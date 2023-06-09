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Ученые Гарварда назвали доказанный способ казаться умнее в разговоре с людьми

Молчание — признак ума, скажете вы. Но есть еще более эффективный способ произвести впечатление на окружающих. О нем рассказали исследователи Гарварда.

9 июня 20231
общение
Источник:
iStockphoto

Когда нам хочется выглядеть достойно в глазах собеседника, мы кидаемся умными словами, стараемся упомянуть о своих достижениях, образовании и опыте работы. Но все это может и не произвести должного эффекта. Гораздо больше людей впечатляет совсем другое.

Простой эксперимент

Ученые из Гарварда попросили студентов вести себя определенным образом в беседе с незнакомыми людьми. Одним предложили многозначительно молчать, другим — хвалить собеседников, третьим — спрашивать совета и задавать вопросы.

Оказалось, что выгоднее всего и умнее выглядели в глазах незнакомцев те студенты, что спрашивали у собеседников совета. Люди рассуждали так: человек, задающий вопросы, должен быть весьма умен. А еще им было очень лестно, что их мнением искренне интересовались.

«Люди воспринимают тех, кто ищет у них совета, как более компетентных, — объясняют исследователи. — Уточняющие вопросы — это эффективный способ сбора информации, что положительно характеризует человека и по умолчанию делает его в глазах собеседника более умным. Плюс люди проникаются симпатией к советующимся с ними, потому что чувствуют себя при общении с ними более уверенными».

Джоанн Липман
Психология

Профессор Йельского университета, автор бестселлеров

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«Ключ в том, чтобы задавать собеседнику уточняющие вопросы по ходу разговора,  — рассказала изданию СNBC Джоанна Липман, комментируя исследование Гарварда. — Это показывает, что вы действительно слушаете и заинтересованы. Причем это работает не только в рабочих, но и в личных отношениях. Есть исследование: мужчины и женщины чаще соглашаются на второе свидание с тем, кто задавал им больше всего вопросов во время первого.

Эксперт отмечает, что люди обычно боятся задавать вопросы из-за стереотипа, что «спрашивают только дураки и слабаки». Многие не обращаются с просьбой или за советом, даже если они им на самом деле необходимы, только потому, чтобы не показаться некомпетентными. Но это ошибка.

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«В одном исследовании людей попросили спросить совета у человека, с которым они потеряли связь много лет назад, — рассказывает Джоанна Липман. — Почти все признались, что для них это стресс: они чувствовали тревогу и нервозность. Но почти все после того, как преодолели себя и пообщались с давним знакомым, рассказали, что сделали это не зря: они получили приятный и полезный опыт, а еще реально дельный совет в 90% случаев».

Важно, что при общении с малознакомым человеком не стоит сразу сбивать его с ног очень трудоемкими просьбами, требующими серьезного анализа или занимающими много времени и сил.

«Задавайте конкретные вопросы и будьте краткими. Знайте свое время и не переступайте границы. Это важно для хорошего первого впечатления», — резюмирует Джоанна Липман.

Автор текста:Анна Майская
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