери и ребенка даже в самых тяжелых случаях.
В 2020 году 95% смертей рожениц пришлось на бедные страны Африки и Южной Азии — одним словом, места, где у населения нет возможности получить квалифицированную медицинскую помощь.
При подготовке к родам старайтесь не читать женские форумы. Не надо запугивать себя страшными историями и рассказами о злых акушерах: ни один врач не ставит себе цель навредить пациенту.
«Если вы сильно переживаете, обсудите свои страхи с гинекологом или специалистом, который будет принимать у вас роды. При необходимости проконсультируйтесь с психологом, он выслушает вас и поможет справиться с тревогой», — резюмировала Валерия Рыжик.