Ученые Гарварда назвали доказанный способ казаться умнее в разговоре с людьми

Когда нам хочется выглядеть достойно в глазах собеседника, мы кидаемся умными словами, стараемся упомянуть о своих достижениях, образовании и опыте работы. Но все это может и не произвести должного эффекта. Гораздо больше людей впечатляет совсем другое.
Простой эксперимент
Ученые из Гарварда попросили студентов вести себя определенным образом в беседе с незнакомыми людьми. Одним предложили многозначительно молчать, другим — хвалить собеседников, третьим — спрашивать совета и задавать вопросы.
Оказалось, что выгоднее всего и умнее выглядели в глазах незнакомцев те студенты, что спрашивали у собеседников совета. Люди рассуждали так: человек, задающий вопросы, должен быть весьма умен. А еще им было очень лестно, что их мнением искренне интересовались.
«Люди воспринимают тех, кто ищет у них совета, как более компетентных, —
Профессор Йельского университета, автор бестселлеров
Как без труда расположить к себе человека
«Ключ в том, чтобы задавать собеседнику уточняющие вопросы по ходу разговора, — рассказала изданию СNBC Джоанна Липман, комментируя исследование Гарварда. — Это показывает, что вы действительно слушаете и заинтересованы. Причем это работает не только в рабочих, но и в личных отношениях. Есть
Эксперт отмечает, что люди обычно боятся задавать вопросы из-за стереотипа, что «спрашивают только дураки и слабаки». Многие не обращаются с просьбой или за советом, даже если они им на самом деле необходимы, только потому, чтобы не показаться некомпетентными. Но это ошибка.
«В
Важно, что при общении с малознакомым человеком не стоит сразу сбивать его с ног очень трудоемкими просьбами, требующими серьезного анализа или занимающими много времени и сил.
«Задавайте конкретные вопросы и будьте краткими. Знайте свое время и не переступайте границы. Это важно для хорошего первого впечатления», — резюмирует Джоанна Липман.