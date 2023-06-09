Ученые Гарварда назвали доказанный способ казаться умнее в разговоре с людьми

«В одном исследовании людей попросили спросить совета у человека, с которым они потеряли связь много лет назад, — рассказывает Джоанна Липман. — Почти все признались, что для них это стресс: они чувствовали тревогу и нервозность. Но почти все после того, как преодолели себя и пообщались с давним знакомым, рассказали, что сделали это не зря: они получили приятный и полезный опыт, а еще реально дельный совет в 90% случаев».