81-летний невролог Рестак назвал 7 правил, которые он соблюдает, чтобы сохранить острую память

«Для тренировки памяти отлично подходят бридж и шахматы, в которых надо держать в голове предыдущие ходы, — объясняет врач Ричард Рестак. — Но моя любимая игра — „20 вопросов“. Один игрок выходит из комнаты, оставшиеся загадывают человека, предмет или даже место. Вернувшийся может задать не больше 20 вопросов, чтобы угадать, о чем или о ком идет речь. Успех игры зависит от способности спрашивающего четко помнить все ответы и мысленно исключать возможные варианты».