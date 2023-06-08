81-летний невролог Рестак назвал 7 правил, которые он соблюдает, чтобы сохранить острую память

Неврологи, которые занимаются пациентами с деменцией и болезнью Альцгеймера, прекрасно знают, как проявляется и прогрессирует слабоумие. Буквально на глазах человек из активного и мыслящего превращается в деградирующего, неадекватного, теряющего память и самые простые практические навыки.
81-летний американский невролог, который уже много десятилетий помогает пациентам с когнитивными проблемами,
Нейробиолог, невролог, профессор Школы медицины и здравоохранения Университета больницы Джорджа Вашингтона, писательЛичный сайт
Читаю художественную литературу
«Чтение романов и в целом не научной, а художественной литературы хорошо помогает тренировать память, — считает Ричард Рестак. — Вы продвигаетесь по сюжету, запоминая множество деталей, имена персонажей, их особенности, повороты в повествовании и так далее… Кстати, за годы работы я заметил, что люди, у которых начало развиваться слабоумие, часто перестают читать романы. Это один из ранних признаков деменции».
Запоминаю картины в деталях
«Одна из лучших тренировок — запоминание деталей. Например, рассматривая картины, — продолжает невролог. — Моя любимая — „Западный мотель“ Эдварда Хоппера. На ней нарисована женщина, которая сидит в залитой солнцем комнате гостиницы. Я внимательно изучаю все детали на картине, мысленно воспроизвожу их. А потом отвожу взгляд и описываю, что видел: часы на столике, лампа, чемоданы, туфельки на ножках женщины, цвета мебели… Так упражняться можно на любой картине».
Отдыхаю днем ровно полчаса
Невролог говорит, что уже много лет каждый день отдыхает днем или спит — всего полчаса.
Играю в интеллектуальные игры
«Для тренировки памяти отлично подходят бридж и шахматы, в которых надо держать в голове предыдущие ходы, — объясняет врач Ричард Рестак. — Но моя любимая игра — „20 вопросов“. Один игрок выходит из комнаты, оставшиеся загадывают человека, предмет или даже место. Вернувшийся может задать не больше 20 вопросов, чтобы угадать, о чем или о ком идет речь. Успех игры зависит от способности спрашивающего четко помнить все ответы и мысленно исключать возможные варианты».
Ем десять полезных для мозга продуктов
«Я пользуюсь простой формулой диетолога из Гарварда — „Brain Foods“ (питание для мозга — англ.). На каждую букву — свой продукт».
B (berries, beans): ягоды и бобы.
R (rainbow): фрукты и овощи цветов радуги.
А (antioxidants): антиоксиданты.
I (include): нежирные белки и белки растительного происхождения.
N (nuts): орехи.
F (fiber): продукты, богатые клетчаткой, ферментированные продукты.
О (oil): растительные масла.
O (omega): продукты, богатые омега-жирами.
D (dairy): молочные продукты.
S (spices): специи.
«А еще я ем темный шоколад, — отмечает врач. —
Использую хитрые приемы для запоминания сложных вещей
«Иногда ужасно трудно запомнить непростое слово, — рассказывает невролог Ричард Рестак. — Так я мучился с породой собаки моей жены, она называется „схипперке“. Запомнить его очень сложно. И я применил мнемотехнику — метод визуализации. Я представил маленький парусник и на нем шкипера, держащего в руках огромный ключ (в названии породы можно услышать два английских слова, „схиппер“ — шкипер и „ки“ — ключ. — Прим. ред.)».
Невролог предлагает активно практиковать этот метод, если вам что-то очень сложно запомнить. Превращайте слово в необычные и привлекающие внимание «картинки».
Не сижу на диване весь день
«Даже небольшое изменение образа жизни может иметь огромное значение, — говорит невролог. — Больше стойте, ходите, поднимайтесь по лестнице, гуляйте, занимайтесь домашними делами. Работа по дому также связана