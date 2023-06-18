«Умру во время родов или превращусь в бочку»: психолог развеяла вечные страхи беременных

Желание быть красивой и ухоженной для любой женщины вполне естественно. Но во время беременности организм адаптируется под другие задачи: ему нужно выносить и родить здорового ребенка. В результате женщины часто набирают вес, у них могут появиться растяжки и другие проблемы с кожей, а также отеки. Все это огорчает и провоцирует страх: «Теперь я буду страшной и толстой».